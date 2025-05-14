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Нападающий «Санта-Клары» установил мировой рекорд скорости

вчера, 15:03
Санта-КлараЛоготип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)2 : 1Логотип футбольный клуб Фамаликау (Вила Нова де Фамаликау)ФамаликауМатч завершен

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Санта-Клара» одержала победу над клубом «Фамаликау» (2:1).

В добавленное ко второму тайму время нападающий хозяев Габриэль Силва развил скорость 40,3 км/ч во время спринта, что было зафиксировано с помощью GPS-данных компании STATSports.

По заявлению клуба, футболист установил новый мировой рекорд, превзойдя результат центрального защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана, который составил 39,21 км/ч.

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Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 05:50
В раздевалке вопрос "кто идет за клинским" не обсуждается!
ariec93
ariec93 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:46
Чем он занимался весь матч? Готовился к выходу с замены на 63 минуте
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:19
очередные нано-технологии, Гуллит в 1987 году выбегал 100-метровку из 10,5
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:28
ЦЗ Ньюкасла тоже впечатляе...
Vilar
Vilar
вчера в 17:18
Поздно добрался до компа. Всё, что хотел про этого бегуна написать, уже есть, обидно.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:46
Так пускай в л/атлетику идёт!
протон
протон
вчера в 16:41
Самое удивительное, что рекордный рывок он сделал в добавленное ко второму тайму время! Возникает вопрос - а чем он весь матч занимался? Готовил себя к рекорду?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:20
Где инспекторша ФИФА с пИзИрьком?
В добавленное время....
Не зря индейцы марафонцы пару листочков коки защеку брали...))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:05
Скорость это хорошо , но и про голову надо не забывать)))
баск
баск
вчера в 15:51
Так быстро бегает, что, будучи нападающим, забивает меньше иных защитников..

Быстро бегать это хорошо конечно, но надо же и про мяч не забывать, а парень, видимо, регулярно мимо него проскакивает..)))
Futurista
Futurista
вчера в 15:38
Быстро бежал...и поле закончилось...
альсато
альсато
вчера в 15:35
так то Серега Кирьяков из одиннадцати выбегал и это с мячом!))))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:35
Главный кандидат на допинг-тест после матча. 🤔
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:17
Диму Черышева в своё время не замеряли... но назвали электричкой...
альсато
альсато
вчера в 15:16
ну так то..Усейн Болт развивал (как правило) скорость порядка 44 и выше км/ч))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10
Теперь он Сильва "Гепард" Габриэль...)
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