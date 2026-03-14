В Подмосковье простились с экс-игроком «Динамо» Некрасовым

Церемония прощания с обладателем Кубка России и воспитанником московского «Динамо» Сергеем Некрасовым состоялась в поселке Жилино.

Футболист скончался 9 марта на 54-м году жизни после тяжелой болезни. Некрасов выступал за «Динамо» с 1992 по 1999 год, став обладателем Кубка России (1994/95), серебряным (1994) и двукратным бронзовым (1993, 1997) призером чемпионатов страны.

За бело-голубых он провел 195 матчей и забил 16 голов. Позже защищал цвета «Анжи», «Химок», «Зоркого» и других клубов, а также сыграл один матч за сборную России.