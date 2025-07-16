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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Мец»

вчера, 21:43

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру во Франции.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом трансфера хавбека является «Мец». Французский клуб уже связался с руководством «железнодорожников», чтобы узнать условия перехода футболиста.

Сейчас «Локомотив» ждёт официальное предложение по трансферу от «Меца».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:27
потеря для Локо, реальная потеря !
gsr7bmb3x8jm
gsr7bmb3x8jm
вчера в 23:50
Не думаю что Мец, это его предел мечтаний
R B
R B ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
Мец это команда-лифтёр, она то поднимается, то опускается.
Ну а платить ему столько сколько платят в "Локомотиве", точно не станут. Пример Кузяева показал, что игроки из топ команд РПЛ могут проигрывать конкуренцию даже в "Гавре".
Как бы это не было неудобно признавать, но многие игроки которых здесь причесляют к топу, не закрепяться даже в командах-аутсайдерах Германии, Франции, Италии или Испании.
Скоро и Захарян вернется, если не захочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Уровень футбола в стране и до отстранения команд от еврокубков был на низком уровне, сейчас он еще ниже. После игр ЛЧ или мной любимой Серии А, смотреть на российский футбол вообще не хочется.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:47
Думаю, что Мец - это хороший вариант. Команда сейчас на подъеме, поднялась в высшую лигу через переходные матчи. Другой вопрос какую зарплату клуб сможет предложить Баринову. Если меньше чем в Локомотиве тогда вряд ли Дмитрий согласится туда переходить.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:37
Байки из склепа... Будет пылить у паровозников до конца...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:33
Если это правда, то надо пытаться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:32
Метц только "интересовался условиями перехода", а в Локо уже губы раскатали. А все просто. Его лучшие годы позади. Пару лет назад еще можно было бы, а сейчас едва ли. Хотя и Метц далеко не топ клуб
Vilar
Vilar
вчера в 22:10
Не думаю, что Баринов ждал предложение именно от такого клуба.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:50
Ничего не имею против но зачем он им?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50
Пускай поиграет у фермеров.
Гость
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