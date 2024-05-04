Холанд отреагировал на критику со стороны Роя Кина

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вчера, 22:34

Нападающий «Манчестер Сити» после покера в ворота «Вулверхэмптона» отреагировал на критику со стороны бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который назвал его футболистом уровня четвёртого английского дивизиона.