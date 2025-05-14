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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2024/2025

Джонатан Дэвид объявил об уходе из «Лилля»

вчера, 17:49

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид сегодня опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором сообщил о том, что покинет клуб по окончании своего контракта в июне.

Футболист сборной Канады перешёл во французскую команду в августе 2020 года из бельгийского «Гента». В её составе он провёл 231 матч во всех турнирах и отметился 109 голами. С «догами» форвард стал чемпионом Франции в 2021-м.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 22:46
Это он ещё пересидел в Лилле, пожалуй
Уверенно
Уверенно
вчера в 21:27
Ожидаемо ведь
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:39, ред.
Уход топового игрока свободным агентом это вообще не похоже на Лилль, они обычно очень здорово продают таких игроков, т к структура клуба заточена на то, чтобы разаивать игроков, а далее продавать их в топ клубы за большие деньги!

Желающих заполучить канадца будет много, т.к. игрок он действительно интересный и в атаке может сыграть на любой позиции, еще и свободный агент! Понятное дело, что агенты игрока будут выбивать лучший контракт для игрока и он окажется не совсем "свободным", хороший подписной бонус может склонить чашу весов в любую сторону.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:15
если Ливерпуль избавится от Дарвина Нуньеса, то взять Дэвида свободным трансфером было бы огонь для Слота..
канадец обладает качествами АПЛ в качестве девятки.
что мне нравится в Дэвиде за игры Лилля??
его непредсказуемость при ударах с любой ноги, прям ковбой спускает курок в любой ситуации.
Гакпо - Дэвид - Салах будет убийственно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:20
Надеюсь в новом клубе у него получится не хуже
Брулин
Брулин
вчера в 18:03
Найдет клуб посолиднее, странно, что еще не нашел, в АПЛ почти в любой клуб ко двору придется.В Арсенал по пути Ляказетта.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:55
Заслужил более сильный клуб и хороший контракт.
С учетом того, что клепал голы всегда, а получал маленькую ЗП (32 тыс.фунтов), был всегда стабилен, силён, и не ныл
Гость
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