Интересовавший «Зенит» поляк стал игроком «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о трансфере польского защитника Ярослава Яха, выступавшего в составе «Заглембе». С футболистом сборной Польши заключен контракт сроком на три с половиной года.

Напомним, что летом оборонец был близок к переходу в «Зенит».

🤝 We're pleased to announce the signing of Jaroslaw Jach from @ZaglebieLubin on a three and a half year contract!



👋 #WitamyJarek #CPFC 🦅



Read the full story 👇https://t.co/9uqftLURSg pic.twitter.com/bk9OLrvavF