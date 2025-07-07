Почеттино недоволен судейством в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Главный тренер сборной США раскритиковал судейство в финале Кубка КОНКАКАФ , где его сборная проиграла Мексике (1:2). На 66-й минуте защитник Мексики , упав в штрафной, коснулся мяча рукой. Судья не заметил нарушения и не назначил пенальти.

Если бы это случилось на противоположной стороне поля, в другой штрафной зоне, пенальти, безусловно, был бы назначен. Игрок находился на коленях и пытался дотянуться до мяча рукой. Это не тот случай, когда рука уже касается мяча, лежа на газоне. Мне было неловко наблюдать за этой ситуацией. Я понимаю, что при 70 000 зрителей было непросто принять решение о назначении пенальти.