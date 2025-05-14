Гвардиолу взбесили провалы «Манчестер Сити». Нашли необычного лидера и подпишут голкипера

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сегодня, 20:12

Глобальная перестройка.

Вирц по футбольному смыслу заменит Де Брюйне

Позиции у Флориана и Кевина разные, но Гвардиоле нужны футболисты, образующие систему. Уходящий в историю сезон навредил мифу о непобедимости «Манчестер Сити» внутри Англии. После серии из четырёх чемпионств подряд у Гвардиолы появился повод показывать троллям с трибун пальцы по количеству побед в АПЛ . Раньше паузы между трофеями не мешали Хосепу вернуться на вершину. Сейчас всё иначе: многие представители старой гвардии покинули или покинут состав. Перемены затронут все тактические зоны. Важно правильно выбрать ключевого диспетчера. У «Манчестер Сити» лидером по передачам под удар с огромным отрывом остается Кевин Де Брюйне. Бельгиец уходит, а это значит перестроение команды. Все видели, как Гвардиола играл без поддержки хавбека Родри. Никому в клубе эксперимент не понравился. Испанец вернётся, но ему обязательно позвонит Хаби Алонсо из офиса «Реала». От разговора двух испанцев зависит судьба фаворита АПЛ . Если Родри остается, то нужен транзитный мастер паса чуть выше и левее. Готовят трансфер Вирца. Из Флориана будут создавать атакующего хавбека в стиле Де Брюйне. Кевин в юности играл на полуфланге атаки, а потом спустился ниже. Немцы Швайнштайгер и Кроос имели похожий опыт, хотя Тони не играл так высоко. Вирц обожает забивать и атаковать, но в 22 года готовится попасть в лабораторию Гвардиолы. Хосеп всегда привносит в игру футболистов новые черты. Родри у него научился забивать голы и дорос до «Золотого мяча». Вирц не откажется повторить опыт испанца. Флориан подходит Гвардиоле: немец из породы Варди. Не в плане водки с леденцами на ужин, а в плане подхода к жизни. Вирц бесстрашен на поле. Сестра Флориана, которая тоже играет в футбол, говорит, что её брат никогда не волнуется на поле. Чемпионская наглость молодого плеймейкера спасала «Байер» в прошлом сезоне и будет помогать Холанду и Мармушу забивать голы в АПЛ с августа.

Гвардиола устал от каламбуров в линии защиты

Рядом с драмой в этом сезоне для «Манчестер Сити» важной была другая королева жанров, а именно комедия. В Манчестере придумали смешную байку. По версии шутников, защитник «горожан» Хусанов случайно оскорбил главного тренера английской команды. Якобы Гвардиола на тренировке назвал узбекского футболиста чемпионом, а в ответ услышал слово шампунь. Не хочется верить, что Гвардиола настолько закомплексованный лысый мужчина, чтобы усадить на лавку Хусанова за плохой английский язык и смешную оговорку. По сюжету байки защитник хотел сказать, что Хосеп тоже чемпион. А Гвардиола подумал, что высмеивают его лысину. С конца мая у новичка из «Ланса» ни одной минуты на поле. Странная ситуация: Хусанова не было даже в запасе накануне финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» собрал три сухаря подряд с Диашем и компанией. А вот на флангах порядка нет. Вряд ли будут доверять справа португальскому хавбеку Нуньешу, а слева двадцатилетнему Нико О’Райли. Воспитанник клуба тоже хавбек, которого Гвардиола ставит в оборону. Раньше слева играл атакующий полузащитник Зинченко, но в решающий момент созидательным игрокам сложно демонстрировать инстинкты без мяча. Уж лучше вернуть Йошко Гвардиола на левый край и подтянуть форму Рико Льюиса. Этот воспитанник может занять позицию правого защитника. Впрочем, защитников у «горожан» хватает. Назрел вопрос с голкипером. Эдерсон умеет раздавать голевые передачи, но бразилец через агента Жулио Сезара (бывшего голкипера «Интера», который выиграл в составе Моуриньо Лигу чемпионов) наводит мосты с шейхами. В Саудовской Аравии поняли, что им не хватает топовых вратарей. Эдерсон ещё год назад остался в Манчестере только по просьбе Гвардиолы. Сейчас Хосеп изучает рынок вратарей. Ему предлагают ненадежные варианты. Диогу Кошта из «Порту» не провел лучший сезон в карьере. А успехи Хона Гарсии из «Эспаньола» не значат, что молодой голкипер готов перейти на самый высокий уровень. Хон собирает по 3.9 сейва за игру в клубе из Барселоны, Гарсия лучший голкипер Ла Лиги по спасениям за игру среди основных вратарей. Но Гвардиоле нужен кто-то выше классом.

Успехи «горожан» зависят от сеньоры Кристины