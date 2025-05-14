Увольнение Станковича, финал Пути регионов и поражения в дерби. У «Спартака» безумная весна

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сегодня, 16:52

Сложные будни вместо праздников.

Станковичу не стоит покидать «Спартак»

Деян – дерзкий тренер с балканским темпераментом. Хотя известного специалиста легко можно представить в сборной Сербии, у этой команды плохая репутация среди тренеров. У «Спартака» не лучше, но Деян уже в московской упряжке. Странно всё бросать на полпути. Тем более у национальной команды Сербии есть главный тренер. Драган Стойкович прекрасно знает Станковича, они играли вместе. Вряд ли Деян хочет «подсидеть» коллегу ради работы с нестабильным составом родной национальной команды.

После побед в сербских и венгерских командах Станкович приехал в РПЛ , чтобы набраться опыта. Дальше Деяну интересна работа в Италии, где он играл и даже тренировал. Нет смысла сбегать в сборную Сербии, когда можно исправить ошибки в «Спартаке» и заинтересовать итальянские команды. Станковичу всего 46 лет, это молодой наставник. В дерби с «Динамо» он повёл себя некрасиво, намекая на продажность арбитра. Деян не пришел на пресс-конференцию после матча – это неуважение к фанатам «Спартака».

Зрители заслужили комментарий о состоянии команды. Станкович всегда может говорить не о судействе, а о футболе: объяснять решения, комментировать форму футболистов. После неудачной весны, когда похоронили под плинтусом осенние надежды, наставнику важно остаться в «Спартаке». Вот только помимо добровольного ухода, есть опция увольнения тренера. Если Станкович так ведёт себя на публике, что он устраивает руководству клуба? Важный момент, поэтому всё внимание игре с «Ростовом».

«Ростов» не уступит фавориту в готовности

Команды разных весовых категорий из-за огромного разрыва в финансовых возможностях. «Ростов» живет на 2.4 миллиарда рублей, но треть суммы уходит на погашение старых долгов клуба, а половина на зарплаты. Бывшей команде Карпина намного сложнее усиливаться, чем «Спартаку». Расходы московского клуба за прошлый год составили почти 15 миллиардов. Поскольку зимой были дорогие трансферы, включая клубный рекорд после подписания форварда Гарсии, нелепо даже сравнивать их миры.

«Спартак» вложил безумные для РПЛ деньги в команду не ради пятого места в чемпионате и вылета в финале Пути регионов. Но «красно-белые» проиграли в плей-офф Кубка страны по сумме двух матчей как раз «Ростову». Вылетели из Пути РПЛ . Затем прошли «Акрон», «Урал» и московское «Динамо». В возможном финале ждёт победитель пары «Зенита» и ЦСКА . Завтра Станкович сравнит свою команду со знакомым соперником. В отличие от кубковых матчей, где «Спартак» дважды проиграл, в чемпионате были лучше.

У москвичей есть гостевая победа 0:3, и это тоже проблема накануне матча. Можно подумать, что «Спартак» – явный фаворит. Это неправда, ведь после гостевой победы над «Ростовом» Станкович собрал три поражения и ничью в семи играх. «Ростов» проиграл «Спартаку» после удаления Сутормина. В равных составах команда умеет навязать борьбу, что демонстрировали против «Динамо». После победы над «Спартаком» ростовчане вылетели от «Зенита», но прошли «Локомотив». Бюджет Станковичу не поможет.

Деньги играют в футбол. Но когда сталкиваются проекты с высокими расходами, как у «Зенита» и «Спартак», то важна динамика. Например, команда Семака точно не на пике развития, но их новичок Луис Энрике демонстрировал полезный футбол. А в «Спартаке» ждали большего в атаке от Гарсии и Солари. У двух самых богатых клубов РПЛ также неважно смотрятся проверенные бойцы. У «Спартака» не всегда хорош молодой хавбек Умяров, а у «Зенита» проблемы у Барриоса. Их ждут проверки в поединках Кубка страны.

Поражения в дерби разозлили «Спартак»

В чемпионате проиграли ЦСКА и «Динамо». Особенно разочаровал публику свежий матч против команды Ролана Гусева. Временный тренер «Динамо» набрал три очка, хотя встретил невероятно неудобного соперника. «Спартак» свои подходы не реализовал. Эффективность атаки – ключевая проблема Станковича. При этом работает без тени Карпина за спиной. Валерий Георгиевич, в отличие от Черчесова, не пытается устроиться в одном из столичных клубов после ухода из «Ростова».

Карпин в кубковой игре будет болеть за Осипенко с Комличенко, а фанаты «красно-белых» — за стабилизацию работы в их клубе. Уход Станковича запустит новую перезагрузку. Устали от чехарды. У «Спартака» почти все футболисты основы чередовали крутые и слабые отрезки. Стабильно сыграли лишь вратарь Максименко и популярный у покупателей защитник Бабич. А вот Барко, Маркиньос, Мартинс и Угальде после геройств подставляли Станковича. А ведь это лучшие игроки в составе.

«Спартаку» важно не просто пройти «Ростов», а показать разницу между матчами против этой команды в верхней сетке плей-офф. Нужен реванш за два заурядных поражения Станковича. Важно, чтобы форварды «Спартака» проснулись и огорчили Осипенко и Сако, а также непонятного пока для экспертов голкипера Ятимова. В финалах вклад вратарь всегда важен. Голкипер сборной Таджикистана в некоторых матчах работал грамотно, но у ростовчан пока нет первого номера как Латышонок.

Вратарь «Зенита» год назад вытащил «Балтику» в финал Кубка страны. В финале Пути регионов клуб из Калининграда выбил именно «Спартак». Если второй год подряд москвичи пропустят финал против «Зенита» – скорее всего, именно Семак сыграет в «Лужниках», то это станет ударом по столичному клубу. В случае вылета от «Ростова» под раздачу попадут все, кроме Кахигао, ведь спортивный директор недавно в клубе. Но даже испанца могут упрекнуть, что зимние новички не изменили игру.