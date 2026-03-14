Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Соболев вошел в стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком»

сегодня, 15:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев вошел в стартовый состав команды на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 16:00 мск.

В стартовый состав хозяев также вошли вратарь Денис Адамов; полевые игроки Дуглас Сантос, Ваня Дркушич, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Джон Джон, Густаво Мантуан, Максим Глушенков и Педро. У «Спартака» с первых минут на поле выйдут Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов, Дениил Денисов, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Маркиньос, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Роман Зобнин.

После 20 матчей «Зенит» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 35 очками располагается на 6-й строчке.

CCCP1922
сегодня в 16:35
Вошёл и вошёл... Достаточно было общего списка, чтобы заметить это.
Futurista
сегодня в 16:03
Locomotive Breath
сегодня в 15:51
Передвижной бассейн обеспечили?)
Sergo81
сегодня в 15:40
Соболев сейчас самый заряженный, играет с желанием , остальные напы аморфные. Выбор очевиден.
KS_Y116
сегодня в 15:37
Спартаку не светит
Groboyd
сегодня в 15:35
Е..ть событие.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:17
А где Угальде? И Зобнин зачем?
Варвар7
сегодня в 15:15
Серёга с козырей пошёл...)
