«Интер» и «Аталанта» поделили очки в матче Серии А

1773504012

сегодня, 19:00

В матче 29-го тура итальянской Серии А встречались «Интер» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Эспосито (26'). За гостей забил Крстович (83').

По итогам встречи «Интер» имеет 68 очков (1-е место), у гостей — 47 очков (7-е место).

В следующем матче «Интер» сыграет 22 марта, соперником будет «Фиорентина». «Аталанта» проведет следующий матч также 22 марта (соперник — «Верона»).