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«Золотой мяч» у Дембеле – главная сенсация сезона. Год назад над форвардом насмехались

10 июля 2025, 21:19
Дембеле

Издевались даже во Франции.

Нападающий парижан выиграет «Золотой мяч»

После разгрома «Реала» и участия Дембеле в двух голах – обокрал защитников «сливочных», знаем обладателя «Золотого мяча 2025». Церемония пройдет 22 сентября в Париже, ещё нет списка номинантов. Но известно, что победит нападающий, который ни разу в карьере не входил в шорт-лист из 30 футболистов. Чем не сенсация? Если бы ровно год назад сказали, что Усман Дембеле станет обладателем «Золотого мяча», мало кто поверил бы. Но всё резко повернулось в пользу француза и ПСЖ.

Усман выиграл Лигу чемпионов и вышел в финал Клубного ЧМ. Соперником стал «Челси», где нет прямого конкурента для Дембеле. Поражение французов не отберет у форварда «Золотой мяч». Вингера Ямаля Дембеле уверенно обходит по числу титулов. Только у хавбека Витиньи набор трофеев ещё лучше, ведь футболист ПСЖ и сборной Португалии также выиграл Лигу наций.

Но центральному хавбеку не отдадут «Золотой мяч», как сделали год назад с Родри. У Дембеле много важных голевых действий. Игрок совершил перевоплощение с начала года. Ещё один француз после Зидана и Бензема заберет «Золотой мяч» в двадцать первом веке. Дембеле дружит с Мбаппе, но Усман не подначивает Килиана разговорами о награде. Нападающий «Реала» много раз говорил о желании выиграть «Золотой мяч», но у судьбы есть чувство юмора. Победит экс-игрок «Барселоны».

Провальный трансфер каталонцев за 135 млн евро обернулся для ПСЖ сомнительной ставкой в атаке за 50 миллионов евро. Год назад фанаты парижан писали гадости о ленивом Дембеле, которого надо заменить в линии атаки. В первом сезоне в ПСЖ Усман забил всего 6 голов, а во втором 35 мячей и сделал 16 ассистов. После первого года в Париже он также собрал 14 ассистов, но скромное количество голов вело к критике. Французы сомневались, что Дембеле сможет оправдать доверие Энрике.

Дембеле очень поздно стал профессионалом

Усман – Неймар, у которого получилось. Французу было чуть проще. Мусульманин не связан с казино и коллекциями женщин. Супруга Дембеле не показывает лицо на публике. Рима помогла Луису Энрике вправить мозги Дембеле. Экитике – бывший форвард ПСЖ, сказал, что Усман удивил резким взрослением. На практике это проявляется в отказе от видеоигр вместо сна, а также в работе с физиотерапевтом и тренером по фитнесу. В 28 лет Усман впервые относится к футболу как профессионал.

Игра ему слишком легко давалась. Удар с двух ног, но правой бьет лучше. Высокая скорость беда, хороший дриблинг, обводки левой ногой. Дембеле не старался, а у него получалось. Кто мог подумать, что Усман вырастет в ПСЖ, где были проблемы с Мбаппе, Месси и Неймаром. Попрощавшись с грандиозными игроками, в Париже создали здоровую атмосферу в команде. Перед финалом Лиги важное решение принял Джанлуиджи Доннарумма. Здоровяк оказался самым большим романтиком.

Доннарумма написал письма каждому в команде от футболистов до администраторов. Вратарь на разных языках объяснил, почему участники заявки ПСЖ заслужили финал Лиги чемпионов. Дембеле признается, что многие ощутили мурашки по коже. Так организм реагирует на музыку или визуальное произведение искусства. Доннарумма простым жестом правильно настроил ПСЖ на большой финал. В ответ Джиджи подарили отпуск на Клубном чемпионате мира, где он пропустил лишь раз.

Фанат Месси Дембеле не всегда играл в основе в США, но ПСЖ побеждал. Команда-звезда выше команды звезд. Дембеле это понял после личных ошибок в «Барселоне», куда попал после полутора лет в большом футболе. Усман не ценил легкость, с которой из школы «Ренна» перебрался в Дортмунд, а затем в Каталонию. Спустя годы Дембеле вырос и оценил слезы Маркиньоса и Кимпембе после победы в Лиге чемпионов. Усман понял, через что защитники прошли до большого триумфа.

