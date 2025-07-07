Футболисты «Баварии» попытались зайти в раздевалку ПСЖ после матча

Экс-футболист «Баварии» Рафинья заявил, что после матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира, в котором мюнхенцы проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:2), разгневанные игроки немецкой команды попытались войти в раздевалку парижан, чтобы заставить вратаря Джанлуиджи Доннарумму извиниться перед Джамалом Мусиалой, которому он нанес серьёзную травму.
Футболисты «Баварии» ожидали, что Доннарумма извинится за серьёзную травму Мусиалой. После матча в раздевалке начались горячие обсуждения: игроки пошли в раздевалку ПСЖ требовать извинений, обменявшись резкими словами. Они настаивали, ссылаясь на «кодекс этики», хотя травму он не наносил намеренно.
Они, что травмированного Мусиалойда в раздевалку Доннарумме принесли, что бы тот извинился перед ним? Изверги!!!
Просто они были раздосадованны поражением, а травма была всего лишь поводом выплеснуть обиду и гнев.
Доннарумме не за что извиняться, а вот слова соболезнования он думаю выскажет позже и не этим охреневшим, а самому травмированному.
Они, что травмированного Мусиалойда в раздевалку Доннарумме принесли, что бы тот извинился перед ним? Изверги!!!
Просто они были раздосадованны поражением, а травма была всего лишь поводом выплеснуть обиду и гнев.
Доннарумме не за что извиняться, а вот слова соболезнования он думаю выскажет позже и не этим охреневшим, а самому травмированному.
Когда Рамос намеренно сломал Салаха в финале ЛЧ..., даже тогда столько шума не поднимали. А тут чисто игровой эпизод, ведь вратарь - последний оплот ворот команды, который должен делать всё, дабы сохранить рамку в неприкосновенности... Донна так и поступил...
Травма Мусиалы ? Ну так парень прекрасно знал правила, которые гласят о том, что в своей штрафной кипер, при прочих равных, - Царь и Бог. Джамал пошёл на риск, ибо антропометрия при столкновении решает всё. Понимал ли он это ? Прекрасно понимал, потому как летел на мяч авантюрно, выставляя конечности между ногами защитника ПСЖ, который его оттеснял и руками Донны. Здесь чисто вина самого потерпевшего.
Когда Рамос намеренно сломал Салаха в финале ЛЧ..., даже тогда столько шума не поднимали. А тут чисто игровой эпизод, ведь вратарь - последний оплот ворот команды, который должен делать всё, дабы сохранить рамку в неприкосновенности... Донна так и поступил...
Травма Мусиалы ? Ну так парень прекрасно знал правила, которые гласят о том, что в своей штрафной кипер, при прочих равных, - Царь и Бог. Джамал пошёл на риск, ибо антропометрия при столкновении решает всё. Понимал ли он это ? Прекрасно понимал, потому как летел на мяч авантюрно, выставляя конечности между ногами защитника ПСЖ, который его оттеснял и руками Донны. Здесь чисто вина самого потерпевшего.