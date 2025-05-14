Во французской Лиге 1 могут ввести плей-офф для определения чемпиона

По информации источника, французский футбол может претерпеть серьёзные изменения в ближайшие месяцы, если различные реформы, представленные в понедельник президентом Федерации футбола страны Филиппом Диалло, получат законодательное воплощение в законопроекте, внесённом в Сенат.
Среди трёх рабочих групп та, что занималась улучшением продукта Лиги 1, работала над рядом направлений, чтобы сделать футбольный продукт более привлекательным и притягательным.
Среди возможных изменений особый интерес вызывает идея создания плей-офф в Лиге 1 с целью повышения интереса к чемпионату, интрига которого зачастую сходит на нет из-за подавляющего преимущества ПСЖ. По окончании регулярного сезона, который определит, кто выйдет в Лигу чемпионов, будущий чемпион будет определяться в мини-турнире с матчами на выбывание, в которых сразятся четыре лучших команды, с полуфиналами и финалом.
Это предложение было хорошо воспринято несколькими представителями футбольного мира. Однако нет уверенности, что, например, ПСЖ отнесётся к этому положительно. Это также поднимает вопрос об и без того очень плотном графике. Другой вариант — возрождение Кубка лиги, в котором могут участвовать только клубы, которые не играют в еврокубках.
Да и не совсем это справедливо по отношению к команде, занявший первое место. Особенно, если она занимает его с приличным отрывом. Разве они виноваты в том, что другие клубы слабее их. А так, получается, что команда весь сезон шла уверенно, одерживала победы, а потом в одном шальном матче лишилась чемпионства.
Лучше бы в Лиге 1 подумали как усилить свой чемпионат, а не вставлять палки в колёса единственной команде, которая достойно играет на евро арене, и регулярно представляет их страну в ЛЧ.
Да и не совсем это справедливо по отношению к команде, занявший первое место. Особенно, если она занимает его с приличным отрывом. Разве они виноваты в том, что другие клубы слабее их. А так, получается, что команда весь сезон шла уверенно, одерживала победы, а потом в одном шальном матче лишилась чемпионства.
Лучше бы в Лиге 1 подумали как усилить свой чемпионат, а не вставлять палки в колёса единственной команде, которая достойно играет на евро арене, и регулярно представляет их страну в ЛЧ.