Усман в детстве мечтал выиграть «Золотой мяч»

Дембеле не был таким уверенным подростком, как Роналду. Француз с корнями в Мали и Мавритании не рассказывал друзьям, что станет лучшим футболистом мира, как делал Криштиану. Усман остается расслабленным и ленивым парнем. Заставляет себя отвечать требованиям Энрике, который учел бзики Дембеле. Эск-вингер «Ренна», «Боруссии» и «Барселоны» предпочитает играть в центре атаки, а не на фланге. Любовь к позиции «девятки» у Дембеле связана как раз с экономией сил.

Когда бегаешь в центре атаки и тратишь силы лишь на работу чуть ниже, то больше энергии на реализацию моментов. Дембеле говорит, что с фланга надо пройти крайнего защитника, обыграть хавбека, который прибежал на подстраховку, обмануть центрального защитника, и лишь после этого следует удар. В центре атаки достаточно обокрасть Асенсио и Рюдигера, чтобы приблизить голы ПСЖ. Дембеле играет в центре без эгоизма «стервятника», что помогает его напарникам забивать свои мячи.

Усман считает, что чемпионский ПСЖ родился в ответном поединке против «Ливерпуля». Игра была не такой красивой для французов, как парижский матч, когда Алиссон отразил серию ударов, а «красные» чудом выиграли 1:0. Зато именно на «Энфилд Роуд» Дембеле ощутил, что ПСЖ может совершить прорыв. Усман забил единственный мяч, а потом не промахнулся в серии пенальти. Дембеле из вечно травмированного вингера «Барселоны» превратился в умного и сильного снайпера ПСЖ.

Фанаты с начала года привыкли к безумной игре Дембеле. Но если оглянуться назад, то это главная сенсация сезона. Не удивляют чемпионы топ-5. Даже «Наполи» без еврокубков получил фору. Не удивляют победители еврокубков, не считая «Тоттенхэма». Хотя «шпоры» изначально были среди фаворитов Лиги Европы вместе с МЮ. А вот превращение Дембеле из человека, который с трудом собрал шесть голов в прошлом сезоне на фаворита в борьбе за «Золотой мяч» – приятный сюрприз.

