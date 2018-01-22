Джеко согласился перейти в «Челси», но при одном условии

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко готов перейти в лондонский «Челси», но только при одном условии. Футболист требует гарантий от руководства клуба, что после перехода в их команду он будет регулярно попадать в стартовый состав.
В текущем сезоне Джеко провел 20 матчей в чемпионате Италии, забил девять голов и отдал три результативные передачи.
Челси в Англии решить свои задачи может и без Джеко, в ЛЧ он уже за Рому заигран.
Брать его на несколько лет тоже тупо, ему 31, сегодня он играет, а завтра ноги передвигать не может.
Тоесть Джеко покупается на Кубок Англии и Кубок Лиги текущего розыгрыша.
Челси в Англии решить свои задачи может и без Джеко, в ЛЧ он уже за Рому заигран.
Брать его на несколько лет тоже тупо, ему 31, сегодня он играет, а завтра ноги передвигать не может.
Тоесть Джеко покупается на Кубок Англии и Кубок Лиги текущего розыгрыша.