Будущее Сафонова станет известно после Клубного чемпионата мира

Будущее голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» станет ясным после окончания Клубного чемпионата мира.
По информации источника, клуб планирует завершить трансфер защитника «Борнмута» Ильи Забарного до середины июля, но этому мешают несколько факторов.
Одним из условий перехода украинца является неопределенность по поводу Сафонова — его могут либо отпустить в аренду, либо продать.
Из-за затянувшихся переговоров с Джанлуиджи Доннаруммой по новому контракту ситуация застопорилась, и клуб не знает, с кем начинать сезон на позиции первого вратаря.
Позорное требование, конечно, но нас такое удивляет?
Позорное требование, конечно, но нас такое удивляет?
Будущее Сафы уже давно стало известно - после серии пенальти против Ливерпуля.
Будущее Сафы уже давно стало известно - после серии пенальти против Ливерпуля.