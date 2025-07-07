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«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 30 млн фунтов за Онану

вчера, 21:47

«Манчестер Юнайтед» оценил стоимость голкипера Андре Онаны в 30 млн фунтов.

«Монако» интересовался вратарём, но, скорее всего, он останется в МЮ этим летом.

Тренеры довольны его работой и не хотят с ним расставаться.

Тем не менее «красные дьяволы» готовы обсуждать возможные продажи для укрепления команды.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 12:36
Учитывая что в Аптеке таблетки "игроки" заканчиваются, скоро и само заведение может закрыться.
Да и сам фармацевт малоквалифицированный. Это хорошо что бунда не такая по плотности как АПЛ, так что шансы задержаться будут.
В АПЛе при такой распродажи топ игроков, клуб бы заочно вылетел в ЧШ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:32
Куртуа на маркете 20 стоит, за камерунца придется мю ещё и доплатить.
AleS
AleS
вчера в 22:19
30 миллионов это наживка для Тен Хага, скоро подсекать будут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:53, ред.
"Тренеры довольны его работой, но для укрепления команды готовы обсуждать возможную продажу..."

В МЮ щас всё как из анекдота про начальника и подчиненного:

Начальник: " Петров, что ты стоишь?... Куда ты пошёл ?! "
Barcelona
Barcelona
вчера в 21:48
Не смешите меня!
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