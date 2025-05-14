Джонатан Дэвид объявил об уходе из «Лилля»

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вчера, 17:49

Нападающий «Лилля» сегодня опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором сообщил о том, что покинет клуб по окончании своего контракта в июне.

Футболист сборной Канады перешёл во французскую команду в августе 2020 года из бельгийского «Гента». В её составе он провёл 231 матч во всех турнирах и отметился 109 голами. С «догами» форвард стал чемпионом Франции в 2021-м.