Жерсон надеется убедить Уэсли перейти в «Зенит»

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сегодня, 00:24

Переговоры между «Фламенго» и «Ромой» по трансферу защитника зашли в тупик, так как стороны до сих пор не пришли к соглашению по трансферной стоимости.

В этом контексте «Зенит» стал вероятным претендентом на игрока. При этом новичок «сине-бело-голубых» , который дружит с Уэсли, пытается убедить своего бывшего партнера по команде перейти в Санкт-Петербург.

«Зенит» сделал новое предложение в 28 млн евро, включающее фиксированные и бонусные выплаты, что приближает сумму к 30 млн евро, требуемым «Фламенго».