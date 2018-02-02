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Фаббричини назначен на пост комиссара Итальянской федерации футбола

сегодня, 00:55

Национальный олимпийский комитет Италии назначил Роберто Фаббричини комиссаром Итальянской федерации футбола (FIGC).

Изначально должны были состояться выборы на должность главы федерации, но ни одному из кандидатов не удалось набрать нужного количества голосов. Впервые с 2006 года руководить футболом в Италии будет комиссариат.

Помогать Фаббричини будут Анжело Кларициа и Алессандро Костакурта.

Напомним, что после провала итальянской сборной в отборочной кампании чемпионата мира-2018 бывший президент FIGC Карло Тавеккио подал в отставку.

Всё о крахе сборной Италии

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