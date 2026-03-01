«Пиза» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772387890

вчера, 20:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза» – «Болонья», который состоится 2 марта 2026 года.

«Пиза»

«Пиза» вернулась в Серию А только в этом сезоне и с большой вероятностью не удержится в элитном дивизионе. На данный момент клуб занимает 19 место с 15 баллами и на девять пунктов отстает от безопасного места. В игре на своем поле с «Болоньей» хозяевам будет непросто, особенно учитывая статистику личных встреч. Тем не мнее, хозяева будут бороться до последней минуты этого поединка.

Два последних матча «Пизы» завершились поражением от «Фиорентины» (0:1) и неудачей с «Миланом» (1:2).

«Болонья»

«Болонья» на данный момент неплохо выглядит и выиграла несколько последних матчей подряд. Команда на данный момент идет на девятом месте с 36 баллами и достичь зоны еврокубков будет непросто, ведь отрыв от шестого места составляет 10 баллов. Гости успешно играли в последних встречах с «Пизой» и сделают все, чтобы добиться еще одной выездной победы.

Два последних матча «Болоньи» завершились победой в Лиге Европы «Бранн» (1:0) и успехом с «Удинезе» (1:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Пиза» – 4.2

Ничья – 3.45

Победа «Болонья» – 1.93

Статистика

«Пиза» не может выиграть уже 14 матчей подряд в чемпионате Италии

«Болонья» выиграла четыре из пяти последних матчей на выезде

«Пиза» проиграла три последних поединка с «Болоньей»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что «Пиза» сможет удержать атаку «Болоньи» и возможно зрители вовсе увидят матч без забитых мячей.