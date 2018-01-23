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Суд намерен взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей

сегодня, 10:28

13 февраля Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» о взыскании с «Ростова» более 300 млн рублей.

«Следующее заседание состоится 13 февраля 2018 года. Сумма исковых требований - 328,4 млн рублей», - говорится в материале дела.

Сообщается, что фонд просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу и вернуть вложенные деньги. 

Напомним, что недавно Валерий Карпин возглавил «Ростов».

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 18:17
Да оставьте вы Ростов,команда подняла имидж города,билась за нее,а тут коммерсанты что то не поделили,а команда крайней осталась
Dominators
Dominators
сегодня в 16:58
Не дождетесь . Ростов выиграет суд и будет продолжать радовать своей игрой болельщиков команды .
Road to cup
Road to cup
сегодня в 15:21
На заметку редактору, суд никогда не имеет намерений взыскивать, потому что, как не странно, взыскатель не он, а Фонд. У юр лиц могут быть намерения, но точно не у беспристрастного суда
clop
clop
сегодня в 14:41
Где-то год назад болельщики Ростова неизменно приписывали такие новости проискам Газпрома, в сговоре с которым действует и Гинер. Это все сопровождалось одобрительным хрюканием со стороны тарасовки. Сегодня наблюдается другая картина. Видимо, что-то поменялось в сознании :))
ermak6848
ermak6848 ответил Parovoznic
сегодня в 14:21
Parovoznic:
Там, по ходу, всё не так. Ребята из фонда подкинули денежек клубу, а когда узнали о назначении Карпина, то передумали и срочно пытаюцца вернуть деньги обратно.
Спасибо а то какие - то не понятки и не до слов...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:04
Я думаю команда Ростов выиграет суд
cska.78
cska.78
сегодня в 13:45
Вот тебе и Хоттабыч!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 13:37
Только никак не пойму: чем Валера напугал ребят из фонда?
Parovoznic
Parovoznic ответил ermak6848
сегодня в 13:35
ermak6848:
Какая - то не понятная статья о взыскании с «Ростова» более 300 млн рублей. Фонд - дело Добровольное. Если «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» Оказал спонсорскую. Помощь клубу, то видимо следуя своему Уставу. ФК "Ростов", на рекламных щитах и футболках указывал об этом фонде.. РУКИ ПРОЧЬ от фк " РОСТОВ" !!!
Там, по ходу, всё не так.
Ребята из фонда подкинули денежек клубу, а когда узнали о назначении Карпина, то передумали и срочно пытаюцца вернуть деньги обратно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:40
Суд намерен взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей.
-------------------------------------------------------------------------------------
Соккер, суд еще не состоялся - заголовок пока не актуален.
Казанский
Казанский ответил Dead Morozzzz
сегодня в 12:34
Dead Morozzzz:
Туркмен теперь Рубин облапошит.
Степка,ты не устаешь бегать к своим "друзьям" за помощью?))
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
сегодня в 12:30
Туркмен теперь Рубин облапошит.
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 12:26
Литейный 4:
После туркмена выжженная земля!
После итальянцев,португал и цыган смех и слезы)))
Nikola45
Nikola45 ответил Морозовский
сегодня в 12:17
Морозовский:
Ну-ну! На майках Дзюбы разбогатели!
Главное что бы в таком .... не оказаться как ФК "Пупсик" Что и за деньги никто не идет!
Литейный 4
Литейный 4 ответил 311
сегодня в 12:16
311:
Валера уже кинул клуб на бабки как и спартачей в свое время!)
Спартачей он знатно разводил. 150 лямов на ветер пустил!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:15
После туркмена выжженная земля!
Jum13
Jum13
сегодня в 12:12
Да уж - "наследие" БоБиКа еще долго будут разгребать
Казанский
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 12:01
RussianHorse:
Ну как вы там, папку туркменского до сих пор любите?))
Не дай Бог ему вашу с Димоном любовь..любите лучше пианиста,она ему нужнее)))
борька
борька
сегодня в 12:00
!
!это чужие деньги, таксказать распилочные. Клуб их вернет!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:54
Да , Валера попал...!!! Беги,Лола,беги !!! ))))
Морозовский
Морозовский ответил Nikola45
сегодня в 11:37
Nikola45:
Я так понимаю вы статистику то не смотрите! )) Зенит самый прибыльный клуб в Европе за 2016 год! Ахинею писать не мешки таскать!
Ну-ну! На майках Дзюбы разбогатели!
Nikola45
Nikola45 ответил cska plus
сегодня в 11:35
cska plus:
Спроси у казанского.
Да Коля все знает ))
Nikola45
Nikola45 ответил Морозовский
сегодня в 11:35
Морозовский:
Какая там дыра? Так себе - щелочка для местных чинуш по сравнению с "газовой" ДЫРИЩЕЙ!
Я так понимаю вы статистику то не смотрите! )) Зенит самый прибыльный клуб в Европе за 2016 год! Ахинею писать не мешки таскать!
311
311
сегодня в 11:31
Валера уже кинул клуб на бабки как и спартачей в свое время!)
Морозовский
Морозовский ответил drug01
сегодня в 11:09
drug01:
Ростов это темная дыра куда попал Карпин
Какая там дыра? Так себе - щелочка для местных чинуш по сравнению с "газовой" ДЫРИЩЕЙ!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:09
Опять волеру загнали в угол, снова ЗАГОВОР!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:03
Интересный фонд, но слабоват в финансовом плане. ДРУГОЕ ДЕЛО ФОНД "ГАЗПРЁМ" - вот пример благотворительности!
drug01
drug01
сегодня в 10:57
Ростов это темная дыра куда попал Карпин
cska plus
cska plus ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 10:50
Дмитрий Аександров:
Куда деньги дели?
Спроси у казанского.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:50
Какая - то не понятная статья о взыскании с «Ростова» более 300 млн рублей.
Фонд - дело Добровольное.
Если «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области»
Оказал спонсорскую. Помощь клубу, то видимо следуя своему Уставу.
ФК "Ростов", на рекламных щитах и футболках указывал об этом фонде..
РУКИ ПРОЧЬ от фк " РОСТОВ" !!!
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