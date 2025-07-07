Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, перешедший в «Реал» прошлым летом, ранее заявил о психологическом давлении и обвинил клуб в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году, когда его временно исключили из команды.
Это стало поводом для расследования в июне. В понедельник адвокаты Мбаппе отозвали жалобу, но судебный процесс по делу о задолженности в 55 млн евро продолжается.
Мбаппе хочет скорее решить юридические вопросы, чтобы полностью сосредоточиться на игре.
Скажи что на завтрак и обед не давали бананов и морили голодом.
Скажи что на завтрак и обед не давали бананов и морили голодом.