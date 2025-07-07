«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 30 млн фунтов за Онану

«Манчестер Юнайтед» оценил стоимость голкипера Андре Онаны в 30 млн фунтов.
«Монако» интересовался вратарём, но, скорее всего, он останется в МЮ этим летом.
Тренеры довольны его работой и не хотят с ним расставаться.
Тем не менее «красные дьяволы» готовы обсуждать возможные продажи для укрепления команды.
Да и сам фармацевт малоквалифицированный. Это хорошо что бунда не такая по плотности как АПЛ, так что шансы задержаться будут.
В АПЛе при такой распродажи топ игроков, клуб бы заочно вылетел в ЧШ.
Да и сам фармацевт малоквалифицированный. Это хорошо что бунда не такая по плотности как АПЛ, так что шансы задержаться будут.
В АПЛе при такой распродажи топ игроков, клуб бы заочно вылетел в ЧШ.
В МЮ щас всё как из анекдота про начальника и подчиненного:
Начальник: " Петров, что ты стоишь?... Куда ты пошёл ?! "
В МЮ щас всё как из анекдота про начальника и подчиненного:
Начальник: " Петров, что ты стоишь?... Куда ты пошёл ?! "