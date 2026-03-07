Окончание турне московского Спартака в Южную Америку в 1959: две победы в Венесуэле

1772895002

вчера, 17:50

Попробуем закончить рассказ о 7-матчевом турне московского Спартака по 4 странам Южной Америки в ноябре—декабре 1959 года.

Рассказ растянулся уже на 8 частей.

В первой части были представлены все члены делегации Спартака.

Во второй статье вспомнили о Николае Озерове, который когда-то играл за дубль Спартака в воротах. И оставил прекрасные дневниковые записи о турне Спартака в 1959 году.

Третья часть была посвящена матчу Спартака с Фламенго и весёлой вечеринке обеих команд после матча.

В четвёртой части рассказано о благотворительном матче с клубом Атлетико Минейро в Белу-Оризонти.

В пятой части был рассказ о матче с уругвайским Насьоналем в Монтевидео.

В шестой же части переехали в Колумбию, рассказ о первом матче с местным Мильонариосом.

В седьмой части шло повествование о самом результативном матче в ходе турне — о победе Спартака над клубом Санта Фе со счётом 6:3.

В восьмой части собрали материал, который не входил ни в одну из предыдущих частей, но это стоило бы знать.

Итак, попробуем за один присест рассказать о двух последних матчах Спартака. Состоялись эти два матча в столице Венесуэлы, в городе Каракас.

Честно сказать, после 7-й и даже 8-й частей своего рассказа про два матча в Каракасе практически не было информации. Почти весь февраль подсобирались крупицы. Активную помощь оказал англичанин Лесли Пирс, который уже 65 лет занимается сбором сведений о составах команд практически по всем матчам по всему миру. Начал он этим заниматься с 10 лет.

Для Лесли нужно лишь указать точную дату матча, соперников и страну, где матч состоялся. Что-нибудь он обязательно найдёт.

Все газетные материалы из венесуэльской прессы пришли именно от Лесли. Ожидал я подмоги от венесуэльских историков, но, увы, мимо, хотя они активно продолжают публиковать в соцсети свои посты. Удалось пообщаться и обменяться информацией только с сыном одного из венесуэльских футболистов, который играл против Спартака тогда. Но об этом ниже.

Итак, в воскресенье 13 декабря Спартак разгромил клуб Санта Фе со счётом 6:3. В понедельник спартаковцы (вся делегация) вылетели в Венесуэлу, в Каракас.

Разные есть версии программы пребывания москвичей в Каракасе. Планировался всего один матч там. Причём не с местной командой. Ещё когда Спартак был в Бразилии в ноябре, в бразильской газете промелькнуло сообщение, что аргентинский Индепендьенте сыграет со Спартаком в Венесуэле. Не срослось. Венская Аустрия также не поехала в Южную Америку во второй половине декабря (они были в январе следующего года). Тогда и возникло предложение к колумбийскому клубу Мильонариос сыграть как бы матч-реванш с русскими, но уже в Венесуэле.

Получив разрешение от Demayor (колумбийская лига), миллионеры уехали из Колумбии 15 декабря, во вторник, не смотря на то, что в следующее воскресенье 20-го числа им надо было доиграть последний тур чемпионата страны. Но новоиспечённым чемпионам позволили отстоять честь страны зарубежом.

Англичанин Лесли Пирс сначала прислал мне сканы газетных статей, довольно чёткие, хорошо читаемые. Но статья не полностью. Эти материалы ему самому предоставил его приятель из Венесуэлы. Там было только о повторном матче с Мильонариосом.

Позже Л.Пирс прислал скриншоты со своего смартфона, очень плохо читаемые — это из одной из британских библиотек ему предоставили микрофильм со статьями в венесуэльских газетах от 1959 про Спартак и его матчи. Много времени ушло, чтобы прочитать этот материал. А ничего другого вообще и не было.

Любопытные моменты вскрылись в обоих посылках от англичанина.

В первой более чёткой порции были напечатаны составы делегации и Спартака, и Мильонариоса. Сразу было видно, что газета была не колумбийская. Фамилии коверкали не только у русских, но и у игроков соседней страны.

Вот состав делегации Мильонариоса в венесуэльской газете (какой? — не знаю, не указали):

В начале перечислены два Гомеса, президент и директор клуба, а также массажист Карлос Малавер — он был на нескольких фото в статье о первом матче с Мильос.

