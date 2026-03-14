Соболев вошел в стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком»

Нападающий петербургского «Зенита» вошел в стартовый состав команды на матч 21-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 16:00 мск.

В стартовый состав хозяев также вошли вратарь Денис Адамов; полевые игроки Дуглас Сантос, Ваня Дркушич, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Джон Джон, Густаво Мантуан, Максим Глушенков и Педро. У «Спартака» с первых минут на поле выйдут Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов, Дениил Денисов, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Маркиньос, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Роман Зобнин.

После 20 матчей «Зенит» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 35 очками располагается на 6-й строчке.