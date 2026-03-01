«Удинезе» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772388567

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Фиорентина», который состоится 2 марта 2026 года.

«Удинезе»

«Удинезе» идет в середине турнирной таблицы и особо ни на что не претендует. Команда набрала 32 балла и опережает на восемь пунктов нынешнего соперника «Фиорентину». В домашней игре с «фиалками», коллектив из Удине постарается достойно выступить и за счет победы гарантированно подняться минимум на одну позицию, что служит для хозяев неплохой мотивацией.

Два последних матча «Удинезе» завершились поражением на выезде от «Болоньи» (0:1) и неудачей на своем поле с «Сассуоло» (1:2).

«Фиорентина»

«Фиорентина» в прошлый четверг умудрилась чуть не вылететь из Лиги конференций и упустит преимущество в три мяча. Тем не менее, представитель Серии А справился с чемпионом Польши, а теперь ему предстоит сыграть с «Удинезе», чтобы постараться набрать важные баллы и еще дальше уйти от зоны вылета и закрепиться на более безопасных местах, чтобы спокойно доигрывать чемпионат и сделать акцент на Лиге конференций.

Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением в дополнительное время от «Фиорентины» (2:4) с проходом дальше и минимальной победой над «Пизой» в чемпионате (1:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Удинезе» – 3.1

Ничья – 3.3

Победа «Фиорентина» –2.4

Статистика

«Удинезе» проиграл уже три поединка подряд

«Фиорентина» выиграла три из четырех последних встреч на выезде

«Фиорентина» выиграла три из пяти матчей с «Удинезе» при одном поражении

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Обе команды не любят рисковать и будут ждать ошибку соперника, а могут и не дождаться ее. Прогнозируем малорезультативный поединок.