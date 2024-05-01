В Дортмунде были биты «Реал» и «Атлетико». Мбаппе важно не повторить ошибки фаворитов

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сегодня, 11:55

Килиана проверят на великом стадионе.

Двенадцатый игрок часто помогает «Боруссии» Дортмунд

«Шмели» не проигрывали в девяти последних еврокубковых матчах, хотя встречали «Манчестер Сити», «Челси», ПСЖ , «Милан» и «Атлетико». Солидные соперники, но никто не выиграл. Последнюю победу в Дортмунде по иронии судьбы заполучила команда, которая тоже ставит на домашнюю поддержку стадиона – «Рейнджерс» в Лиге Европы два года назад. Когда «жёлтая стена» давит на соперников, то хозяевам поля дышится проще, они увереннее работают с мячом.

Разумеется, «Боруссия» Дортмунд не «Бавария» по уровню. Время от времени собирают неудачные домашние серии в еврокубках. Однажды даже проиграли три поединка на родной земле подряд, но это были матчи двух разных сезонов. Ту серию правильно сейчас вспомнить, поскольку начал её некий Килиан Мбаппе, юный нападающий «Монако». Тогда ещё не чемпион мира. В резиновых тапочках скромно и застенчиво давал интервью после матчей Лиги чемпионов.

Юный Килиан впечатлял лёгкостью работы. Немецкой команде Тухеля забил дважды в гостях и открыл счёт на третьей минуте в ответном поединке. «Монако» обыграл «Боруссию» Дортмунд сначала 3:2, а потом 3:1. У Жардима была классная команда. Как когда-то у Клоппа, который побил «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 4:1. А особенность нынешнего матча тренеров Терзича и Луиса Энрике в том, что они знают друг друга – играли в группе Лиги чемпионов.

И одновременно не знают, что выкинут линии обороны, далекие от идеала. В полуфинале может быть любой счёт от 0:0 до 4:4. Вот только дома «Боруссия» Дортмунд намного успешнее работает в обороне. Если взять девять еврокубковых матчей, то команда, которая зашла в полуфинал Лиги чемпионов уже без Беллингема и Холанда, пропустила всего четыре мяча. Дважды в Дортмунде забили футболисты «Атлетико», по одному голу у «Севильи» и ПСЖ . Крутые результаты.

Мбаппе пора вытащить ПСЖ на своих талантах

Легко сделать клуб катарских шейхов чемпионами Франции, получалось у разных тренеров. И тяжело выиграть Лигу чемпионов с командой, где футболисты в основном из-за денег. Представьте, что «Манчестер Сити» повторяет условия контрактов звёздам парижан. Сколько человек откажутся работать на Гвардиолу вместо Луиса Энрике? Ответ очевиден. У Мбаппе есть вариант с «Реалом», ради которого якобы даже готов отказаться от огромной зарплаты. Но не всех из ПСЖ хотят увидеть в основе команды Анчелотти.

Килиану, хотя у него нет комплекса центральных матчей – вспомните хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре, пора демонстрировать взрослый футбол в Лиге чемпионов. Во-первых, ради первого «Золотого мяча». Французы мечтают отдать своему парню награду в Париже. Во-вторых, чтобы фанаты ПСЖ перекрыли в памяти негатив, накопленный за последние годы. Семья Мбаппе использовала парижский клуб для личного обогащения. А вот тренеры не всегда были довольны. Луис Энрике открыто критиковал нападающего.

Француза интересует личная статистика. Но если в ПСЖ делает, что душа пожелает, то в «Реале» будет частью системы Анчелотти. Также, скорее всего, Перес запретит Мбаппе сыграть на парижской Олимпиаде, как нападающий мечтал. Команде тренера Анри знаменитый форвард не поможет. А вот против «Боруссии» Дортмунд сыграет. В двух матчах группового этапа Килиан работал агрессивно – 8 ударов, 10 удачных обводок, 5 созданных моментов, но забил только с пенальти. Посмотрим на дуэль Кобеля и Мбаппе, ставки выросли.

В Лиге чемпионов редко побеждают «выскочки»

Так их могут обозначить киты вроде «Реала». Но даже если формулировать иначе – называть «достойными претендентами», результат не меняется. В финалах Лиги чемпионов реже встречались пары уровня «Реала» против «Барселоны», такого решающего матча не было никогда, чем пары в стиле «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд. Даже если откатиться на два десятилетия назад, то «Реал» и «Бавария» встречали в больших финалах «Валенсию» тренера Купера. Также против Рауля, Зидана и Роберто Карлоса сыграл невезучий «Байер» с Баллаком.

Богатые клубы по типу «Челси», ПСЖ и «Манчестер Сити» проиграли первые финалы Лиги чемпионов в их истории. Чаще всего такие «выскочки», то есть неожиданные финалисты, уступают клубам с историей наподобие «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». «Реал» бил «Атлетико» и не пощадил «Ливерпуль», когда команда Клоппа впервые спустя много лет зашла в финал. Даже «Интер», невзирая на великую историю, оказался в роли мадридской команды Симеоне. Провели достойный финал против фаворита Гвардиолы, но не сумели огорчить Эдерсона.

Кто бы в этой паре – ПСЖ или «Боруссия» Дортмунд, не прошёл дальше, в финале на «Уэмбли» точно не будут фаворитами. Конечно, парижанам проще, поскольку это богатый клуб с недавним финалом за плечами. В Дортмунде только два ветерана Хуммельс и Ройс помнят предыдущий финал в столице Англии. Тогда на «Уэмбли» Клопп уступил Хайнкесу, а Нойер с Мюллером победили 2:1. Спустя одиннадцать лет у Хуммельса и Ройса может быть ещё одна попытка, но только если фаворит их полуфинала из Парижа допустил серию непоправимых ошибок.