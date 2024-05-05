Анчелотти резко ответил на вопрос об игровом времени Арда Гюлера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста, почему полузащитник Арда Гюлер получает мало игрового времени.
Почему Гюлер получает мало игровых минут? Потому что «Реал» назначил меня, чтобы выигрывать матчи, а не давать минуты молодым игрокам.
19-летний футболист должен благодарить что он вообще играет в команде с таким подбором игроков
если Беллингем будет на скамейке, а Гюлер играть - количество очков Реала резко пойдет вниз
19-летний футболист должен благодарить что он вообще играет в команде с таким подбором игроков
если Беллингем будет на скамейке, а Гюлер играть - количество очков Реала резко пойдет вниз