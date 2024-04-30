Кейн против Лунина, Тухель против Анчелотти. В битвах Лиги чемпионов «Баварии» и «Реала» новая глава

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сегодня, 10:18

«Сливочные» опять фавориты.

«Бавария» ради ЛЧ пожертвовала чемпионатом

- Пока в Германии чествуют новых чемпионов и разрушителей гегемонии «Баварии», сами мюнхенцы утешаются двумя мыслями. Во-первых, не очень-то и хотелось – салатниц, которые завоевал клуб, хватило бы на полный новогодний стол. А во-вторых, есть дела поважнее – замаячила перспектива побороться за финал Лиги чемпионов.

- Команда предельно собранно подошла к противостоянию с «Арсеналом» в четвертьфинале. Всё-таки статус соперника внушал опасения. «Канониры» при Артете стремительно прогрессируют – годом ранее они боролись за титул в АПЛ параллельно с битвами плей-офф Лиги Европы. Теперь стали лишь опытнее и сильнее, перспективы в чемпионате ярче – да и ЛЕ сменилась на ЛЧ . Да общий фон вокруг команды куда радужнее, чем у мюнхенцев. Мюнхенцы могли противопоставить только опыт игроков и тренера. В итоге матч в Лондоне свели к приемлемым 2:2, а дома обороняли 1:0 сразу после гола Киммиха.

- Частично итоговую победу «Баварии» можно списать и на ситуацию в чемпионате. Смысла выкладываться у баварцев не было – «Байер» приближал свой титул. И мюнхенцы спокойно уступили дортмундской «Боруссии» и «Хайденхайму» перед первым матчем. В любом случае медали команда вряд ли упустит.

- Тухелю, несмотря на успех с «Арсеналом», придётся паковать чемоданы – с ним собираются прощаться ближайшим летом. Притом слухи ходили раньше (мечтали о Хаби Алонсо, присматривались к Нагельсманну). А теперь боссы клуба говорят о переговорах с одним из кандидатов в открытую. Возглавить «Баварию» должен Ральф Рангник, сейчас работающий со сборной Австрии.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер – Дэвис, Дайер, де Лигт, Киммих – Лаймер, Горецка – Гнабри, Мусиала, Сане – Кейн.

«Сливочные» прошли через пекло Гвардиолы

- «Бавария» — цветочки по сравнению с соперником, против которого мадридцы играли в предыдущей стадии. «Манчестер Сити» становится для Карло Анчелотти куда более принципиальным – к тому же тяжёлым – соперником. Все отмечают столкновение тренерских стилей в рамках этой пары. Раньше «Реал» мог разговаривать с английским грандом свысока по причине своих постоянных побед в ЛЧ . Теперь же расстановка сил была другая – фаворитами считали как раз «Манчестер Сити». И всё-таки это была абсолютно равная борьба, достойная финала. Оба матча завершились ничьими – 3:3 в Мадриде и 1:1 в Манчестере. Победитель определился лишь в серии пенальти.

- Банда Карло Анчелотти проводит прекрасный финиш сезона и мчится сразу к двум трофеям – титул в ЛЧ не гарантирован, зато с Ла Лигой теперь всё ясно. Параллельно с еврокубковыми разборками «сливочные» встречались со способными навязать сопротивление «Атлетиком», «Реалом Сосьедад» и главным соперником по чемпионату – «Барселоной». Каждый поединок завершился победой мадридцев. А Эль-Класико прошло вообще по всем канонам – лидерство в счёте одной команды, возвращение другой, судейский скандал и один молодой англичанин, который вытащил для «Реала» 3 очка.

- За 5 туров до финиша Ла Лиги у «Реала» — 11 очков отрыва от «Барселоны», так что последние игры можно провести в щадящем режиме. Тем более календарь соответствующий – «Кадис», «Гранада», «Алавес», «Вильярреал» и «Бетис» не смогут предложить ничего серьёзного. А вот на ЛЧ надо собраться.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-1-2): Лунин – Менди, Рюдигер, Тчуамени, Начо – Кроос, Камавинга, Вальверде – Беллингем – Родриго, Винисиус.

Кубковый опыт пригодится Тухелю против Анчелотти

Статус фаворита сто процентов будет за «Реалом» — команда в отличном состоянии, лидеры сыгрались между собой, нет внутренних конфликтов. Мюнхенцев же раздирают противоречия – разбалансированный состав, потеря звания чемпионов Германии, надвигающаяся отставка Томаса Тухеля.

При этом немецкий менеджер всё ещё может принести пользу коллективу за счёт своего опыта. Немец достаточно поработал с топ-игроками в ПСЖ и «Челси» — с «синими» ещё и сразу взял победу в ЛЧ . И сейчас как-то же «Бавария» забралась в полуфинал (справилась с куда более сильным «Арсеналом»). Остановить «Реал» будет очень тяжело. Но награда за это – ПСЖ или «Боруссия» в финале. Уже с ними спорить за трофей будет куда проще.

Домашние стены – не аргумент против «Реала»

Правда, для этого Тухелю надо свой опыт как-то конвертировать. На деле у мюнхенцев нет осязаемых преимуществ перед испанским грандом. Даже фактор домашнего поля в первом матче никак не помогает – достаточно посмотреть на историю личных встреч.

В трёх предыдущих случаях, когда команды играли в Мюнхене в рамках Лиги чемпионов, это не мешало «Реалу» забирать победы. При этом апрельское противостояние в 2014 году вообще завершилось разгромом (4:0). Тогда гостям победу принесли легенды – Серхио Рамос и Криштиану Роналду оформили по дублю.

Воспоминания от позора одних и триумфа других сквозь годы пронесли сразу пятеро тех, кого мы сегодня наверняка увидим на поле. Со стороны «Реала» — Модрич, Карвахаль и Кроос (тогда он играл ещё за баварцев), от мюнхенцев – Нойер и Мюллер.

Прогноз Soccer.ru: Кейн против Лунина, Тухель на чемоданах против вечного Анчелотти – это будет яркое противостояние, но в Мадрид «сливочные» отправятся с победой.