Среди привычных имён игроков «миллионеров» вдруг видим некоего Альберто Бьермана (Bierman). Долго выясняли, кто же это такой. Тем более, что игрок с похожей фамилией вышел на замену в матче со Спартаком. Только в другой части неполностью полученной статьи, уже о ходе матча, упомянута фамилия Vielman.

Во второй посылке от англичанина в одной из статей также были перечислены члены колумбийской делегации. Так вот там фигурировал уже Guido A. Biedman. Если посмотрите на приведённый выше скан, то там в конце списка обнаружится Guido Alberto. Это скорее всего часть полного имени — Guido Alberto Biedman.

Был такой футболист в клубе Санта Фе, в сезоне 1956 сыграл 16 матчей (информация от Дм.Трифонова). Нашлось и фото этого Альберто с весьма вариативной фамилией — это уже из коллекции англичанина Пирса:



Бьедман стоит в самом центре рядом с вратарём, который весь в белом.

Спросите — к чему все эти изыскания? В своих воспоминаниях о турне Николай Озеров особо подчеркнул, что в повторном матче в составе Мильонариоса играли 2 футболиста из клуба Санта Фе.

Ну, одного найти несложно — Освальдо Пансутто, центрфорвард Санта Фе, аргентинец, помогал Мильонариосу в повторном матче. Фото этого игрока было в седьмой части. Второй, по всей видимости, это Бьедман.

Чьи фамилии исказили? В выше приведённом списке делегации многолетнего капитана клуба Мильонариос переиначили — вместо Zuluaga написали Zuliaga. А Марино Клингер и вовсе «перелицован» до неузнаваемости. Ну, и другие мелочи. Кстати, в микрофильмах состав колумбийской делегации (кажется, всё из газеты La Nacion) написан на редкость правильно. Упомянут и тренер Габриэль Очоа Урибе, правда, он возглавлял список игроков. Но очень уж всё в этих микрофильмах расплывчато, едва узнаваемо. Но прочитать всё же можно. Например, Эктор Альфонсо Гарсия зафиксирован как Эктор Альфонсо, без фамилии — бывает.

Взяли интервью венесуэльские журналисты и у форварда Орландо Льярраса. Ведь он в начале своей карьеры играл в Венесуэле. Тепло вспоминал он об этой стране. И о силе Спартака сказал тоже.

В прошлой моей статье был разговор о не совсем корректной информации в разных источниках о количестве матчей Мильонариоса против Спартака в 1959, и о фейковых результатах тех самых выдуманных матчей.

И что же вы думаете? Это мифотворчество в клубе Мильонариос, кажется, идёт испокон века.

Статья (микрофильм) о клубе Мильонариос перед игрой в Каракасе со Спартаком. Заголовок — «В этом году команда „Милльонариос“ проиграла всего семь из 54 игр».

Так и хочется сказать — брехня. В чемпионате страны (без пока несыгранного последнего тура) Мильонариос сыграл 43 матча, 8 из которых они проиграли. Всё зафиксировано в колумбийской прессе. В последнем туре они не проиграли, так что 8 проигрышей в итоге в 44 играх чемпионата остаются.

Но вы видите, что кроме чемпионата клуб сыграл в 11 других матчах. Точно известны 7 международных матчей Мильонариоса в календарном 1959 году. О них в статье о 54 матчах говорит сам президент клуба. Президент перечисляет 3 матча с бразильским Бангу, со шведским Хельсинборгом, с бразильским Сан-Паулу, с мадридским Реалом и Спартаком. По словам президента, были ничьи с Сан-Паулу, Реалом и Спартаком. У шведов выиграли. А вот с Бангу, по словам президента, Мильонариос дважды выиграл, один раз проиграл.

Не совсем так было, господин президент. А ведь ещё и года не прошло с тех игр — дважды в январе и 1 февраля 1959 играли.

11 января в своём первом матче в Колумбии бразильский Бангу проиграл, именно Мильонариосу 1:2. Через две недели эти же команды встретились вновь — полный реванш бразильцев, разгром 4:0. В составе колумбийцев в том матче не играли два основных защитника Сулуага и Гальего. В первый день февраля, и вновь в столице Колумбии Боготе, была зафиксирована ничья 1:1 между этими же командами.

