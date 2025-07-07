Мбаппе отказался от обвинений в психологическом давлении со стороны ПСЖ

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вчера, 20:23

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» , перешедший в «Реал» прошлым летом, ранее заявил о психологическом давлении и обвинил клуб в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году, когда его временно исключили из команды.

Это стало поводом для расследования в июне. В понедельник адвокаты Мбаппе отозвали жалобу, но судебный процесс по делу о задолженности в 55 млн евро продолжается.

Мбаппе хочет скорее решить юридические вопросы, чтобы полностью сосредоточиться на игре.