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Все комментарии
catal
catal
12 июля в 03:53
Реставрировали карьеру после глумления над Дембеле в Барселоне.
Месси объяснял поражения Барсы - плохой игрой Дембеле. И я не припоминаю ни одного интервью в ответ, мафия карлика расправилась уже не с одним человеком, посмевшим противостоять перекупленному протухшему коррупционеру.
А ведь тут явно просматривается психология. Вера в себя и свои силы. Если в команде на игрока не делают ставку, но постоянно гнобят - он станет как прошлогодний Дембеле.
Sergo81
Sergo81 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
12 июля в 01:09, ред.
Согласен.Ключевым нет, не является. Но он ближе к лидеру, как Месси был в барсе с хави/Иньестой. Два три рывка и разница сделана. В барсе пахали другие, а разницу делал Месси. Так и в псж, Витинья пашет, он мозг, а Дембеле вышел с Баварией и Реалом и сделал разницу. Мне вот будет интересно, как псж будет играть без Витиньи ? А если ещё и хакими убрать, то могут и откатиться в середняки. Эти трое 40% команды, на мой взгляд.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Sergo81 (раскрыть)
11 июля в 23:45
ПСЖ выиграл турниры командой. Дембеле ведь не соло забивал. Я имел ввиду, что ПСЖ не потерялся без Дембеле и он никак себя не проявил в матчах сборных. Лидером и ключевым игроком он не является. Я просто говорю, что он не главный претендент. Как минимум, двоя из ПСЖ тоже заслуживают быть претендентами, не говоря уже о игроках из других команд.
Sergo81
Sergo81 ответ jRest (раскрыть)
11 июля в 23:37
Вы посмотрите как он крут. Вышел и порвал Баварию и Реал. На фоне Мбаппе он космонавт. Рафинья и Ямаль были хороши на дистанции, а он вместе с псж ворвался на Олимп и спускаться не планирует. Это другой уровень футбола сейчас у псж, как им не дать ЗМ, они лучшие в мире. Вот барса раскатает их и тогда можно будет говорить о рафинёра и Ямале.
Aleks Captain
Aleks Captain ответ Nick Ch (раскрыть)
11 июля в 21:28
Почти на 100% согласен с Вами относительно перечисленных Легенд оставшихся без ЗМ , они бы сейчас заняли весь топ-10 .И конечно же короли над топами Месси и Рональду какие то года сверх заслуженно ,в какие-то нет брали свои ЗМ ,Все Мы уже лет 20 ть спорим.
По поводу Ямаль - да , одно восхищение !,особенно когда жажда видеть вновь на горизонте вундеркида ...и пока Ямаль располагает к себе болельщиков разных клубов .
А Дембеле , очевидно оказался в нужное время и внужном месте ! После прошлогоднего скандала с вручением Родри , с участием вирипуха главного омерз...ного пацика в современном футболе , Организаторы ЗМ решили что , в этом году от сливочных предъяв не будет так год у них не заладился и санкций не ожидается , вручат кому нибудь из ПСЖ или Барсы ,так как именно эти две команды в этом сезоне радовали болельщиков своей искрамётной авантюрной игрой ! Я за Дембеле и Ямаля , хоть и болельщик Барселоны, пусть победит Дембеле и в целом ПСЖ КЧМ ! а у Ямаля всё впереди !
Nick Ch
Nick Ch ответ Aleks Captain (раскрыть)
11 июля в 14:28
Это будет самый позорный и неочевидный ЗМ, если ему дадут его конечно.
Оно отчасти и понятно: происходит смена поколений в футболе. Звёзды прошлого (многие из которых ЗМ так и не увидели) либо уже на пенсии, либо почти там. А юные таланты наверно недостаточно на слуху, либо не успели обзавестись мощными пиарщиками, чтоб их клиентов боготворили на каждом углу.
Ямаль несмотря на свой юный возраст рвал всё и вся и тащил Барсу (пацан в 17 лет - лидер Барсы, вдумайтесь!). Взял в Испании (а это вам на французская Лига 1, где у ПСЖ нет просто конкурентов и любой результат кроме чемпионства был бы сенсацией и фиаско) всё, что мог. Показывал красоту, если не уровня Роналдиньо, то уровня молодого Неймара точно. Стал вишенкой на торте самого шикарного противостояния в полуфиналах ЛЧ за всю историю. Немного не повезло, Интер еле-еле пролез дальше. Силёнок не осталось правда, и ПСЖ обязан был их обыгрывать. В итоге Усманчик просто сыграл на матч больше…
Несправедливо подзабыли о Салахе, который был лидером Ливерпуля и привёл их к победе в АПЛ, а эта лига - вообще другой уровень… Установил при этом ещё и рекорд АПЛ по гол+пас…
А чем отметился Дембеле? Лидером не был. У людей память короткая, забыли наверно, что первую половину сезона просто чел провалил, отстраняли даже… Преступно игнорируют Хвичу. Именно с его приходом пошла игра у ПСЖ. До него за малым без плей-офф не остались, но про это тоже видимо забыли, память же короткая…
Дембеле (с оговоркой на командные трофеи) напоминает Мбаппе в этом сезоне. Вроде и статистика хорошая, а не тащил, не решал, не запомнился, первую половину сезона вообще провалил… Что, Мбаппе тогда может дать? Он даже и голов побольше забил, чем не аргумент, раз теперь кому попало дают…
Обидно, что столько легенд (Левандовски, Златан, Рибери, Снейдер, Иньеста/Хави, Рауль и многие другие) остались без ЗМ, а великого Усманчика фаворитом считают…
Aleks Captain
Aleks Captain
11 июля в 11:33
Усман достойная кандидатура ! Надеюсь Реаловские болельщики на этот раз спорить не будут!? Допускаю оба тёмненьких с левой бровки нападения Реала по выступают не много , а так вручение ЗМ думаю пройдёт триумфально и тихо !
AKH
AKH
11 июля в 11:13, ред.
1. Ямаль
2. Рафинья
3. Педри
4. Месси
5. Левандовски

И тогда может болельщики Барсы успокоются.. А то уже невозможно читать эти статичтические бредни. По их логике ЗМ после катарского ЧМ должен был получать Мбаппе. Лучший бомбардир турнира плюс 3 гола в финале.. Но ЗМ дали лейси за победу, хотя он пробивал одни пенальти. А ныне как то логика у них изменилась, теперь оказывается наплевать на титулы, надо считать голы и ассисты.. :)

П.С. Да и не нужен этот ЗМ Дембеле. Он все доказал в этом сезоне на поле.. Тем более ЗМ, который стал пустышкой после 13 шт в две руки.. :)