А упоминавшаяся со своими фейковыми матчами и результатами против Спартака страница Мильонариоса на сайте rsssf там же и для 3 матчей с Бангу указывает одну ничью (1:1) и две сочинённые победы колумбийцев (2:0 и 4:1). Диву даёшься. Неужели все 460 результатов международных матчей в том списке для клуба Мильонариос фейковые?

В своём интервью президент Мильонариоса также с удовольствием констатировал, что в Каракасе его клуб играл 4 раза до этого и ни разу не проиграл. Надеются, что и на сей раз будет аналогично.

В статьях (микрофильм) перед матчем довольно подробно разбирали систему игры Спартака. Чисто формально система их игры была 3-2-5. Хотя в самом начале игры спартаковцы, дабы запутать соперника, встали на позиции по схеме 4-2-4. Взаимодействие командное весьма удивляло аналитиков: в атаке участвовало 6-8 человек, а в обороне и все 8, включая вратаря. Это прям тотальный футбол конца 50-х. Удивляла также и массовая опека всех игроков соперника, обращая внимание не на мяч, а на движение оппонентов. И не было никакой персональной опеки.

Хотя находили и изъяны у Спартака. Например, совсем не увидели индивидуального мастерства у советских футболистов. Но физическую мощь отмечали пренепременно.

Надо отметить, что и в Советском спорте немного некорректный был заголовок об уже состоявшемся повторном матче Спартака с Мильонариосом:

В первом матче всё-таки была ничья, так что никакой «вторичной» победы не было.

В отчёте в Советском спорте мы видим, что приглашённый Пансутто вышел в основе в составе Мильонариоса.

Что касается первого тайма, то в венесуэльской газете были подробности.

Зачинателем многих действий впереди у Спартака был левый край Анатолий Ильин. Его отмечали особо, так как он и бил опасно по воротам с разных дистанций. Анатолий Исаев не попал в пустые ворота в одном из моментов.

На 21-й минуте «Спартак» продвинулся по центру, последовал длинный пас правому нападающему Овивяну, который сделал навес, но Сальников пробил мимо ворот — момент был реальнейший для взятия ворот.

На 26-й минуте Солдатов ликвидировал угрозу у своих ворот. А Анатолий Крутиков за первый тайм дважды выбивал мяч из пустых ворот Спартака.

В целом, тайм прошёл с преимуществом Спартака, игравшего в хорошем темпе. Но на табло были нули после первого тайма.

Что касается замен. Разные источники пишут все по-разному. В Советском спорте сказано, что Иван Мозер вышел вместо Сергея Сальникова. Однако в воспоминаниях Н.Озерова отмечено, что Мозер заменил Никиту Симоняна. В венесуэльской газете пишут, что Сальникова заменил Виктор Мишин.

Трудно сказать, где истина. Скорее всего, Иван Мозер вышел сразу на второй тайм вместо Никиты Симоняна — это был последний матч прославленного спартаковского бомбардира в его карьере за клуб. Эту замену в перерыве констатирует и Н. Озеров.

На 57-й минуте матча травму получил Луис Альберто Рубио, вместо него на поле вышел прикомандированный Альберто Бьедман из Санта Фе. В Советском спорте его, как водится, переиначили и назвали Виэрном.

Как отмечают венесуэльские газеты Виктор Мишин вышел на поле на 65-й минуте вместо Сальникова (Н. Озеров подтверждает). Овивян играл весь матч.

Виктор Мишин сыграл основную роль в событиях второго тайма. Он выходил на замену в четвёртый раз в этом турне. В матче против Атлетико Минейро он сыграл в основе весь матч. В основе Мишин сыграл и в последнем матче с Венесуэлой. В обоих матчах в Каракасе Виктор забил по голу.

Познакомимся поближе с этим игроком:

Ещё одно фото Виктора Мишина:

Итак, на 71-й мин матча Спартак забил гол. В наших источниках фигурирует текст о том, что Мишин мощным ударом пробил вратаря Пабло Сентуриона. В венесуэльской газете есть уточнение: Симонян пробил по воротам, Сентурион парировал, но мяч оказался перед одиноким Мишиным, который и вогнал мяч в сетку. Симонян-то, по всей видимости, уже покинул поле. Но последовательность действий, вероятно, такая и была.

