Джонатан Дэвид объявил об уходе из «Лилля»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид сегодня опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором сообщил о том, что покинет клуб по окончании своего контракта в июне.
Футболист сборной Канады перешёл во французскую команду в августе 2020 года из бельгийского «Гента». В её составе он провёл 231 матч во всех турнирах и отметился 109 голами. С «догами» форвард стал чемпионом Франции в 2021-м.
С учетом того, что клепал голы всегда, а получал маленькую ЗП (32 тыс.фунтов), был всегда стабилен, силён, и не ныл
С учетом того, что клепал голы всегда, а получал маленькую ЗП (32 тыс.фунтов), был всегда стабилен, силён, и не ныл
Желающих заполучить канадца будет много, т.к. игрок он действительно интересный и в атаке может сыграть на любой позиции, еще и свободный агент! Понятное дело, что агенты игрока будут выбивать лучший контракт для игрока и он окажется не совсем "свободным", хороший подписной бонус может склонить чашу весов в любую сторону.
Желающих заполучить канадца будет много, т.к. игрок он действительно интересный и в атаке может сыграть на любой позиции, еще и свободный агент! Понятное дело, что агенты игрока будут выбивать лучший контракт для игрока и он окажется не совсем "свободным", хороший подписной бонус может склонить чашу весов в любую сторону.