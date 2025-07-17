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Жерсон надеется убедить Уэсли перейти в «Зенит»

сегодня, 00:24

Переговоры между «Фламенго» и «Ромой» по трансферу защитника Уэсли зашли в тупик, так как стороны до сих пор не пришли к соглашению по трансферной стоимости.

В этом контексте «Зенит» стал вероятным претендентом на игрока. При этом новичок «сине-бело-голубых» Жерсон, который дружит с Уэсли, пытается убедить своего бывшего партнера по команде перейти в Санкт-Петербург.

«Зенит» сделал новое предложение в 28 млн евро, включающее фиксированные и бонусные выплаты, что приближает сумму к 30 млн евро, требуемым «Фламенго».

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:27
Получается лимит на легионеров нужно вообще отменять. Иначе будут нарушены интересы Зенита. Дюков Газпрому: - "ЖДУ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ"!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:55
Где ещё станешь народным достоянием по ценам выше рыночных...
Гость
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