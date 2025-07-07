 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Мбаппе отказался от обвинений в психологическом давлении со стороны ПСЖ

вчера, 20:23

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, перешедший в «Реал» прошлым летом, ранее заявил о психологическом давлении и обвинил клуб в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году, когда его временно исключили из команды.

Это стало поводом для расследования в июне. В понедельник адвокаты Мбаппе отозвали жалобу, но судебный процесс по делу о задолженности в 55 млн евро продолжается.

Мбаппе хочет скорее решить юридические вопросы, чтобы полностью сосредоточиться на игре.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Доннаруммы ответил на критику Нойера
Вчера, 19:47
Футболисты «Баварии» попытались зайти в раздевалку ПСЖ после матча
Вчера, 19:01
Смолов записал обращение после конфликта в кафе
06 июля
Слухи«Фламенго» собирается подать в суд на Жерсона
06 июля
Смолов обращался в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве
06 июля
В «Арсенале» не будут комментировать обвинения в адрес Партея
05 июля
 
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:40
А ведь обвини ПСЖ в расизме и булинге и не только бы 55 лямов получил, а с лихвой и в краткие сроки.
Скажи что на завтрак и обед не давали бананов и морили голодом.
112910415
112910415
сегодня в 06:16
вспомнил : давления не было ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:30
Вот на днях и попросишь у них лично бабки))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 