За 6 минут до конца матча последовала вновь атака Спартака. Ильин отдал направо Овивяну, ереванский спартаковец сильно прострелил вдоль ворот. Одновременно и капитан Мильонариоса Сулуага, и активный Виктор Мишин оказались на мяче, одновременно они и ударили. Мяч полетел по совсем неожиданной траектории для вратаря, полетел прямо в сетку ворот — 2:0. Чаще признают, что это автогол Сулуаги. Но у Н.Озерова «помогал» оформить автогол капитану Мильонариоса не Мишин, а Мозер. В венесуэльских газетах накаких «помощников» у колумбийского капитана в этом моменте не наблюдается.

Наконец, на 88-й мин Альфонсо Гарсия подавал угловой. Спартаковцы не усмотрели за аргентинцем Вальтером Марколини — он головой отквитал один мяч.

Окончательный счёт 2:1 в пользу Спартака. Вот фото некоторых моментов этого матча из микрофильма.

В подписи к этому фото сказано, что мяч пролетел рядом со штангой, вратарь Сентурион не успевал к мячу.

Ещё один динамичный момент с участием парагвайца Пабло Сентуриона:

На третьем фото в атаке два Анатолия, два олимпийских чемпиона:

Анатолий Ильин №11 бьёт головой в окружении двух защитников. Тут же рядом Анатолий Исаев №8.

По установившейся традиции даю протокол матча Мильонариос — Спартак, сыгранный в Венесуэле:

Арбитр Бенито Яксон (Benito Jackson) был венесуэльцем, судил официальные международные матчи. По-английски его следовало бы читать как Джэксона. Но это та же история, как и с колумбийцем Хамесом Родригесом — назвали James, т.е. Джеймс, но по-испански читается Хамес.

Так что Яксон – это на 100% верно. Это не только Google-переводчик говорит. Это же самое мне подтвердил и Адильсон Тортолеро, прислав голосовое сообщение, в котором он сам произносит имя и фамилию этого арбитра.

Кто такой Адильсон Тортолеро? Это один из сыновей венесуэльского футболиста, который играл 18 декабря 1959 г. против Спартака. Сыну сейчас 52 года. Отца нет с 2011 года.

А тогда в 59-м Архенис Тортолеро был 18-летним парнем. И был по свидетельству венесуэльской газеты лучшим на поле у хозяев.

Первоначально у Спартака не был запланирован матч с местной командой — ни с клубом, ни со сборной. Но на трибунах Estadio Olimpico, что на территории Центрального университета, на матч Спартака с Мильонариосом яблоку негде было упасть. Тогда и попросили спартаковскую делегацию провести ещё один матч с местной командой.

Учитывая тёплый приём и желая порадовать ещё раз болельщиков, Спартаковцы согласились, тем более ни разу не играли против венесуэльцев.

В местном чемпионате страны не было сильных клубов, да и лига-то состояла всего из 5 команд. Они играли в 3 круга с февраля по июнь. Потом играли в различных кубках, в турнирах разных провинций, международные матчи.

У различных сборных Венесуэлы есть прозвище La Vinotinto. Оно связано с красным вином. Вернее, с цветом их формы — насыщенный винный цвет. Прижилось. Если встретите это слово, то не пугайтесь, не со спиртным будете иметь дело, а с футболом Венесуэлы. Но не всегда у них была форма такого цвета, поначалу были белые футболки.

Сборная Венесуэлы играла редко, в отборочных матчах ЧМ стартовала только в 1965 году. На Копа Америка дебютировали лишь в 1967. Играли в основном на Боливарианских Играх, да на Играх стран Центральной Америки и Карибов.

В январе 1959 в столице Венесуэлы как раз проводились VIII Игры ЦА и Карибов. Это такая мини-Олимпиада, соревнования по разным видам спорта. Я посмотрел пару газет из Коста-Рики (венесуэльских под рукой нет). Различные соревнования в рамках тех Игр освещались в прессе вполне. Только вот про футбольный турнир я не нашёл никаких сведений.

Но турнир всё-таки был, с 7 по 16 января 1959. Пять сборных команд (Мексика, Голландские Антиллы, Пуэрто-Рико, Венесуэла и Панама) в один круг определили сильнейшего. Мексиканцы вообще привезли любительскую команду, но она выиграла все матчи и стала чемпионом.

