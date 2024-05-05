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Анчелотти резко ответил на вопрос об игровом времени Арда Гюлера

сегодня, 00:55

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста, почему полузащитник Арда Гюлер получает мало игрового времени.

Почему Гюлер получает мало игровых минут? Потому что «Реал» назначил меня, чтобы выигрывать матчи, а не давать минуты молодым игрокам.

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Все комментарии
balalay
balalay ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 02:57, ред.
наоборот ответил
19-летний футболист должен благодарить что он вообще играет в команде с таким подбором игроков
если Беллингем будет на скамейке, а Гюлер играть - количество очков Реала резко пойдет вниз
allemz
allemz
сегодня в 01:10
Карло, это не ответ на поставленный вопрос)
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