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ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыФранция. Лига 1 2024/2025

Во французской Лиге 1 могут ввести плей-офф для определения чемпиона

вчера, 18:33

По информации источника, французский футбол может претерпеть серьёзные изменения в ближайшие месяцы, если различные реформы, представленные в понедельник президентом Федерации футбола страны Филиппом Диалло, получат законодательное воплощение в законопроекте, внесённом в Сенат.

Среди трёх рабочих групп та, что занималась улучшением продукта Лиги 1, работала над рядом направлений, чтобы сделать футбольный продукт более привлекательным и притягательным.

Среди возможных изменений особый интерес вызывает идея создания плей-офф в Лиге 1 с целью повышения интереса к чемпионату, интрига которого зачастую сходит на нет из-за подавляющего преимущества ПСЖ. По окончании регулярного сезона, который определит, кто выйдет в Лигу чемпионов, будущий чемпион будет определяться в мини-турнире с матчами на выбывание, в которых сразятся четыре лучших команды, с полуфиналами и финалом.

Это предложение было хорошо воспринято несколькими представителями футбольного мира. Однако нет уверенности, что, например, ПСЖ отнесётся к этому положительно. Это также поднимает вопрос об и без того очень плотном графике. Другой вариант — возрождение Кубка лиги, в котором могут участвовать только клубы, которые не играют в еврокубках.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:02
Это может пошатнуть гегемонию ПСЖ, один матч проиграть можно всегда
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:03, ред.
Странные нововведения. Сами себе жизнь усложняют. Такое вполне себе интересно смотрится в том же Чемпионшипе, потому что у команд не загружен график еврокубковыми матчами. А в высшем дивизионе - это лишняя нагрузка футболистам, и так играющих много матчей, и уставшим в конце сезона. В той же Англии и Испании многие клубы наоборот жалуются на слишком плотный график, из-за которого футболисты не успевают восстанавливаться после игр, из-за чего от чрезмерных нагрузок часто травмируются. А эти сами себе проблемы создают.

Да и не совсем это справедливо по отношению к команде, занявший первое место. Особенно, если она занимает его с приличным отрывом. Разве они виноваты в том, что другие клубы слабее их. А так, получается, что команда весь сезон шла уверенно, одерживала победы, а потом в одном шальном матче лишилась чемпионства.

Лучше бы в Лиге 1 подумали как усилить свой чемпионат, а не вставлять палки в колёса единственной команде, которая достойно играет на евро арене, и регулярно представляет их страну в ЛЧ.
Гость
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