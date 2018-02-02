Конте предложат вернуться в сборную Италии, если его уволят из «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может снова возглавить сборную Италии. По информации источника, Федерация футбола Италии пристально следит за успехами 48-летнего специалиста в Англии и готова предложить ему работу в случае увольнения из лондонского клуба.

Последнее время подопечные Конте показывают неутешительные результаты. В 25-м туре чемпионата Англии «синие» дома крупно уступили «Борнмуту» (0:3).

Напомним, главным кандидатом на пост наставника итальянской сборной, по слухам, является Роберто Манчини, на данный момент возглавляющий «Зенит».