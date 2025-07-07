 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЗолотой Кубок КОНКАКАФ 2025

Почеттино недоволен судейством в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

вчера, 20:30

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино раскритиковал судейство в финале Кубка КОНКАКАФ, где его сборная проиграла Мексике (1:2). На 66-й минуте защитник Мексики Хорхе Санчес, упав в штрафной, коснулся мяча рукой. Судья Марио Эскобар не заметил нарушения и не назначил пенальти.

Если бы это случилось на противоположной стороне поля, в другой штрафной зоне, пенальти, безусловно, был бы назначен. Игрок находился на коленях и пытался дотянуться до мяча рукой. Это не тот случай, когда рука уже касается мяча, лежа на газоне. Мне было неловко наблюдать за этой ситуацией. Я понимаю, что при 70 000 зрителей было непросто принять решение о назначении пенальти.

Подписывайся в ВК
Все новости
Судья Карасёв: «Надо войти в этот сезон, а прошлый вычеркнуть из памяти»
03 июля
Арбитр Карасёв не собирается завершать карьеру
02 июля
Отстранённый арбитр Безбородов устроился на работу в школу «Зенита»
29 июня
Безбородов и Турбин покидают судейский корпус РПЛ
26 июня
В Италии ужесточили наказание за агрессию в адрес арбитров
22 июня
Баженов рассказал, что хотел бы поменять в работе судей
14 июня
 
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:15
Ни разу не читал о ,,удовлетворенности " Почеттино после поражений!
Многие тренеры ,понятно, бывают недовольными при проигрышах, но Почеттино всегда. такой.
,,Плохому танцору всегда что-то мешает...."
8kjg8de7eb32
8kjg8de7eb32
сегодня в 00:00
После драки кулаками не машут
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:19
Даже уже Кейн и Тоттенхэм выиграли трофеи, а Почет мимо как обычно)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:09
Почеттино, ты хотел чтобы арбитры подсвистывали сборной США? Ничего страшного, переживёшь ты и это поражение - у тебя их много было. Мне проще, я пожелал сборной Мексики победить и они победили. Поздравляю всех болельщиков с заслуженной победой!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Проиграл чемпионат не Почет, а бестолковый спортдир ПСЖ Леонардо, который постоянно таскал Почёта на ковёр к Хелаифи (за неуважение к звёздам - за замены Месси, Мбаппе и другой крутизны во время матча), не давая тренеру спокойно работать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:32
Почет бестрофейный тренер. Это он же с ПСЖ чемпионат проиграл?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 