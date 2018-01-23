Неймар опередил Балотелли и Мбаппе в голосовании за лучшего игрока декабря в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам прошлого месяца. Бразильский форварда набрал 50% голосов, опередив в голосовании форварда «Ниццы» Марио Балотелли (26%) и своего одноклубника и коллегу по амплуа Килиана Мбаппе (24%).

В декабре Неймар отличился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 3 матчах Лиги 1. На счету Балотелли 3 гола в 3 поединках чемпионата, а Мбаппе отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными пасами в 4 встречах.

Напомним, Неймар и Мбаппе на данный момент находятся в лазарете ПСЖ.