Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Соболев отпраздновал гол «Спартаку», надев маску для ныряния

сегодня, 16:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Зенита» Александр Соболев забил гол с пенальти в ворота «Спартака» на 45-й минуте матча 21-го тура РПЛ.

Футболист отпраздновал мяч, надев маску для ныряния, которую ему подали из-за бровки поля.

Перед матчем Соболев отмечал, что отпразднует гол в ворота своей бывшей команды, если сумеет отличиться.

Гол Соболева сделал счет 1:0.

Все комментарии
112910415
сегодня в 21:27
ума палата ! )
Futurista
сегодня в 18:59
Заранее приготовил)...порадовал клоун зрителей в цирке)...
4tnbyd9devxy
сегодня в 18:57
На большее фантазии не хватило
CCCP1922
сегодня в 18:36
Надо было Соболеву играть в маске — как минимум один раз он, после пенальти, не удержался и нырнул. На месте фанатов Спартака, я бы продолжил эту тему в народном творчестве.. Ведь человек сам выбрал её.
просто Tomson
сегодня в 18:11
Нет, увы но все основания для пенальти налицо, к судье претензий не может быть, к Солари да, к судье нет
KS_Y116
сегодня в 18:04
Клоун
Kosmos58
сегодня в 17:55
Дельфинам маска не нужна!
Romeo 777
сегодня в 17:48
Дровосек забил с пенальти своей бывшей команде и радуется словно на горбу вытащил матч…
kip-elev
сегодня в 17:43, ред.
Дельфин он и в Африке дельфин
lazzioll
сегодня в 17:40, ред.
маска для ныряния) лучше бы обыграл как-нибудь то, что дельфины разумные создания, с развитием мозга чуть не как у человека. но на это не хватило видимо.. мозга того самого))
Валерыч
сегодня в 17:33
Игроки, которые не празднуют голы своим бывшим клубам всегда заслуживают уважения. Соболев же уже давно потерял всякое уважение напрочь, показав своим поведением, что такие понятия как "честь" и "совесть" для него не ведомы. Пусть дурачится дальше, что с него взять... Хорошо, что его теперь нет в "Спартаке".
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:25
Гол не Соболев сделал, а Карасев. Увидев физиономию Миллера на трибуне он не мог не назначить липовый пенальти. Премия Газпрома обеспечена.
shur
сегодня в 17:02
... Солари надо б в партизаны!
Спит думал Он арбитр!
И нагло за футболку потащил!
Пенальти сразу заработал!
А Соболю ещё и маску подарил!!!
Nick Ch
сегодня в 17:02
А потом обижается на болельщиков
Bad Listener
сегодня в 16:58
Как в воду глядел вчера говоря про Максименко, опять нырнул в привычный правый угол, а дельфин не по наслышке про эти нырки знает, обидно, дважды, потому что фол тоже необязательный.
STVA 1
сегодня в 16:57
Парня природа интелектом не наградила)))
Гость
