Апелляция о дисквалификации 5 игроков сборной Уругвая отклонена

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вчера, 20:55

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) отказал в апелляции в связи с санкциями, вынесенными в отношении игроков сборной Уругвая , , , и по итогам матча Кубка Америки 2024 года с Колумбией.

Футболисты получили от 3 до 5 игр дисквалификации и денежные штрафы после стычки в конце полуфинального матча турнира 10 июля 2024-го, который прошёл в Шарлотте, США . Тогда несколько членов национальной команды, включая футболистов, были вовлечены в стычку между колумбийскими болельщиками, техническими делегатами Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) и уругвайскими болельщиками.

4 октября 2024 года CAS удовлетворил ходатайство Дарвина Нуньеса и AUF о приостановке санкций на время рассмотрения дела. Апелляция игроков и AUF впоследствии была рассмотрена дистанционно 28 марта 2025 года.