«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью в матче 2-го тура Суперлиги Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью 1:1 с «Чжэцян Профешионал» в матче 2-го тура китайской Суперлиги.
Теперь «Шанхай Шэньхуа» находится на 14-й строчке с минус 6 очками. Напомним, что в начале года с «Шанхай Шэньхуа» сняли 10 очков по итогам коррупционных расследований. Всего были наказаны 13 китайских команд.
там если и вырвется какой середняк за время выходи лидеров из минусов. то есть еще две-три игры, то быстро его и догонят.
