Во французской Лиге 1 могут ввести плей-офф для определения чемпиона

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вчера, 18:33

По информации источника, французский футбол может претерпеть серьёзные изменения в ближайшие месяцы, если различные реформы, представленные в понедельник президентом Федерации футбола страны Филиппом Диалло, получат законодательное воплощение в законопроекте, внесённом в Сенат.

Среди трёх рабочих групп та, что занималась улучшением продукта Лиги 1, работала над рядом направлений, чтобы сделать футбольный продукт более привлекательным и притягательным.

Среди возможных изменений особый интерес вызывает идея создания плей-офф в Лиге 1 с целью повышения интереса к чемпионату, интрига которого зачастую сходит на нет из-за подавляющего преимущества ПСЖ . По окончании регулярного сезона, который определит, кто выйдет в Лигу чемпионов, будущий чемпион будет определяться в мини-турнире с матчами на выбывание, в которых сразятся четыре лучших команды, с полуфиналами и финалом.