«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 30 млн фунтов за Онану

1751914035

вчера, 21:47

«Манчестер Юнайтед» оценил стоимость голкипера в 30 млн фунтов.

«Монако» интересовался вратарём, но, скорее всего, он останется в МЮ этим летом.

Тренеры довольны его работой и не хотят с ним расставаться.

Тем не менее «красные дьяволы» готовы обсуждать возможные продажи для укрепления команды.