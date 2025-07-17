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Уэйн Хеннесси объявил о завершении карьеры

сегодня, 00:32

38-летний голкипер Уэйн Хеннесси объявил о завершении карьеры.

Я благодарен за прошлое и смотрю в будущее, планируя новые шаги. У меня остались замечательные воспоминания о выступлениях за клубы и сборную.

Я начал в «Вулверхэмптоне», играл за «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест». Для меня было честью играть в Премьер-Лиге и представлять сборную Уэльса более 100 раз. Лето 2016 года стало пиком моей карьеры: я вышел в финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с моей любимой сборной Уэльса.

Благодарю болельщиков, тренеров, медицинский персонал и профсоюз вратарей за поддержку. Для меня было честью играть на высшем уровне и представлять свою страну.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:39
Достойная карьера вратаря....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:55
Ну всё Уэйн - теперь можешь себе позволить...)
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