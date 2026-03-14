«Зенит» рассказал об ожидаемой посещаемости матча 21-го тура РПЛ против «Спартака». Игра начнется на «Газпром-Арене» в 16.00 мск.
Сегодня на «Газпром Арене» ожидается аншлаг и рекордная посещаемость в текущем сезоне – на игру реализовано более 57 тысяч билетов.
Хавбек в одностороннем порядке порвал контракт с клубом перед уходом в Зенит — соглашением была предусмотрена огромная неустойка за оставшийся срок договора (57 месяцев). Теперь красно-черные будут добиваться ее в суде, — докладывает ESPN.
Всего за неполный год Жерсон успел:
• превратиться из капитана чемпионов Бразилии в изгоя у фанатов.
• перейти в Зенит, пропустить 2 месяца из-за травмы и забить лишь 2 гола.
• отказаться от бонусов за цели в Зените и вернуться в Бразилию к конкуренту Фламенго.
• сразу получить травму в Крузейро и до сих пор не забить за клуб ни одного гола (сам Крузейро идет в зоне вылета).
• получить обструкцию от фэнов Фламенго на Маракане, а сразу после матча — повестку в суд.
Проклятие Газпрома в действии?"
