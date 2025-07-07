Футболисты «Баварии» попытались зайти в раздевалку ПСЖ после матча

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вчера, 19:01

Экс-футболист «Баварии» Рафинья заявил, что после матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира, в котором мюнхенцы проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:2), разгневанные игроки немецкой команды попытались войти в раздевалку парижан, чтобы заставить вратаря извиниться перед , которому он нанес серьёзную травму.