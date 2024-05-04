Холанд отреагировал на критику со стороны Роя Кина

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после покера в ворота «Вулверхэмптона» отреагировал на критику со стороны бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который назвал его футболистом уровня четвёртого английского дивизиона.
Меня действительно не волнует этот человек.
забил 4 Вулверхэмптону
забил 1 Ноттингему
не забил Реалу
забил 1 Лутону
не забил Реалу
забил 1 Кристал Пэлас
еще раньше в сезоне не смог забить Арсеналу (оба матча в сезоне), Тоттенхему (был пока только 1 матч), Ньюкаслу (оба матча в сезоне + в кубке), Ливерпулю (1 гол дома в двух матчах), Челси (2 гола в одном матче, 0 в другом)
и что не так с нападающим который забивает только слабым командам?
забил 4 Вулверхэмптону
забил 1 Ноттингему
не забил Реалу
забил 1 Лутону
не забил Реалу
забил 1 Кристал Пэлас
еще раньше в сезоне не смог забить Арсеналу (оба матча в сезоне), Тоттенхему (был пока только 1 матч), Ньюкаслу (оба матча в сезоне + в кубке), Ливерпулю (1 гол дома в двух матчах), Челси (2 гола в одном матче, 0 в другом)
и что не так с нападающим который забивает только слабым командам?