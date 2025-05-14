Нападающий «Санта-Клары» установил мировой рекорд скорости

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Санта-Клара» одержала победу над клубом «Фамаликау» (2:1).
В добавленное ко второму тайму время нападающий хозяев Габриэль Силва развил скорость 40,3 км/ч во время спринта, что было зафиксировано с помощью GPS-данных компании STATSports.
По заявлению клуба, футболист установил новый мировой рекорд, превзойдя результат центрального защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана, который составил 39,21 км/ч.
В добавленное время....
Не зря индейцы марафонцы пару листочков коки защеку брали...))
В добавленное время....
Не зря индейцы марафонцы пару листочков коки защеку брали...))
Быстро бегать это хорошо конечно, но надо же и про мяч не забывать, а парень, видимо, регулярно мимо него проскакивает..)))
Быстро бегать это хорошо конечно, но надо же и про мяч не забывать, а парень, видимо, регулярно мимо него проскакивает..)))