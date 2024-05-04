У Клоппа и Постекоглу большие проблемы. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» будут бороться за выход из кризиса

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сегодня, 19:00

Одна из неудачных серий должна прерваться.

Салах не хочет поджигать историю с Клоппом

- Начиная с февраля, Мохамед стал получать значительно меньше игрового времени на поле, чем обычно. Для лидера состава непонятно, почему в трёх играх подряд он остаётся на скамейке (против «Брентфорда», «Спарты» и «Сити» в конце февраля-начале марта выходил с замены) – и почему эта ситуация повторяется в апреле. Против «Фулхэма» египетский вингер появился на поле только на 74-й минуте, с «Вест Хэмом» — на 79-й. И вот тогда вспыхнуло. Было видно, как готовящийся выйти на поле Салах бурно общается с немецким менеджером – пришлось вмешаться даже Дарвину Нуньесу. Мохамед после матча был немногословен: «Если я выскажусь, будет пожар».

Сейчас Клопп успокаивает общественность:

Ситуация полностью решена. Нет проблем. Мы давно знаем друг друга и настолько уважаем друг друга, что можем разобраться с этим, независимо от внешнего шума. Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных.

- Скорее всего, одно наслоилось на другое. Эмоции забурлили на пересечении недостаточной игровой практики и результатов команды. А мерсисайдцы действительно стагнировали весной. «Мерсисайдцы» после взятия Кубка лиги параллельно боролись за Кубок Англии, победу в Лиге Европы и чемпионство в АПЛ . Последовательно выбыли из каждой гонки. Сначала МЮ выключил команду из борьбы за Кубок в марте. В апреле случился обиднейший вылет из ЛЕ от «Аталанты» и 0:3 на «Энфилде». И параллельно – ничья с тем же «Юнайтед», поражение от «Пэлас», 0:2 от «Эвертона» и 2:2 с «Вест Хэмом» после победы над «Фулхэмом». Так что и в погоне за титулом теперь только двое: «Сити» и «Арсенал».

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Куанса, Александер-Арнольд – Гравенберх, Эндо, МакАллистер – Диас, Гакпо, Эллиотт.

Постекоглу говорит, что игроки не верят в свой футбол

- «Шпоры» получили под дых. Причём уже трижды. Ничего не предвещало разгромных 0:4 от «Ньюкасла». Затем дерби с «Арсеналом» выжало из «шпор» все эмоции – команда могла забивать в первом тайме, но пропустила трижды. И могла окончательно развалиться после перерыва – но забила дважды. Вчера подопечные Анге Постекоглу провели очередное дерби – отложенный матч 26-го тура с «Челси». И он на контрасте с игрой против «Арсенала» смотрелся просто ужасно. «Синие» даже при переполненном лазарете смогли добыть уверенную победу, разобрав соперника – истерзали левый фланг «Тоттенхэма», где не хватало Дестини Удоджи и стерилизовали владение на правом фланге, где пытались что-то создать Порро и Джонсон. После поражения австралийский менеджер откровенно признал, что игроки потеряли веру в их футбол.

- Опять же, по команде сильно ударила потеря Дестини Удоджи. Всё же это был основной левый защитник для Постекоглу – итальянец помогал в атаке, и за счёт физики успевал в оборону. В его отсутствие вдруг стало ясно – полноценной альтернативы латералю нет. Эмерсон показал, что одного его на фланге лучше не оставлять – пожар потом потушить никто не сможет.

- Из-за наступившей лихорадки лондонцев ожидает тяжёлый финиш сезона. Осталось всего 4 тура – да и в конкурентах кризисный МЮ . В то же время «Тоттенхэму» ещё надо сыграть с тем же «Ливерпулем», «Ман Сити». «Бернли» Венсана Компани будет бороться за выживание (и с тем же МЮ смог отобрать 1 балл) – график такой, в котором тяжело рассчитывать на очки.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Викарио – Эмерсон, ван де Вен, Ромеро, Порро – Сарр, Биссума – Сон, Кулусевски, Джонсон – Ришарлисон.

Позиции соперников наконец уравниваются

Под конец сезона история может закольцеваться. К новому чемпионату «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подходили почти в одной весовой категории. В обоих клубах нагрянул кризис. Первым не пришлось менять тренера – но перекроили костяк в центре поля. «Шпоры» же назначили нового тренера, с которым приступили к формированию нового проекта. И от обоих клубов было сложно чего-то ожидать – совсем были неясны перспективы.

И в первой части сезона мерсисайдцы сильно оторвались от лондонцев – разговоры о требле, гонка с «Арсеналом» и «Сити», ярка игра новичков. Всё это не отражало настоящего уровня – команда забралась так высоко за счёт сильнейшего импульса. Сейчас этот импульс сменила усталость – и позиции клубов выравниваются. Оба достаточно сильны для топ-5. Но вести борьбу за титул рановато.

История «шпор» с «красными» — тотальное невезение

- 20 матчей, 2 победы – что ещё сказать о «Тоттенхэме» в матчах с «Ливерпулем»? Ещё Брендан Роджерс обыгрывал «шпор» в 2015-м, после чего эстафету перенял Юрген Клопп.

- Конечно, главное воспоминание для лондонцев при разговоре о противостоянии с «Ливерпулем» — их столкновение в финале Лиги чемпионов-18/19. Тогда банда Клоппа одержала победу (2:0) и забрала первый свой значимый трофей.

- При этом последняя победа лондонцев случилась совсем недавно – в первом круге текущего сезона. Интереснее всего-то, что «шпоры» в последний раз дважды за один чемпионат обыгрывали «Ливерпуль» в далёком сезоне-10/11. Хороший повод обновить достижение.

Прогноз Soccer.ru: дома «Ливерпуль» одержит победу.