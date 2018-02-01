Караваев: «Переход в „Витесс“ может помочь мне пробиться в состав сборной России»

Российский защитник Вячеслав Караваев под конец трансферного окна сменил пражскую «Спарту» на голландский «Витесс». Контракт рассчитан на 3,5 года. 22-летний футболист доволен переменами в своей жизни:

«Над предложением „Витесса“ думал недолго, практически сразу согласился на переход, после чего мы с агентом начали работать над трансфером. Уже познакомились с главным тренером, хорошо пообщались, но теперь необходимо получить разрешение на работу, чтобы приступить к тренировкам. Я очень хочу играть за сборную, это цель любого футболиста, тем более на чемпионате мира. Переход в „Витесс“ может помочь мне пробиться в команду, но главное для этого - усердно тренироваться и работать над собой.

Я считаю, что в „Спарте“ я провел хорошую часть карьеры. Там поменялся тренер (Андреа Страмаччони), пришло много новых игроков, в общем, клуб сильно изменился. Я ни о чем не жалею, а эта ситуация в какой-то мере даже помогла мне, можно сказать, что психологически я вырос. Предложений было достаточно, мы обсуждали их с агентом, но самое настойчивое предложение было у „Витесса“, я рад остаться в Европе.

Англия? А кто бы не хотел поиграть в Англии? Миллионы хотят играть в английской Премьер-Лиге, я тоже об этом мечтаю. Может, в будущем это будет возможно, но сейчас я игрок „Витесса“, все мои мысли только об этом».