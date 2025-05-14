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«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2025/26

вчера, 13:54

«Ювентус» и Adidas представили домашний комплект формы туринского клуба на сезон 2025/26.

В новой экипировке привычные чёрно-белые полосы были неожиданно смещены и украшены стильными розовыми акцентами.

Дизайн футболки отражает суть клубной идентичности, объединяя богатую историю с современным духом молодежи. Девиз «We Are Youth. Since 1897» символизирует философию постоянного прогресса, сохраняя энергию и целеустремленность с момента основания клуба. Классические полосы переосмыслены с учетом итальянской моды — они отличаются разнообразной толщиной и современным кроем. Розовые акценты украшают клубную эмблему, логотип Adidas и три полосы на плечах, подчеркивая исторические корни «Ювентуса».

«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2025/26 «Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2025/26

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 19:26
Да, розовые полоски в тему, в следующем году появятся остальные цвета радуги.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:31
Даже футболист Ювентуса опустил голову вниз, показывая, что ему не очень нравится всё это.

П. С. Поймал себя на мысли, что даже в лицо уже не знаю игроков туринского клуба. Не очень, конечно, времена у клуба.
матос
матос
вчера в 15:10
...уйня какая то.....
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 14:31
Адидас почти всегда делает убогие формы, в этот раз не исключение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:57
Не столько важен внешний вид, как место в турнирной таблице . Удачи тебе Старушка в новом сезоне.
Вещий
Вещий
вчера в 13:55
Еще этот сезон не закончился.... не рановато ли новую форму рекламировать.
Гость
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