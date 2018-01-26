Газизов: «Пример Зинченко очень показателен для российских игроков»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение, что российским футболистам стоит следовать примеру украинского полузащитника Александра Зинченко, который в 19 лет сменил «Уфу» на «Манчестер Сити»:

«Пример Зинченко очень показателен. Саша терпел и очень много работал. И вот уже выходит за „Манчестер Сити“, играет у тренера, который выиграл всё, что только можно. Закрепиться в составе „горожан“ – дорогого стоит. То есть россиянам надо пробовать, уезжать в Европу и там прогрессировать.

Нет, я не думаю, что наши футболисты потеряются за рубежом. Наоборот, считаю, смогут здорово себя проявить. Мне кажется, после домашнего чемпионата мира это волна трансферов в Европу пойдёт. У нас хватает молодых, классных исполнителей, которым надо всё-таки решиться уехать. Ну и клубы, конечно, должны их отпустить».