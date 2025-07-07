 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Клубный чемпионат мира 2025

Футболисты «Баварии» попытались зайти в раздевалку ПСЖ после матча

вчера, 19:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Экс-футболист «Баварии» Рафинья заявил, что после матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира, в котором мюнхенцы проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:2), разгневанные игроки немецкой команды попытались войти в раздевалку парижан, чтобы заставить вратаря Джанлуиджи Доннарумму извиниться перед Джамалом Мусиалой, которому он нанес серьёзную травму.

Футболисты «Баварии» ожидали, что Доннарумма извинится за серьёзную травму Мусиалой. После матча в раздевалке начались горячие обсуждения: игроки пошли в раздевалку ПСЖ требовать извинений, обменявшись резкими словами. Они настаивали, ссылаясь на «кодекс этики», хотя травму он не наносил намеренно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Смолов записал обращение после конфликта в кафе
06 июля
Слухи«Фламенго» собирается подать в суд на Жерсона
06 июля
Смолов обращался в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве
06 июля
В «Арсенале» не будут комментировать обвинения в адрес Партея
05 июля
У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не было опубликовано
05 июля
Смолов ударил двоих мужчин в кафе
05 июля
 
Сортировать
Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:28
Намеренно ?
Пересмотри видео
Салах падал не группируясь
Это обычная борьба
Хочешь сказать Рамос виноват что у Салаха такие кости ?
Рамос тоже падал и что б самому не удариться лицом он свою руку держал при себе
112910415
112910415
сегодня в 06:54
когда проиграешь важный матч, всё в мире видится в особо чёрном свете !
AKH
AKH
сегодня в 00:21, ред.
Доннаруме в морду вьехали в этом сезоне. Шрам гавсегда. Но не было такой истерики. Шумахер вообще на два дня убил Баттистона, притом намеренно. И тоже ничего. А эти на игровом моменте буквально озверели. Что ж он лез между двух великанов на рожон, ведь все знают, что это ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР. Да еще еле оправившись от траымы.
Hamman
Hamman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:38
Твоё право иметь именно такую точку зрения. В сети много видео с нескольких ракурсов этого момента. Особенно информативно видео с заднего ракурса и по нему видно отлично кто кого первым начал держать, почему Рамос начал падать и имел ли Салах возможность убрать свою руку в самом начале их с Рамосом совместного падения.
На мой взгляд имела место быть обычная мужская борьба, которой практически в каждом футбольном матче немало. Просто один оказался более подготовлен к такой борьбе, в силу своей игровой позиции, а другой оказался не готов, по большей части физически. Салаху очень не удачно упал.
С таким же успехом можно утверждать что и Карвахаля в том же матче, но чуть раньше тоже специально ломали.
Не нужно отвечать, я как и ты всё равно останусь при своём мнении.
Удачи!
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 22:59
В 41-ом году под Москвой в рыло получили, а виноватым сделали ,,генерала Зиму,,！
Нойера самого ловили на умышленно нанесенных травмах, да и он сам признавался в этом, но у немцев ,,это другое,,！
Доннарума извинялся сто раз, сопереживал и плака искренне, хотя был чисто игровой момент в данном эпизоде.
Что теперь делать Доннаруме,застрелиться？
Вы белены обьелись, господа проигравшие？
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:22, ред.
А разжевывать не было никакой нужды... причем ни тогда, ни сегодня. Кстати, такие вещи смотрят и оценивают не по фото, посредством стрелочек, а в динамике ( по видео ), где захват руки египтянина Сержем, в заключительной фазе при падении, с акцентированным навалом корпуса на предплечье Фараона, в момент контакта его тела о газон, был очевиден.
Hamman
Hamman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
Я думал что история о том как ,,Рамос намеренно сломал Салаха" уже давно подробно разжевана. Рамос не имел намерения травмировать Салаха. Травма стала следствием неудачного падения.
И да, Рамос упал на правую руку Салаха, а травма была растяжение мышц плеча левой руки.
На фото момент за секунды до их падения
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:32, ред.
Чет тупит медийка не по-дэЦки.
Когда Рамос намеренно сломал Салаха в финале ЛЧ..., даже тогда столько шума не поднимали. А тут чисто игровой эпизод, ведь вратарь - последний оплот ворот команды, который должен делать всё, дабы сохранить рамку в неприкосновенности... Донна так и поступил...
Травма Мусиалы ? Ну так парень прекрасно знал правила, которые гласят о том, что в своей штрафной кипер, при прочих равных, - Царь и Бог. Джамал пошёл на риск, ибо антропометрия при столкновении решает всё. Понимал ли он это ? Прекрасно понимал, потому как летел на мяч авантюрно, выставляя конечности между ногами защитника ПСЖ, который его оттеснял и руками Донны. Здесь чисто вина самого потерпевшего.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:24, ред.
футбол сильно травмоопасной вид спорта, и футболисты знают, на что идут.
так что немцы пусть закроют эту тему.
забыли, как Шумахер против Баттистона сыграл...
Мусиале здоровья!
Dauletbek
Dauletbek ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:15
Там невооруженным глазом видно, что Доннарумма не играл намеренно, он был первым на мяче...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:40
Если итальянский вратарь умышленно нанёс травму Мусиале, его за это накажет жизнь. В любом случае виноват Доннарумма. Странно, почему он сразу не извинился? ФИФА обязана рассмотреть эпизод под микроскопом. При обнаружении малейшего намёка на преднамеренность, вратарь ПСЖ должен получить дисквалификацию на весь период восстановления Джамала.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:38
Бургеры совсем охренели.
Они, что травмированного Мусиалойда в раздевалку Доннарумме принесли, что бы тот извинился перед ним? Изверги!!!

Просто они были раздосадованны поражением, а травма была всего лишь поводом выплеснуть обиду и гнев.

Доннарумме не за что извиняться, а вот слова соболезнования он думаю выскажет позже и не этим охреневшим, а самому травмированному.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:35
Да, травма тяжёлая, но, кажется это не страшнее крестов, если в феврале будет готов играть, Баварии это поможет в ЛЧ, а в бундес лиге проблем быть не должно. Баер и Дортмунд слишком слабы, чтобы конкурировать с Мюнхецами. И вообще, слишком раздули всё это.
Capral
Capral
вчера в 19:15
Травма действительно ужасная. Сегодня в немецкой печати появилась еще одна статья, насколько страшным было нарушение. Умышленно итальянец сыграл или нет- это уже никого не е......т, он обязан был извиниться, если он мужик!!! Поведение футболистов Баварии во многом было на эмоциях от поражения, но в любом случае, Доннарумма поступил некрасиво.
Мусику- скорейшего Выздоровления и возвращения в строй!!!!!!! Другой вопрос- каким, он вернётся...

"Ein echter Schock": FC Bayern veröffentlicht Musiala-Diagnose.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:09
Хотели Сафона первым номером в ПСЖ сделать))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 