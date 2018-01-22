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Джеко согласился перейти в «Челси», но при одном условии

сегодня, 18:32

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко готов перейти в лондонский «Челси», но только при одном условии. Футболист требует гарантий от руководства клуба, что после перехода в их команду он будет регулярно попадать в стартовый состав.

В текущем сезоне Джеко провел 20 матчей в чемпионате Италии, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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Все комментарии
Медив
Медив
сегодня в 20:51
Одному уже дали такие гарантии... Хоть кто то бы из футболистов гарантировал, что не будет пороть больше двух из трех выходов один на один...
311
311
сегодня в 20:43
Джеко, сиди-ка ты в своей Роме!)
starche
starche
сегодня в 20:29
Такой гарантии никто не даст.
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец ответил Inside91
сегодня в 20:26
Мората так с роду не играл как эдин в своё время, один только чемпионский сезон за вольфсбург чего стоил плюс в ман сити он тоже вату не катал, думайте что пишите хотя бы.....
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:44
Невыполнимое условие. Мората и Джеко одновременно на поле находится не могут. Придётся выбирать. Хоть Эдин и дружит с ногами больше чем Альваро, но зато второй значительно моложе. Короче, покупать Джеко это тупость.
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 19:42
Выдумки журналистов. Джеко сам физически не потянет выходить постоянно в основе. Тут нет проходных матчей, нет прогулок по полю, да и Джеко что то доказывать себе и другим уже ничего не надо.
The Frei
The Frei
сегодня в 19:24
Не понимаю смысл этого трансфера.
Челси в Англии решить свои задачи может и без Джеко, в ЛЧ он уже за Рому заигран.
Брать его на несколько лет тоже тупо, ему 31, сегодня он играет, а завтра ноги передвигать не может.

Тоесть Джеко покупается на Кубок Англии и Кубок Лиги текущего розыгрыша.
manutd navsegda
manutd navsegda
сегодня в 19:21
Народ как выкупать себя из бана на новом сайте? будь он проклят!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 19:20
Много чего хочет парень....
Inside91
Inside91
сегодня в 19:10
Зачем им устаревшая версия Мораты?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 18:51
хорошее требование игрока
azkan
azkan
сегодня в 18:49
Не больше Мораты забивает. Зачем он нам. Если с Арсеналом также сыграют Азар, Вилли и Миша, то и дополнительного напа не надо. Когда соперник закрывается, тогда будет играть Мората. А так Миши надо наигрывать.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 18:42
Наверно Конте был поражен голами в ЛЧ.А так форвард что уже на спаде,каши не испортит ,но и особо много забивать не будет.
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg
сегодня в 18:40
бред полный. зачем он нужен? дайте поиграть Миши ёп7
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил drug01
сегодня в 18:38
drug01:
Условие верное Джеко хочет играть в футбол!!!!
Ведь такое же дерево как и Мората, Батшуайи жалко
drug01
drug01
сегодня в 18:38
Условие верное Джеко хочет играть в футбол!!!!
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