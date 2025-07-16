Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Мец»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру во Франции.
По данным источника, наиболее вероятным вариантом трансфера хавбека является «Мец». Французский клуб уже связался с руководством «железнодорожников», чтобы узнать условия перехода футболиста.
Сейчас «Локомотив» ждёт официальное предложение по трансферу от «Меца».
Ну а платить ему столько сколько платят в "Локомотиве", точно не станут. Пример Кузяева показал, что игроки из топ команд РПЛ могут проигрывать конкуренцию даже в "Гавре".
Как бы это не было неудобно признавать, но многие игроки которых здесь причесляют к топу, не закрепяться даже в командах-аутсайдерах Германии, Франции, Италии или Испании.
Скоро и Захарян вернется, если не захочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Уровень футбола в стране и до отстранения команд от еврокубков был на низком уровне, сейчас он еще ниже. После игр ЛЧ или мной любимой Серии А, смотреть на российский футбол вообще не хочется.
Ну а платить ему столько сколько платят в "Локомотиве", точно не станут. Пример Кузяева показал, что игроки из топ команд РПЛ могут проигрывать конкуренцию даже в "Гавре".
Как бы это не было неудобно признавать, но многие игроки которых здесь причесляют к топу, не закрепяться даже в командах-аутсайдерах Германии, Франции, Италии или Испании.
Скоро и Захарян вернется, если не захочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Уровень футбола в стране и до отстранения команд от еврокубков был на низком уровне, сейчас он еще ниже. После игр ЛЧ или мной любимой Серии А, смотреть на российский футбол вообще не хочется.