В составе Венесуэлы в основном были молодые игроки. Четверо из тех, кто играл со Спартаком в декабре, в январе 1959 играли в турнире на VIII Играх. В марте 1958 в Чили состоялся II турнир среди молодёжных команд Южной Америки до 20 лет. Там Венесуэла также играла. Заняли последнее место. В той сборной также играли четверо из тех, кто играл против Спартака. Эти четвёрки были практически одинаковы, отличались на одного игрока.

Турниры между молодёжными командами континента (до 20 лет) планировалось проводить ежегодно. Но вот в 1959 чемпионат в сентябре-октябре должен был состояться в Монтевидео, но не срослось. На следующий год тоже планировалось. Именно поэтому против Спартака федерация выставила молодёжную сборную Венесуэлы — закалить молодёжь, обрести уверенность, поднабраться опыта. Но в составе у хозяев были скорее футболисты не до 20, а до 23 лет, возможно, были и старше.

В нашей прессе нигде не упоминается слово «молодёжная» по отношению к той команде Венесуэлы. Но вот в венесуэльской газете открытым текстом написано. Да и перед матчем было сказано, что играть будет молодёжь.

Спартак отпарировал, основательно изменив состав — не до неузнаваемости, конечно, но на половину в основе вышли новые, по сравнению с предыдущим матчем.

Вот, например, анонс матча в местной газете:

Тут никаких вопросов нет — сборная Венесуэлы.

Но вот отчёт о матче в другой газете, в той, что на микрофильме, с почти неразборчивым текстом:

Заголовок: Без особых усилий Спартак обыграл энергичную молодёжь. Слово Juvenil и обозначает молодёжный. В третьей колонке этой статьи, как раз в строке, где чёрная точка — прямо написано Selección Juvenil de Venezuela.

Если есть у кого желание, попробуйте прочитать этот отчёт. Довольно трудоёмко. Адильсон Тортолеро вроде обещал прочитать и набрать набело текст, но самоустранился. Пришлось пять подобных по качеству статей прочитать самому.

На самом деле это не отчёт в полном смысле. Речь о том, что Спартак выставил резервистов, не показал той игры, которую ожидали после матча с Мильонариосом. Много текста о местной команде, о несыгранности, о разных «весовых категориях» двух команд. Но вот в четвёртой колонке особо отмечены усилия Архениса Тортолеро. Практически он был один в поле воин — это по мнению журналиста.

Архенис Тортолеро вошёл в историю венесуэльского футбола — он забил первый гол своей сборной в Кубке мира. Дело было 30 мая 1965 в отборочном матче ЧМ -66 против Уругвая. На 40-й мин Архенис сравнял счёт в матче, забив в ворота Мазуркевича.

Знакомьтесь, Архенис Тортолеро, 1941 г.р.:

Адильсон Тортолера (сын футболиста) был весьма рад командному фото той молодёжной сборной Венесуэлы, которая противостояла Спартаку. Такое фото было на микроплёнке, что прислали мне из Англии:

Я попросил Адильсона найти на фото своего отца, хотя качество, разумеется, так себе. Но отца он нашёл — в нижнем ряду, второй слева, перед ним мяч.

Есть фото первой сборной Венесуэлы в 1965, где есть Тортолеро и вратарь Фелипе Мираваль:

Вратарь Мираваль весь в белом, а Архенис Тортолеро в нижнем ряду, чуть правее вратаря по фото, он четвёртый справа. В отборе к ЧМ -66 играл ещё Монтес, он противостоял и Спартаку. Вратарь Мираваль, как вы понимаете, играл в воротах против Спартака. По-испански фамилия вратаря Mirabal, но читают они это «b» чаще всего как «в». В нашей литературе встречается и вариант Мирабаль, порой и без мягкого знака, но это уже совсем негоже.

Полное имя вратаря Фелипе Антонио Мираваль Колотто, 1936 г.р. Он был неплохим вратарём, играл до 1970 года. Стоял в воротах в самом первом в истории сборной Венесуэлы отборочном матче Кубка мира, 16 мая 1965 против Перу.

Есть и ещё одно качественное фото молодёжи Венесуэлы из 1958 года:

Скорее всего, фото обработанное, так как в газете оно совсем худого качества. В той команде, и на этом фото, есть защитники Хосе Арриечи и Марсель Дельфанте Монтес, нападающие Хосе Риверо и Хосе Эстрада. Увы, я вам не смогу сказать, где именно на фото эти четверо. Но то, что они играли со Спартаком — это факт.

