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«Челси» следит за защитником «Аталанты»

вчера, 08:08

Защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини интересен «Челси».

По информации источника, «синие» в скором времени собираются сделать официальное предложение итальянцам о покупке 21-летнего футболиста. «Аталанта» не горит желанием расставаться с игроком, но всё будет зависеть от финансовой составляющей. Если лондонцы предложат большую сумму, то Скальвини будет продан. Речь может идти о 60 млн евро.

В прошедшем сезоне он провёл всего 6 матчей в Серии A из-за тяжёлой травмы.

Осенью 2024-го Скальвини стал самым дорогим молодым игроком чемпионата Италии по версии Transfermarkt.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 08:48
Челси просто так не сдается в борьбе за молодого защитника...)))
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