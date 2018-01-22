Венгер - о Санчесе: «Не понимаю тех, кто уходит из „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что нападающий Алексис Санчес покидает команду. Чилиец продолжит карьеру в МЮ.

«Я не могу понять тех, кто уходит из „Арсенала“, но за 30 лет работы узнаешь о людях многое.

Возможно, это последний серьезный контракт Санчеса на высшем уровне. После обдумывания всех нюансов мы решили его отпустить. Даже „Манчестер Сити“ вышел из борьбы за Алексиса, а это означает, что у нас не было шансов продлить с ним контракт.

Мы пытались найти лучшее решение, и на данный момент таковым является продажа Санчеса. Не спорю, что мы теряем топ-футболиста, но нам будет кем его заменить».