Будущее Сафонова станет известно после Клубного чемпионата мира

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вчера, 21:42

Будущее голкипера в «Пари Сен-Жермен» станет ясным после окончания Клубного чемпионата мира.

По информации источника, клуб планирует завершить трансфер защитника «Борнмута» до середины июля, но этому мешают несколько факторов.

Одним из условий перехода украинца является неопределенность по поводу Сафонова — его могут либо отпустить в аренду, либо продать.

Из-за затянувшихся переговоров с по новому контракту ситуация застопорилась, и клуб не знает, с кем начинать сезон на позиции первого вратаря.