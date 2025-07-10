«Золотой мяч» у Дембеле – главная сенсация сезона. Год назад над форвардом насмехались

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10 июля 2025, 21:19

Издевались даже во Франции.

Нападающий парижан выиграет «Золотой мяч»

После разгрома «Реала» и участия Дембеле в двух голах – обокрал защитников «сливочных», знаем обладателя «Золотого мяча 2025». Церемония пройдет 22 сентября в Париже, ещё нет списка номинантов. Но известно, что победит нападающий, который ни разу в карьере не входил в шорт-лист из 30 футболистов. Чем не сенсация? Если бы ровно год назад сказали, что Усман Дембеле станет обладателем «Золотого мяча», мало кто поверил бы. Но всё резко повернулось в пользу француза и ПСЖ .

Усман выиграл Лигу чемпионов и вышел в финал Клубного ЧМ . Соперником стал «Челси», где нет прямого конкурента для Дембеле. Поражение французов не отберет у форварда «Золотой мяч». Вингера Ямаля Дембеле уверенно обходит по числу титулов. Только у хавбека Витиньи набор трофеев ещё лучше, ведь футболист ПСЖ и сборной Португалии также выиграл Лигу наций.

Но центральному хавбеку не отдадут «Золотой мяч», как сделали год назад с Родри. У Дембеле много важных голевых действий. Игрок совершил перевоплощение с начала года. Ещё один француз после Зидана и Бензема заберет «Золотой мяч» в двадцать первом веке. Дембеле дружит с Мбаппе, но Усман не подначивает Килиана разговорами о награде. Нападающий «Реала» много раз говорил о желании выиграть «Золотой мяч», но у судьбы есть чувство юмора. Победит экс-игрок «Барселоны».

Провальный трансфер каталонцев за 135 млн евро обернулся для ПСЖ сомнительной ставкой в атаке за 50 миллионов евро. Год назад фанаты парижан писали гадости о ленивом Дембеле, которого надо заменить в линии атаки. В первом сезоне в ПСЖ Усман забил всего 6 голов, а во втором 35 мячей и сделал 16 ассистов. После первого года в Париже он также собрал 14 ассистов, но скромное количество голов вело к критике. Французы сомневались, что Дембеле сможет оправдать доверие Энрике.

Дембеле очень поздно стал профессионалом

Усман – Неймар, у которого получилось. Французу было чуть проще. Мусульманин не связан с казино и коллекциями женщин. Супруга Дембеле не показывает лицо на публике. Рима помогла Луису Энрике вправить мозги Дембеле. Экитике – бывший форвард ПСЖ , сказал, что Усман удивил резким взрослением. На практике это проявляется в отказе от видеоигр вместо сна, а также в работе с физиотерапевтом и тренером по фитнесу. В 28 лет Усман впервые относится к футболу как профессионал.

Игра ему слишком легко давалась. Удар с двух ног, но правой бьет лучше. Высокая скорость беда, хороший дриблинг, обводки левой ногой. Дембеле не старался, а у него получалось. Кто мог подумать, что Усман вырастет в ПСЖ , где были проблемы с Мбаппе, Месси и Неймаром. Попрощавшись с грандиозными игроками, в Париже создали здоровую атмосферу в команде. Перед финалом Лиги важное решение принял Джанлуиджи Доннарумма. Здоровяк оказался самым большим романтиком.

Доннарумма написал письма каждому в команде от футболистов до администраторов. Вратарь на разных языках объяснил, почему участники заявки ПСЖ заслужили финал Лиги чемпионов. Дембеле признается, что многие ощутили мурашки по коже. Так организм реагирует на музыку или визуальное произведение искусства. Доннарумма простым жестом правильно настроил ПСЖ на большой финал. В ответ Джиджи подарили отпуск на Клубном чемпионате мира, где он пропустил лишь раз.

Фанат Месси Дембеле не всегда играл в основе в США , но ПСЖ побеждал. Команда-звезда выше команды звезд. Дембеле это понял после личных ошибок в «Барселоне», куда попал после полутора лет в большом футболе. Усман не ценил легкость, с которой из школы «Ренна» перебрался в Дортмунд, а затем в Каталонию. Спустя годы Дембеле вырос и оценил слезы Маркиньоса и Кимпембе после победы в Лиге чемпионов. Усман понял, через что защитники прошли до большого триумфа.

Усман в детстве мечтал выиграть «Золотой мяч»

Дембеле не был таким уверенным подростком, как Роналду. Француз с корнями в Мали и Мавритании не рассказывал друзьям, что станет лучшим футболистом мира, как делал Криштиану. Усман остается расслабленным и ленивым парнем. Заставляет себя отвечать требованиям Энрике, который учел бзики Дембеле. Эск-вингер «Ренна», «Боруссии» и «Барселоны» предпочитает играть в центре атаки, а не на фланге. Любовь к позиции «девятки» у Дембеле связана как раз с экономией сил.

Когда бегаешь в центре атаки и тратишь силы лишь на работу чуть ниже, то больше энергии на реализацию моментов. Дембеле говорит, что с фланга надо пройти крайнего защитника, обыграть хавбека, который прибежал на подстраховку, обмануть центрального защитника, и лишь после этого следует удар. В центре атаки достаточно обокрасть Асенсио и Рюдигера, чтобы приблизить голы ПСЖ . Дембеле играет в центре без эгоизма «стервятника», что помогает его напарникам забивать свои мячи.

Усман считает, что чемпионский ПСЖ родился в ответном поединке против «Ливерпуля». Игра была не такой красивой для французов, как парижский матч, когда Алиссон отразил серию ударов, а «красные» чудом выиграли 1:0. Зато именно на «Энфилд Роуд» Дембеле ощутил, что ПСЖ может совершить прорыв. Усман забил единственный мяч, а потом не промахнулся в серии пенальти. Дембеле из вечно травмированного вингера «Барселоны» превратился в умного и сильного снайпера ПСЖ .