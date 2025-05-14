Лига чемпионов вернулась в Москву. ЦСКА выбил «Зенит» из Кубка России в серии пенальти

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вчера, 22:40

Увидели сумасшедший камбэк.

«Армейцы» полностью заслужили серию пенальти

Заполненные трибуны, ультрас, гнавшие команды вперед, отличный темп первого тайма и жаркая концовка позволяют назвать матч ЦСКА и «Зенита» выдающейся битвой уровня общего этапа Лиги чемпионов. Только команды лучше друг друга знали, что добавило слоев картине. Тонкие детские голоса кричали в концовке матча: «Нужен гол, нужен гол». И форвард Мусаев после мастерской подачи Кругового с угла поля головой отправил мяч в сетку ворот мимо Мостового. «Зенит» упустил перевес в два мяча в Москве.

Команды сразу отправились исполнять пенальти, как велит регламент турнира. Голкипер «армейцев» Тороп взял удар Соболева по центру ворот, а Мантуан пробил мимо. «Армейцы» свои попытки реализовали четко. Вратарь ЦСКА также угадывал в нескольких случаях и был близок к сейвам. Шикарная командная работа с нервами. Особенно впечатляют удачные пенальти ЦСКА с учетом главного эпизода первого тайма: Обляков не переиграл Адамова с «точки». Но в серии голкипер «Зенита» не спас Семака от вылета.

Гостям остается вспоминать, как они могли убить интригу к седьмой минуте матча. Кассьерра опасно пробил по мячу головой, но Тороп успел подставить левую руку. А позже Глушенков оказался рядом с воротами ЦСКА . В том эпизоде «армейцу» снова пригодилась левая рука, голкипер четко сократил расстояние к форварду «Зенита» и не пропустил. На старте матча ЦСКА вынужден был задать невероятно высокий темп. Именно тогда игра сильнее всего отвечала стандартам качества поединка Лиги чемпионов.

Смелость Кисляка открыла путь к сложному камбэку

«Зенит» хитро работал на контратаках. Но схема Семака – перешли на три центральных защитника, подразумевала игру гостей вторым номером. ЦСКА было сложно поддерживать стартовый темп поединка. Зато нашелся смелый герой, сломавший несколько линий фаворита матча. «Зенит» выиграл дома со счетом 2:0, а в гостях пропустил после смелых действий Кисляка. Опорник «армейцев» технично проскочил на ударную позицию. Мяч вряд ли зашел бы в сетку ворот, но вмешался важный рикошет от защитника гостей.

Нино не повезло, как и резервному голкиперу «Зенита» Адамову. Рикошет отправил мяч по красивой дуге в сетку ворот. А перед самым перерывом пришлось поработать бригаде арбитров. Мяч попал в руку защитнику «Зенита» Алипу. Можно спорить до хрипоты, пенальти это или нет. Пассивный или активный офсайд у игроков ЦСКА . Но решение арбитров с лицензиями ФИФА – игра рукой, одиннадцатиметровый удар. Алип подставился, ведь сильно выставил руку в сторону. Явное увеличение площади тела «зенитовца».

Приговор исполнил воспитанник петербургского футбола Обляков. Иван не сравнял счет по сумме двух матчей. Хавбек ЦСКА проводит неубедительную весну. Пробил в угол, но голкипер Адамов правильно разгадал решение левши Облякова. Можно поругать полузащитника Пьянича. Миралем давненько не бил пенальти, но у него неплохая статистика с «точки». «Зенит» мог запаниковать намного раньше серии пенальти, если бы ЦСКА ушел на перерыв с перевесом в два мяча, а потом контролировал игру до конца.

«Зенит» выбрал осторожную и рискованную схему

Глубоко и широко играют команды, где каждый футболист, даже центральные нападающие, шикарно прессингуют. Хороший пример – миланский «Интер». А вот «Реал», если Хаби Алонсо перейдет на тройку центральных защитников в будущем сезоне, не сможет работать аналогично. Схема «3-5-2», которую выбрал Семак, была непростой для исполнения. Особенно набором футболистов, которых отправил на поле тренер. Педро и Мостовой не имеют опыта работы по всему флангу, как универсальный вингер Мантуан.

Семак принял решение поставить в центре тройку Ахметова, Барриоса и Сантоса. Двумя нападающими были Глушенков и Кассьерра, они часто менялись местами по высоте. Но ещё до перерыва Семак начал готовить замену Ахметова на вингера Энрике, признав очередной неудачный тактический заход. «Зенит» весной напоминает слона. Сразу видно, что у команды есть габариты и сила. Их сложно не заметить, когда разъярены. И рядом со злым режимом у каждого слона есть медлительность. Слону можно сесть на шею.

ЦСКА , хотя у них не всё получалось в атаке, кроме активных перемещений форварда Койта, смог приблизиться к камбэку вплотную. Подопечные Николича не выдали кристально чистый футбол. Но слоны из «Зенита» пытались сесть на шпагат, используя сложнейшую гибридную схему с переходами от «4-4-2» к «3-5-2» и «5-4-1» в глубоких фазах игры. Чтобы такой подход сработал, нужна сыгранность именно в таком режиме и сочетании футболистов. Переходом Сантоса в опорную зону не привить инстинкты «Интера».

Тренер Индзаги годами готовил подходящих футболистов миланского клуба к такой работе. А «Зенит» не реализовал свои моменты и позволил ЦСКА забить важный первый мяч. Семак мог выбрать более привычную модель игры и спокойно получить контратаки с Глушенковым и Кассьеррой. А вот в широкой и низкой схеме минусы Максима работали против его команды. Второй форвард играл на своей половине, но не сломал полузащиту ЦСКА . Опорник Барриос тоже не доминирует. Также «Зениту» снова не хватило Вендела.

Семак точно не заслужил «золотой дубль» этой весной

«Зенит» настолько сильный по меркам РПЛ , что в неоднозначном сезоне – втором подряд, у них достаточно аргументов для первого места в чемпионате. Также они всегда готовы выиграть Кубок страны, особенно если оказываются в шаге от финала. А вот тренер Семак точно не заслужил сразу два трофея, поскольку Сергей Богданович получил невероятный ресурс и не развил команду. «Зенит» заметно хуже, чем был раньше. И слабее, чем может быть, если выкрутить форму каждого футболиста на максимум в понятной схеме.

Удобно сравнивать с ЦСКА . У Николича нет денег на дорогие трансферы. «Армейцы» используют молодых футболистов. В прошлом сезоне выручал Файзуллаев, сейчас помогает Кисляк. ЦСКА едва не потерял защитника Рошу, когда Виллианом интересовались иностранные клубы. Но после зимних сборов ЦСКА , который раньше играл слабее, заметно прибавил. У «Зенита» Семака такого преображения после сложной осени точно нет. Так что команда Николича полностью заслужила Суперфинал в «Лужниках», а вот Семака надо снова ругать.