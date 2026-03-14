«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью в матче 2-го тура Суперлиги Китая

сегодня, 13:55

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера сыграл вничью 1:1 с «Чжэцян Профешионал» в матче 2-го тура китайской Суперлиги.

Теперь «Шанхай Шэньхуа» находится на 14-й строчке с минус 6 очками. Напомним, что в начале года с «Шанхай Шэньхуа» сняли 10 очков по итогам коррупционных расследований. Всего были наказаны 13 китайских команд.