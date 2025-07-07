Агент Доннаруммы ответил на критику Нойера

Винченцо Райола, агент голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал критику со стороны голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в адрес своего подопечного, касающуюся инцидента в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира, когда полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил серьёзную травму.
Я понимаю Нойера. Тибо Куртуа отметил, что защищать товарища по команде — нормально, и ситуация могла развиваться иначе. Каждый реагирует по-своему — это был игровой момент в борьбе вратарей и нападающих. В декабре Нойер едва не потерял глаз в столкновении с Вилфридом Синго, а в 2014 году ударил Игуаина в финале ЧМ. Позже он извинился, объяснив, что хотел защитить команду, рискуя соперником.
В 2014 году гнус Нойер признался, что осознанно хотел нанести травму Игуаину для победы в финале.
А сейчас Нойер какие то сказки про кодекс чести рассказывает.
В 2014 году гнус Нойер признался, что осознанно хотел нанести травму Игуаину для победы в финале.
А сейчас Нойер какие то сказки про кодекс чести рассказывает.