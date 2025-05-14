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Вендел может вернуться в расположение «Зенита» до Суперфинала Кубка России

вчера, 17:30

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может вернуться в расположение команды до окончания сезона. Об этом журналистам сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.

Бразилец получил повреждение в домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Игрок был вынужден покинуть поле на 57-й минуте. Ранее Медведев сообщал ТАСС, что хавбек выбыл до конца месяца.

Зависит от его восстановления. Наши эксперты отправятся в Бразилию, у него наш физиотерапевт, который работал в «Зените». Сейчас приоритет, чтобы он восстановился. Может ли приехать на потенциальный финал Кубка [России]? Он может и раньше приехать.

До конца сезона в Премьер-Лиге «Зениту» осталось провести две игры, последний тур состоится 24 мая. Также сегодня коллектив в Москве проведёт ответный поединок финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (первую встречу «сине-бело-голубые» выиграли со счётом 2:0). Суперфинал турнира пройдёт 1 июня.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:03
Поздно пить боржоми, когда почки отказали)))))
112910415
112910415
вчера в 23:09
Какой ещё Суперфинал у Зенита?!
pvbufpy4dbcz
pvbufpy4dbcz
вчера в 22:06
Надо было Венделу и Семака с собой прихватить... Может и в Бразилии ему бы доверили клуб из 6 лиги.
протон
протон
вчера в 21:53
А не слишком много внимания бразильцу уделяют?
Вместо того чтоб находиться под наблюдением врачей в СПб, наоборот в Бразилию отправляют физиотерапевта и "экспертов"
Или я чего то не знаю и не понимаю.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:52
Может уже не возвращаться....в Суперфинале кубка России будет играть сильнейший ...ЦСКА.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:46
Уже не нужно, может спокойно покидать зенитушку навсегда.
adekvat
adekvat
вчера в 21:40
Какой супер финал, недалекий тренер и недалекий соболь оставили Зенит без титулов в юбилейный год.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:08
В Зените и так хватает игроков.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:55, ред.
" Наши эксперты отправятся в Бразилию" (для консультаций с физиотерапевтом). Братцы, милые, при современных возможностях видеосвязи и интернета, которые как на блюдечке позволяют провести консультации на высшем уровне не выходя из дома, отправлять врачей в Бразилию - вот это действительно зашквар. А вы говорите, у "Газпрома" убытки на десятки миллиардов...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:35
Но Зенит ещё туда не вышел, подождём маленько а потом уже обсудим
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:24
А без него нельзя?
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:23
Борман прав , чего у ж там! Гастарбайтер он и в Африке гастарбайтер
nubom
nubom
вчера в 18:04
"Наши эксперты отправятся в Бразилию, у него наш физиотерапевт, который работал в «Зените»" - Похоже спецназ врача выручать собрался...
Брулин
Брулин
вчера в 18:01
«Венделу плевать на «Зенит» и на Россию. Подзаработал, можно свою бразильскую семейку одевать – они же там большие, целое село». Валерий Овчинников об отъезде хавбека из России
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:56, ред.
Вопрос о его приезде в Зенит после того как он убыл в Бразилию с 10-ю чемоданами и девушкой звучит даже не смешно. Если бы еще чемоданов было бы 2-3, тогда другой вопрос, а так едва ли
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:43
Хотелось бы чтобы вернулся... но бразилы хитрецы еще те...
5gz2vhc8v5wz
5gz2vhc8v5wz
вчера в 17:41
Главное, чтобы вернулся с пользой.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:36
Зениту каждый основной игрок на счету в концовке сезона... нужен результат...
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