Футболки с продольными бело-зелёными полосами были у игроков клуба Депортиво Эспаньол. Как минимум двое футболистов из команды Венесуэлы в матче со Спартаком были из этого клуба. На представленном раскрашенном фото третий слева стоит, по всей видимости, Луис Игнасио Сангладе. На турнире в Чиле в 1958 он не сыграл.

Оба гола в матче Спартака с венесуэльцами были забиты в первом тайме. На 22-й мин отличился Виктор Мишин. А на 40-й мин гол забил Саркис Овивян — это его третий гол по ходу турне, он стал самым результативным у Спартака по итогам турне. В Советском спорте указывают на 39-ю минуту этого гола. В венесуэльской газете — на 42-ю. Примем промежуточное значение — 40-я минута.

Никаких сведений о заменах по ходу матча в венесуэльских газетах не сказано.

Есть фото момента первого гола Спартака в ворота Мираваля:

Опять же заголовок над фото говорит сам за себя: Молодёжная команда проиграла Спартаку.

Есть одно фото опасного момента у ворот венесуэльцев:

В подписи к фото уточняется, что сейв вратаря Мираваля удался, активно ему помогал защитник Арриечи. По всей видимости, на фото также Алексей Корнеев. Ему в этом матче достался №6 от Игоря Нетто, а капитаном команды был бессменно игравший все 5 лет в составе олимпийский чемпион Анатолий Маслёнкин. Возможно, на фото наш футболист с номером 8 на спине, тогда это мог быть Иван Мозер.

Фото первого гола, а также сейв вратаря и 20 человек венесуэльской команды на общем фото были даны в одной колонке, подпись к ним была одна общая. Для самого нижнего, общего фото, был такой лаконичный текст: Молодёжная сборная Венесуэлы.

Всех футболистов Венесуэлы я не могу вам представить персонально, с фото. Некоторых я даже не знаю по имени. Кажется, сами нынешние венесуэльцы тоже не знают.

Вот так, например, выглядел нападающий Хосе Эстрада:

На этом, как бы и заканчиваются мои познания о том, как выглядел каждый игрок той молодёжной венесуэльской команды. Ну, разве что ещё пара фото вратаря Мираваля:

В Советском спорте о последнем матче в турне написали так:

Состав Венесуэлы указан, но почти все фамилии переиначены. Это мы поправим ниже.

Воспоминания Николая Озерова о последнем матче в турне были опубликованы в последний день 1959 в том же Советском спорте:

Просматривая в соцсетях материалы по истории венесуэльского футбола, отметил немаловажную вещь — очень редко можно встретить общекомандные фото с подписью, где были бы перечислены фамилии игроков. Иногда в комментах кто-нибудь кого-то узнает на фото, иногда и всех перечислят. Но в комментах. Да и то это будет коммент от Дмитрия Трифонова :))

Как и было обещано, представим протокол матча. Повторюсь — остались не выяснены имена некоторых венесуэльцев. Имя (или прозвище) полузащитника Покатерра в одних источниках указано как Боби (Boby). Однако Адильсон Тортолеро в своих выкладках о матчах отца пишет этого полузащитника как Баби (Baby) Покатерра. В 40-х годах президентом штата Карабобо был господин Покатерра. Уж не отец ли он упомянутого игрока Покатеро, почему его и прозвали Baby? Всё может быть. В то время был у них Роберт (Бобби) Покатерра, ровесник этих футболистов — так он вообще стал секретарём президента страны (в 1959 г. кажется). Потом был главным финансистом, потом послом в разных странах. Поди их разбери.



Да, футбольная династия Тортолеро продолжается. Сейчас голы со штрафных мастерски исполняет внук Архениса Тортолеро, племянник Адильсона. Речь об игроке Эдсоне Тортолеро младшем, который ныне играет как раз в клубе Карабобо. А в 90-е годы голы мощными ударами с левой ноги издали забивал его отец Эдсон Тортолеро, ещё один сын Архениса.

Вот в общем-то и всё. Турне Спартака закончилось.

Из Венесуэлы советская делегация отправилась через океан в Европу. Каким конкретно маршрутом они добирались до Москвы я не выяснял.

Обо всём ли я в подробностях рассказал? — конечно, нет. Что-то осталось недосказанным, не все фото представлены. Вроде, мелочь…

Но чем дальше от нас события, тем ценней кажутся любые мелочи.