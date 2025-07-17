Уэйн Хеннесси объявил о завершении карьеры

38-летний голкипер объявил о завершении карьеры.

Я благодарен за прошлое и смотрю в будущее, планируя новые шаги. У меня остались замечательные воспоминания о выступлениях за клубы и сборную.

Я начал в «Вулверхэмптоне», играл за «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест». Для меня было честью играть в Премьер-Лиге и представлять сборную Уэльса более 100 раз. Лето 2016 года стало пиком моей карьеры: я вышел в финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с моей любимой сборной Уэльса.

Благодарю болельщиков, тренеров, медицинский персонал и профсоюз вратарей за поддержку. Для меня было честью играть на высшем уровне и представлять свою страну.