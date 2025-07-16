У знаменитостей из РПЛ проблемы. Соболева, Угальде и Глушенкова ждёт забег с барьерами

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16 июля 2025, 18:29

Пора впечатлить публику.

«Зенит» умеет играть без Глушенкова

Подписание нового левого защитника Романа Веги означает перевод Дугласа Сантоса в центр поля. Капитан команды займет одно из мест, а Барриос и Жерсон ему помогут. Поскольку традиционно Семак играет с тройкой в атаке, то свободному художнику Глушенкову нет места. Луис Энрике и Педро вряд ли пустят Максима на один из флангов атаки. Есть и другие варианты, вроде Мостового слева. В центре на одно место Гонду, Кассьерра и Соболев. «Зениту» незачем играть с ложным нападающим Глушенковым. У Максима проблемы. И ещё в «Спартаке» выяснили, что этот форвард не умеет тихо сидеть на скамейке. История со сборной, когда Глушенков заявил, что лучше тренировка с бразильцами, чем спарринг в составе Карпина, тоже не забыта. Футболистам с таким характером нужен тренер с железной волей. Семак не такой. Глушенков забивает на сборах, но в РПЛ может оказаться на скамейке.

«Спартак» отказал покупателям Угальде

Слабая игра весной, когда лучший снайпер прошлого сезона пережил сухую серию без голов, подставила Манфреда. Угальде был интересен «Монако», а подписали других игроков. Погба усилил центр поля команды Головина, а Фати пришел на фланг. В центре нападения хватает людей, Угальде вряд ли усилит «Монако». В «Спартаке» говорят, что не было достойных предложений. В Москве хотят заработать, а покупатели требуют скидку, кивая на нестабильность футболиста. У Станковича есть нападающий для основы Гарсия. Второй форвард не нужен, ведь хавбек Мартинс продлил контракт со «Спартаком». Остается треугольник Умяров – Мартинс – Барко, если аргентинец сам не уйдет. Угальде нет места в основе, если Гарсия покажет мощную игру в стартовых турах, а Маркиньос и Бонгонда поддержат его на флангах. Угальде рискует оказаться на лавке после результативного сезона.

Даку может потерять мотивацию в Казани

Мирлинд продлил контракт с «Рубином», когда не договорился с «Зенитом». Для клубов из Москвы этот новичок был слишком дорогим, хотя «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» искали центрального форварда. Смелый Даку не боялся конкуренции в «Зените», где уже три центральных форварда. Петербуржцы готовы были заплатить казанцам солидные деньги. На переговорах с игроком увидели нечто, что директорам «Зенита» не понравилось. Даку остался в «Рубине», и это плохая новость для всех сторон. Мирлинд может снизить требования, ведь получил контракт и деньги. «Рубин» не претендует на высокие места в РПЛ . Нападающий со временем может возобновить переговоры с другими клубами. Но с новым контрактом проще сорвать сделку, ссылаясь на ценник. Даку допустил ошибку, за которую заплатит тренер Рахимов, если нападающий потеряет мотивацию.

Форвард Соболев не любит работать молча

У Соболева сложный характер. Здесь никаких секретов, как были у нападающего Бухарова с проигрышами в казино и любовью к алкоголю. История Соболева проще. Александр не умеет держать себя в руках, срывался даже на поле. Бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян вспомнил, что «армейцы» отказались от Соболева, когда он послал арбитра на сборах. Нутро вылезет в любом случае, как отметил эксперт. У «Зенита» нет спортивного директора. У Семака был негативный опыт общения с норовистым Дзюбой, но тренер одобрил трансфер Соболева за 10 млн евро. Наставник не получил голы от Александра, есть смысл доверять Гонду и Кассьерре в центре атаки. Низкий уровень игры в обороне у многих клубов РПЛ оставляется Соболеву шанс на успех в борьбе со знаменитыми конкурентами, но с первой попытки нападающий в «Зените» не заиграл.

Сперцян растеряется, если сорвется его уход

Неприятно опоздать на поезд. Ещё неприятнее не успеть на самолет. Но это мелочи по сравнению со срывом трансфера, на который футболист давно настроился. Эдуард готовил, что после чемпионства хочет в Англию или Испанию. На дворе середина июля, а Сперцян в составе «Краснодара». После поражения от ЦСКА в Суперкубке капитану светят сложные игры против других лидеров РПЛ . Вместо матчей против «Арсенала» и «Ньюкасла» в составе «Лидса» надо настраиваться на поединки лиги, которую Эдуард покорил. Капитан «Краснодара» взял золотую медаль. Армянин хочет играть в топ-5, но его агенты не сумели договориться о переходе. Чем дольше затягивают трансфер – тем выше вероятность, что Сперцян останется. Он не Вендел, чтобы игнорировать сборы, но воспитанник «Краснодара» настроился на уход. Срыв трансфера часто негативно влияет на форму игрока.

Карраскаль хочет перейти во «Фламенго»

Бразильские клубы тратят приличные деньги на новичков. Хавбек «Фламенго» Жерсон перешел в «Зенит», у его бывшей команды хватает средств для трансфера Карраскаля. Хорхе хочет переехать в Бразилию, но возникли проблемы. Полагаем, всё дело в графике выплат за футболиста, это частый камень преткновения. Карраскаль вернулся в Москву. В товарищеском матче против «Локомотива» Карпин оставил колумбийца на скамейке. Забивали молодые игроки группы атаки Окишор и Боков. Даже без Тюкавина у москвичей впереди Маухуб и Сергеев. Карраскаль не нужен в роли ложного форварда. Бителло считает, что Хорхе может принести пользу «Динамо» в будущем сезоне, но в клубе сомневаются. Хорошо, что колумбиец вернулся в состав, а не тянул так долго, как Вендел с возвращением в «Зенит». Но оба футболиста хотят играть в бразильской Серии А.

Файзуллаев не вписывается в подход ЦСКА