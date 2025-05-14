«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2025/26

«Ювентус» и Adidas представили домашний комплект формы туринского клуба на сезон 2025/26.

В новой экипировке привычные чёрно-белые полосы были неожиданно смещены и украшены стильными розовыми акцентами.

Дизайн футболки отражает суть клубной идентичности, объединяя богатую историю с современным духом молодежи. Девиз «We Are Youth. Since 1897» символизирует философию постоянного прогресса, сохраняя энергию и целеустремленность с момента основания клуба. Классические полосы переосмыслены с учетом итальянской моды — они отличаются разнообразной толщиной и современным кроем. Розовые акценты украшают клубную эмблему, логотип Adidas и три полосы на плечах, подчеркивая исторические корни «Ювентуса».