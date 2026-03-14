Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Интер» и «Аталанта» поделили очки в матче Серии А

сегодня, 19:00
Интер 1 : 1 Аталанта. Матч завершен

В матче 29-го тура итальянской Серии А встречались «Интер» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Эспосито (26'). За гостей забил Крстович (83').

По итогам встречи «Интер» имеет 68 очков (1-е место), у гостей — 47 очков (7-е место).

В следующем матче «Интер» сыграет 22 марта, соперником будет «Фиорентина». «Аталанта» проведет следующий матч также 22 марта (соперник — «Верона»).

Подписывайся в ВК
Все комментарии
пират Елизаветы
сегодня в 19:11
Интер удивляет.
весь матч катали Аталанту, и умудрились упустить победу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 