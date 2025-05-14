Вендел может вернуться в расположение «Зенита» до Суперфинала Кубка России

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вчера, 17:30

Полузащитник петербургского «Зенита» может вернуться в расположение команды до окончания сезона. Об этом журналистам сообщил председатель правления клуба .

Бразилец получил повреждение в домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Игрок был вынужден покинуть поле на 57-й минуте. Ранее Медведев сообщал ТАСС, что хавбек выбыл до конца месяца.

Зависит от его восстановления. Наши эксперты отправятся в Бразилию, у него наш физиотерапевт, который работал в «Зените». Сейчас приоритет, чтобы он восстановился. Может ли приехать на потенциальный финал Кубка [России]? Он может и раньше приехать.