Суд намерен взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей.

13 февраля Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» о взыскании с «Ростова» более 300 млн рублей.



«Следующее заседание состоится 13 февраля 2018 года. Сумма исковых требований - 328,4 млн рублей», - говорится в материале дела.



Сообщается, что фонд просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу и вернуть вложенные деньги.



Напомним, что недавно Валерий Карпин возглавил «Ростов».