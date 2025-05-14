Вендел может вернуться в расположение «Зенита» до Суперфинала Кубка России

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может вернуться в расположение команды до окончания сезона. Об этом журналистам сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.
Бразилец получил повреждение в домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Игрок был вынужден покинуть поле на 57-й минуте. Ранее Медведев сообщал ТАСС, что хавбек выбыл до конца месяца.
Зависит от его восстановления. Наши эксперты отправятся в Бразилию, у него наш физиотерапевт, который работал в «Зените». Сейчас приоритет, чтобы он восстановился. Может ли приехать на потенциальный финал Кубка [России]? Он может и раньше приехать.
До конца сезона в Премьер-Лиге «Зениту» осталось провести две игры, последний тур состоится 24 мая. Также сегодня коллектив в Москве проведёт ответный поединок финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (первую встречу «сине-бело-голубые» выиграли со счётом 2:0). Суперфинал турнира пройдёт 1 июня.
Вместо того чтоб находиться под наблюдением врачей в СПб, наоборот в Бразилию отправляют физиотерапевта и "экспертов"
Или я чего то не знаю и не понимаю.
Вместо того чтоб находиться под наблюдением врачей в СПб, наоборот в Бразилию отправляют физиотерапевта и "экспертов"
Или я чего то не знаю и не понимаю.