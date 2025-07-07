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Будущее Сафонова станет известно после Клубного чемпионата мира

вчера, 21:42

Будущее голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» станет ясным после окончания Клубного чемпионата мира.

По информации источника, клуб планирует завершить трансфер защитника «Борнмута» Ильи Забарного до середины июля, но этому мешают несколько факторов.

Одним из условий перехода украинца является неопределенность по поводу Сафонова — его могут либо отпустить в аренду, либо продать.

Из-за затянувшихся переговоров с Джанлуиджи Доннаруммой по новому контракту ситуация застопорилась, и клуб не знает, с кем начинать сезон на позиции первого вратаря.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 12:28
Никакого позорного требования. Личное убеждение человека, считающего себя правым из - за всем известных событий.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 10:51
Сафонов ничем не хуже итальянца, но... при всех прочих равных условиях тренер всегда отдаст предпочтение более именитому вратарю, т.е. Доннарумме. Матвей достоин того, чтобы играть на постоянной основе, но многое зависит не от него. К сожалению.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:10
Требование к клубу Забарного одно: уберите ,,москоля"- подпишу контракт! Не больше и не меньше, ибо все вопросы уже улажены, но этот вопрос для ,,свидомого" главный!
Позорное требование, конечно, но нас такое удивляет?
112910415
112910415
сегодня в 05:36
будет новая запись в трудовой книжке ...
Vilar
Vilar
вчера в 23:06
забавный не хочет играть с вратарём из России? а Мотя хочет играть с защитником из недружественной страны?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:01, ред.
Для ПСЖ Забарный намного важнее и нужнее Моти. Поэтому адью месье
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:05, ред.
А..., собсно, о чём речь ?
Будущее Сафы уже давно стало известно - после серии пенальти против Ливерпуля.
Гость
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