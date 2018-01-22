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Венгер - о Санчесе: «Не понимаю тех, кто уходит из „Арсенала“»

сегодня, 08:48

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что нападающий Алексис Санчес покидает команду. Чилиец продолжит карьеру в МЮ.

«Я не могу понять тех, кто уходит из „Арсенала“, но за 30 лет работы узнаешь о людях многое. 

Возможно, это последний серьезный контракт Санчеса на высшем уровне. После обдумывания всех нюансов мы решили его отпустить. Даже „Манчестер Сити“ вышел из борьбы за Алексиса, а это означает, что у нас не было шансов продлить с ним контракт.

Мы пытались найти лучшее решение, и на данный момент таковым является продажа Санчеса. Не спорю, что мы теряем топ-футболиста, но нам будет кем его заменить».

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Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 10:10
Владимир Ушаков:
Так его приход никак на них не влияет,они слева будут играть,Алексис справа
Это тебе так кажется) а будет как с Де Бруйне, Лукаку , Салахом при Мауре) конечно не желаю терять молодых талантливых игроков, но думаю так оно и будет, что кто то из этих двоих покинет команду летом, после покупки какого нибудь Бейла)
Ptaha91
Ptaha91 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 10:08
Владимир Ушаков:
Причём тут Сити и трофеи,когда они в прошлом сезоне ничего не взяли,а у МЮ 3,и этот сезон ещё не окончен
не окончен, но сити выйграет Апл, остальные кубки возможно кто и выйграет, хотя мне кажется сити все загребет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Ptaha91
сегодня в 10:05
Ptaha91:
и не в Эвертон и Норвич ) и не в Лестер) а в ВЕЛИКИЙ МАНЧЕСТЕР УНИТЕД!!!!))) если честно скорей бы после трансфера Моур отказался от Марсяля или Рашфорда и кто нибудь забрал эти таланты.
Так его приход никак на них не влияет,они слева будут играть,Алексис справа
shur
shur
сегодня в 10:03
«Я не могу понять тех, кто уходит из „Арсенала“...какая то мания величия,только сам за соломинку держался...???!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Ptaha91
сегодня в 10:03
Ptaha91:
так он вроде не в Сити уходит...
Причём тут Сити и трофеи,когда они в прошлом сезоне ничего не взяли,а у МЮ 3,и этот сезон ещё не окончен
Ptaha91
Ptaha91 ответил The_BESTolo4b
сегодня в 09:53
The_BESTolo4b:
сколько лет уже у Ливерпульла нет трофеев?
уже 6 лет...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:50
Сейчас хоть что-то получат, а летом вообще ничего.
Ptaha91
Ptaha91 ответил The_BESTolo4b
сегодня в 09:31
The_BESTolo4b:
ну не в Ливерпульл же
и не в Эвертон и Норвич ) и не в Лестер) а в ВЕЛИКИЙ МАНЧЕСТЕР УНИТЕД!!!!))) если честно скорей бы после трансфера Моур отказался от Марсяля или Рашфорда и кто нибудь забрал эти таланты.
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b ответил Ptaha91
сегодня в 09:28
Ptaha91:
так он вроде не в Сити уходит...
сколько лет уже у Ливерпульла нет трофеев?
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b ответил Ptaha91
сегодня в 09:17
Ptaha91:
так он вроде не в Сити уходит...
ну не в Ливерпульл же
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
сегодня в 09:16
действительно почему же
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 09:15
Владимир Ушаков:
МЮ - Топ-клуб,который претендует на победу во Всех турнирах,и взять может Любой
Кубок Англии возможно выиграйте,а вот ЛЧ и АПЛ вам долго ждать придется.
Ptaha91
Ptaha91 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 09:13
Владимир Ушаков:
За трофеями,очевидно же
так он вроде не в Сити уходит...
борька
борька
сегодня в 09:11
!
!

Человек ,вольная птица, полетел в другое место гнездиться! Удачи, парень!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Foxes
сегодня в 09:11
Foxes:
Вот как ты думаешь, какой трофей возьмет МЮ в ближайшие время?
МЮ - Топ-клуб,который претендует на победу во Всех турнирах,и взять может Любой
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 09:07
Владимир Ушаков:
За всеми трофеями, и не глору Лестера думать о трофеях,раз в век палка стрельнула и всё на этом,сказке конец
Вот как ты думаешь, какой трофей возьмет МЮ в ближайшие время?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:00
Видно что Арсен и сам не прочь уйти......но не понимает как....))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Foxes
сегодня в 08:54
Foxes:
Кубок лиги?
За всеми трофеями, и не глору Лестера думать о трофеях,раз в век палка стрельнула и всё на этом,сказке конец
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 08:52
Владимир Ушаков:
За трофеями,очевидно же
Кубок лиги?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:51
За трофеями,очевидно же
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 08:50
Самому уже пора.
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