П.С2. У Зидана, Анри и Рибери на троих 1 ЗМ. После этого ....ать зтот ЗМ, лично мое мнение :)
Agamaga005
Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
11 июля в 10:18
😂
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Шредер777 (раскрыть)
11 июля в 09:10
по рейтингу кого-то там да, а по факту у Дембеле мусорные голы в основном, с отскоков и ошибок, а Рафинья инопланетный уровень показал:
Реалу 5+2
Баварии 3
Боруссии 2+2
Бенфике 4+1
Интеру 1+1
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga005 (раскрыть)
11 июля в 08:50
Которой он думает забивать топам
Шредер777
Шредер777 ответ sihafazatron (раскрыть)
11 июля в 08:30
Вы забыли добавить Как только в Реал пришел и Реал не чего не выйграл в этом году Совпадение или......
Шредер777
Шредер777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
11 июля в 08:27
Рафинье даже в тройке не будет
UncleZack
UncleZack
11 июля в 07:08
Как по мне,без вариантов.Статистика и титулы на его стороне.
112910415
112910415
11 июля в 05:39
да здравствует король ! )
jRest
jRest
11 июля в 02:35, ред.
ЗМ дают сейчас по итогам сезона, а не года. Расскажите мне, что делал Дембеле в первой половине сезона? Дать награду игроку всего за половину сезона? Ну, такое себе.
Ямаль и Рафинья были хороши на протяжении осени, зимы и весны, в отличии от француза, ярко заигравшего только к весне.
Agamaga005
Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
10 июля в 23:37
Какую именно голову?
Agamaga005
Agamaga005
10 июля в 23:36
Первая тройка - Дембеле, Ямаль, Рафинья.
Но всё же дадут французу, я бы тоже дал - он выиграл ЛЧ, может выиграть и КЧМ.
Мбаппе в первый же сезон за Реал Мадрид будет наблюдать как ЗМ получает игрок ПСЖ после победы в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 июля в 23:15
ннтересный путь воина Усмана парижского.
кто видел тот его сезон в Боруссии, казалось, что это будущий Золотой Мяч
после Мбаппе. тогда мир еще не знал Холланда.
разрывал Бундеслигу, разрывал Баварию Гвардиолы.
затем переход в Барсу и постоянные скандалы. разочарование.
в итоге дошел до Золотого Мяча в ПСЖ.
через тяжелое взросление, и он сейчас снова мозг ПСЖ, разрезающий чужую оборону, как когда то в Боруссии.
респект, Усман.
победа над Реалом и возможный триумф на КЧМ серьезная заявка на ЗМ.
и заслуженно.
Sergo81
Sergo81 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
10 июля в 22:42
Ключевой игрок псж конечно Витинья. Я бы сказал связующий. Но, почему Дембеле ? В момент становления команды, плей-офф ЛЧ , именно усман совершил тот рывок, благодаря которому команда прошла по сетке и превратилась в топ. Не забей он те важные мячи, псж вылетели бы на одной из стадий и кто бы их изучал в лиге 1 ? Тоесть тот качественный рывок команда совершила благодаря ему. Да и после травмы как он вышел и дожал Баварию ? Так что заслужил. На новый сезон из псж три претендента : он, Витиньо и хакими.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 22:37
Рафинья получит, он на голову сильнее в этом году
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
10 июля в 22:12
Вообще не понятно о чем статья, когда ЗМ уже вручили игроку Сочи!! Вроде Крамаричу))
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ sihafazatron (раскрыть)
10 июля в 22:07, ред.
Я тоже это заметил, ушёл Мбаппе из ПСЖ, клуб заиграл. Пришёл Мбаппе в Реал и у сливочных всё сломалось.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
10 июля в 21:55
Почему это ЗМ у Дембеле? В прошлом году ЗМ Винисиусу прочили, а получил Родри. Объективно, Дембеле преобразился. В моей памяти он был нарушителем дисциплины, автором привоза пенальти в финале ЧМ и тем, кто не добил Ливерпуль в 2019, а сейчас это совсем другой игрок. Но всё же нынешний ПСЖ это заслуга Энрике. Дембеле пропустил половину КЧМ, а ПСЖ без него всех обыграл. Не посыпался как МС без Родри, а продолжил делать то, что делал, поэтому ключевым игроком его не назовешь. К тому же, в ПСЖ есть игроки, которые добились успеха со сборной, а что Дембеле сделал в ЛН? Раз уж упомянул преображение Дембеле, то другие также изменились к лучшему. Какими были Витинья и Руис 2 года назад и какие они сейчас. Доннарумма был мастером привозов, а сейчас один из лучших вратарей мира. Почему так все зациклились на одном Дембеле?

Возможно, не станут дважды вручать ЗМ полузащитнику, но еще есть Нуну Мендеш. Защитники еще дольше не получали ЗМ, последний по-моему был в 2006.
sihafazatron
sihafazatron
10 июля в 21:43
Он как-будто троллит Мбаппе сейчас)) как только черепах ушел, так сразу вся команда заиграла))
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