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«Факел» получил лицензию РФС-1

вчера, 18:56

«Факел» стал одним из первых клубов, получившим лицензию РФС-1.

Клуб соответствует стандартам элитной лиги по всем критериям, — сообщили источнику в пресс-службе воронежской команды.

«Факел» занимает 16-е место в РПЛ.

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Факел
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:14
Здравия Желаю,Олег!...Статью вашу прочитал, даже прослезился)))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:02
Спасибо!
Что значить быть на острие футбольных событий...
Кстати, привет дружище!
Мну хотел бы развернуто осветить эту тему, но только только накатал статейку за Зенит, надо передохнуть))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:59
так играют же и Урал,и Балтика,и Сочи, и даже Родина))))..,а вот у Арсенала, Ска и Торпедо-таковой нема)))))
Vilar
Vilar
вчера в 22:31
А правильно лицензия называется РФС-пердив.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:21
Очищение пердивом и перезагрузка...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:21
С такой лицензией пропустят в Пердив?
Или там своя лицензия?
75dbu7yjm769
75dbu7yjm769
вчера в 19:20
И куда ее приклить?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
Это так чинуши, что ли подкололи Воронеж в связи с вылетом?)
drug01
drug01
вчера в 18:59
О это очень хорошо но поздно!
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