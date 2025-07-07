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Агент Доннаруммы ответил на критику Нойера

вчера, 19:47
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Винченцо Райола, агент голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал критику со стороны голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в адрес своего подопечного, касающуюся инцидента в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира, когда полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил серьёзную травму.

Я понимаю Нойера. Тибо Куртуа отметил, что защищать товарища по команде — нормально, и ситуация могла развиваться иначе. Каждый реагирует по-своему — это был игровой момент в борьбе вратарей и нападающих. В декабре Нойер едва не потерял глаз в столкновении с Вилфридом Синго, а в 2014 году ударил Игуаина в финале ЧМ. Позже он извинился, объяснив, что хотел защитить команду, рискуя соперником.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
теперь пора узнать, что Винченцо Райола в детстве мучил хомяка ... )
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:14
В этом конфликте не должны появляться новые персонажи. Дело, конкретно, касается только столкновения Доннаруммы и Мусиалы. Не хватало нам ещё начать обсуждать поведение человека по фамилии Нойер в финале ЧМ-2014, когда он ударил Игуаина. Кстати, Нойер, оказывается и за тобой грехи числятся.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:14, ред.
Красиво агент поставил в стоило гнусного бюргера.
В 2014 году гнус Нойер признался, что осознанно хотел нанести травму Игуаину для победы в финале.
А сейчас Нойер какие то сказки про кодекс чести рассказывает.
Гость
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