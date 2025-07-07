Агент Доннаруммы ответил на критику Нойера

Винченцо Райола, агент голкипера «Пари Сен-Жермен» , прокомментировал критику со стороны голкипера «Баварии» в адрес своего подопечного, касающуюся инцидента в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира, когда полузащитник мюнхенцев получил серьёзную травму.

Я понимаю Нойера. Тибо Куртуа отметил, что защищать товарища по команде — нормально, и ситуация могла развиваться иначе. Каждый реагирует по-своему — это был игровой момент в борьбе вратарей и нападающих. В декабре Нойер едва не потерял глаз в столкновении с Вилфридом Синго, а в 2014 году ударил Игуаина в финале ЧМ . Позже он извинился, объяснив, что хотел защитить команду, рискуя соперником.