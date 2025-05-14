Апелляция о дисквалификации 5 игроков сборной Уругвая отклонена

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в апелляции в связи с санкциями, вынесенными в отношении игроков сборной Уругвая Дарвина Нуньеса, Рональда Араухо, Хосе Хименеса, Родриго Бентанкура и Матиаса Оливеры по итогам матча Кубка Америки 2024 года с Колумбией.
Футболисты получили от 3 до 5 игр дисквалификации и денежные штрафы после стычки в конце полуфинального матча турнира 10 июля 2024-го, который прошёл в Шарлотте, США. Тогда несколько членов национальной команды, включая футболистов, были вовлечены в стычку между колумбийскими болельщиками, техническими делегатами Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) и уругвайскими болельщиками.
4 октября 2024 года CAS удовлетворил ходатайство Дарвина Нуньеса и AUF о приостановке санкций на время рассмотрения дела. Апелляция игроков и AUF впоследствии была рассмотрена дистанционно 28 марта 2025 года.
Заслушав все стороны, коллегия CAS рассмотрела довод игроков о том, что они действовали в соответствии с принципом самообороны, поскольку родственники уругвайской футбольной команды находились в том же секторе, где произошла стычка с колумбийскими болельщиками. Однако суд постановил, что в данном случае принцип самообороны не применялся, а поведение игроков представляло собой добровольные, жестокие и неоправданные действия, которые нарушали Дисциплинарный кодекс КОНМЕБОЛ.