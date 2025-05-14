«Факел» получил лицензию РФС-1

«Факел» стал одним из первых клубов, получившим лицензию РФС-1.
Клуб соответствует стандартам элитной лиги по всем критериям, — сообщили источнику в пресс-службе воронежской команды.
«Факел» занимает 16-е место в РПЛ.
«Факел» стал одним из первых клубов, получившим лицензию РФС-1.
Клуб соответствует стандартам элитной лиги по всем критериям, — сообщили источнику в пресс-службе воронежской команды.
«Факел» занимает 16-е место в РПЛ.
Что значить быть на острие футбольных событий...
Кстати, привет дружище!
Мну хотел бы развернуто осветить эту тему, но только только накатал статейку за Зенит, надо передохнуть))
Что значить быть на острие футбольных событий...
Кстати, привет дружище!
Мну хотел бы развернуто осветить эту тему, но только только накатал статейку за Зенит, надо передохнуть))
Или там своя лицензия?
Или там своя лицензия?