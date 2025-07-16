Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Мец»

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вчера, 21:43

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру во Франции.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом трансфера хавбека является «Мец». Французский клуб уже связался с руководством «железнодорожников», чтобы узнать условия перехода футболиста.

Сейчас «Локомотив» ждёт официальное предложение по трансферу от «Меца».