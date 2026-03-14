«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью в матче 2-го тура Суперлиги Китая

сегодня, 13:55

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью 1:1 с «Чжэцян Профешионал» в матче 2-го тура китайской Суперлиги.

Теперь «Шанхай Шэньхуа» находится на 14-й строчке с минус 6 очками. Напомним, что в начале года с «Шанхай Шэньхуа» сняли 10 очков по итогам коррупционных расследований. Всего были наказаны 13 китайских команд.

lazzioll
lazzioll ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:24
всего один-два тура прошло. минус ы небольшие это во-первых, во-вторых они у половины команда чемпионата. это не как у одного Шефиллда минус сто с начала сезона. тут минус у пол чемпионата по очков 8-10 было. и причем у всех лидеров прошлого сезона включая тот же Шанхай Порт у которого минус 5 допустим.

там если и вырвется какой середняк за время выходи лидеров из минусов. то есть еще две-три игры, то быстро его и догонят.
Валерыч
сегодня в 15:16
Не повезло Слуцкому. Возможно, как раз этих снятых очков и не хватит до чемпионства, а может и даже для того, чтобы в тройку медалистов войти.
sv_1969
сегодня в 14:36
А может Леониду пора поменять клуб?
пират Елизаветы
сегодня в 14:09
Вряд ли в этом сезоне команда Слуцкого станет чемпионом. Всё ещё в минусе))
Гость
