Гвардиолу взбесили провалы «Манчестер Сити». Нашли необычного лидера и подпишут голкипера

Глобальная перестройка.
Вирц по футбольному смыслу заменит Де Брюйне
Позиции у Флориана и Кевина разные, но Гвардиоле нужны футболисты, образующие систему. Уходящий в историю сезон навредил мифу о непобедимости «Манчестер Сити» внутри Англии. После серии из четырёх чемпионств подряд у Гвардиолы появился повод показывать троллям с трибун пальцы по количеству побед в АПЛ. Раньше паузы между трофеями не мешали Хосепу вернуться на вершину. Сейчас всё иначе: многие представители старой гвардии покинули или покинут состав. Перемены затронут все тактические зоны. Важно правильно выбрать ключевого диспетчера. У «Манчестер Сити» лидером по передачам под удар с огромным отрывом остается Кевин Де Брюйне. Бельгиец уходит, а это значит перестроение команды. Все видели, как Гвардиола играл без поддержки хавбека Родри. Никому в клубе эксперимент не понравился. Испанец вернётся, но ему обязательно позвонит Хаби Алонсо из офиса «Реала». От разговора двух испанцев зависит судьба фаворита АПЛ. Если Родри остается, то нужен транзитный мастер паса чуть выше и левее. Готовят трансфер Вирца. Из Флориана будут создавать атакующего хавбека в стиле Де Брюйне. Кевин в юности играл на полуфланге атаки, а потом спустился ниже. Немцы Швайнштайгер и Кроос имели похожий опыт, хотя Тони не играл так высоко. Вирц обожает забивать и атаковать, но в 22 года готовится попасть в лабораторию Гвардиолы. Хосеп всегда привносит в игру футболистов новые черты. Родри у него научился забивать голы и дорос до «Золотого мяча». Вирц не откажется повторить опыт испанца. Флориан подходит Гвардиоле: немец из породы Варди. Не в плане водки с леденцами на ужин, а в плане подхода к жизни. Вирц бесстрашен на поле. Сестра Флориана, которая тоже играет в футбол, говорит, что её брат никогда не волнуется на поле. Чемпионская наглость молодого плеймейкера спасала «Байер» в прошлом сезоне и будет помогать Холанду и Мармушу забивать голы в АПЛ с августа.
Гвардиола устал от каламбуров в линии защиты
Рядом с драмой в этом сезоне для «Манчестер Сити» важной была другая королева жанров, а именно комедия. В Манчестере придумали смешную байку. По версии шутников, защитник «горожан» Хусанов случайно оскорбил главного тренера английской команды. Якобы Гвардиола на тренировке назвал узбекского футболиста чемпионом, а в ответ услышал слово шампунь. Не хочется верить, что Гвардиола настолько закомплексованный лысый мужчина, чтобы усадить на лавку Хусанова за плохой английский язык и смешную оговорку. По сюжету байки защитник хотел сказать, что Хосеп тоже чемпион. А Гвардиола подумал, что высмеивают его лысину. С конца мая у новичка из «Ланса» ни одной минуты на поле. Странная ситуация: Хусанова не было даже в запасе накануне финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» собрал три сухаря подряд с Диашем и компанией. А вот на флангах порядка нет. Вряд ли будут доверять справа португальскому хавбеку Нуньешу, а слева двадцатилетнему Нико О’Райли. Воспитанник клуба тоже хавбек, которого Гвардиола ставит в оборону. Раньше слева играл атакующий полузащитник Зинченко, но в решающий момент созидательным игрокам сложно демонстрировать инстинкты без мяча. Уж лучше вернуть Йошко Гвардиола на левый край и подтянуть форму Рико Льюиса. Этот воспитанник может занять позицию правого защитника. Впрочем, защитников у «горожан» хватает. Назрел вопрос с голкипером. Эдерсон умеет раздавать голевые передачи, но бразилец через агента Жулио Сезара (бывшего голкипера «Интера», который выиграл в составе Моуриньо Лигу чемпионов) наводит мосты с шейхами. В Саудовской Аравии поняли, что им не хватает топовых вратарей. Эдерсон ещё год назад остался в Манчестере только по просьбе Гвардиолы. Сейчас Хосеп изучает рынок вратарей. Ему предлагают ненадежные варианты. Диогу Кошта из «Порту» не провел лучший сезон в карьере. А успехи Хона Гарсии из «Эспаньола» не значат, что молодой голкипер готов перейти на самый высокий уровень. Хон собирает по 3.9 сейва за игру в клубе из Барселоны, Гарсия лучший голкипер Ла Лиги по спасениям за игру среди основных вратарей. Но Гвардиоле нужен кто-то выше классом.
Успехи «горожан» зависят от сеньоры Кристины
У людей из «Манчестер Сити» буйная жизнь за пределами поля. Норвежский форвард Холанд на днях поздравил подругу Изабель с днём матери. В конце прошлого года Эрлинг стал папой. Скрывали от публики, но Гвардиола не удержался и проболтался. Вингер Грилиш тоже поздравлял с днём матери известную девушку, но не свою жену. Вингер «Манчестер Сити» написал футболистке «Ювентуса» Леманн, девушке хавбека туринского клуба Дугласа Луиса. Алиша ответила Джеку, что она пока не мама, а Грилиш сразу написал, что может это исправить. Диалог важен, чтобы понять проблему «Манчестер Сити». Гвардиола – интеллектуальный тренер, мастер тактики. А его подопечные ковыряются в носу на людях, нарушают режим и пишут пошлые комментарии чужим женщинам. «Манчестер Сити» просел в футболе из-за событий за пределами поля. Ключевой удар по команде – Гвардиола развёлся с женой в начале года. Хосеп прожил с Кристиной Серра более тридцати лет. Было очевидно, что плохое состояние тренера прямо связано с личной жизнью. А на знаменитом суде над клубом пока всё стабильно и печально. Хитрые юристы «Манчестер Сити» защищают команду от дисквалификации в АПЛ, а беззубые футбольные чиновники откровенно боятся наказывать проект могущественных шейхов. Гвардиола не переживает, что завтра с его команды снимут 60 пунктов в АПЛ. И даже если будет суровое наказание, то затянут применение санкций апелляциями. Все равны, но богачи равнее. «Горожан» не накажут сразу, как поступили с «Эвертоном», заставив «ирисок» подписать явку с повинной. «Горожан» боятся наказывать, а Гвардиола может выйти из кризиса, ведь Хосеп сошелся с бывшей супругой. Одна из причин, почему у «Манчестер Сити» десять матчей без поражений? Всё возможно, без Кристины тренер начал тонуть в футболе. Хотя проблемы команды не решены. Нужен Родри в центре поля, молодая версия Де Брюйне и крутой голкипер, способный занять место в воротах на много лет. В «Манчестер Сити» допустят ошибку, если затянут с трансферами.
а так Гварлиола потребует много игроков ))и это в летом
а так Гварлиола потребует много игроков ))и это в летом