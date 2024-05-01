Гениальный пас Крооса и дубль Винисиуса спасли «Реал». «Бавария» обидно потеряла победу

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сегодня, 09:15

Испанцы снова адаптировались под давлением.

Победители в полуфинале

Тони Кроос («Реал»)

Немец в своей прямой манере после матча заявил, что в голевой передаче на Винисиуса ничего особенного, простая передача. Но Кроос одним пасом перевернул игру, которая началась для «Реала» некомфортно. Снова увидели одну из главных сильных сторон «Мадрида», а именно умение подстроиться под любые обстоятельства, даже самого сложного давления. Тони скромничает. Если бы можно было выдавать по пять таких голевых передач за матч, то все ими пользовались. Тайминг – расчёт момента и силы паса у Крооса на легендарном уровне. Молодой хавбек Вальверде говорит, что в «Реале» он как в университете, вечно учится у Крооса и Модрича. Впрочем, гол бы не состоялся без ещё одного крутого футболиста.

Винисиус Жуниор («Реал»)

Нападающий «Реала» сделал дубль, но оба мяча ему подарили напарники. Кроос отдал пас, незаметный в атаке Родриго, который выполнил много черновой работы, заработал пенальти. Но Винисиус исполнил приговоры на мировом уровне. Бразилец сначала прочитал передачу Тони и пробил ровно так, чтобы Нойер – невзирая на его знаменитую гандбольную манеру садиться на шпагат, не успел подставить ногу. Затем Винисиусу хватило нервов, чтобы спокойно реализовать пенальти ударом практически по центру ворот. По сумме трех последних сезонов именно бразилец из «Реала» на первом месте по голевым действиям в Лиге чемпионов. Много будут говорить с лета о Мбаппе, но Пересу нельзя глупить. Винисиус нужен «Реалу».

Харри Кейн («Бавария»)

У немцев была командная игра, из которой время от времени выпадали отдельные игроки. Но Кейн держался лучше многих. Одним из героев матча его делает реакция на провокацию Беллингема. Харри с улыбкой рассказал, что не услышал слова Джуда, который перед пенальти пришел к напарнику по сборной и что-то сказал на ухо. Кейн настроился на удар против Лунина, которому выдал подсказку Рюдигер. Английский рекордсмен заставил оборону «Реала» следить за собой, поэтому Мусиала и Сане получили возможность прорваться на свободное пространство, а Мюллер неплохо работал в оттяжке. У «Баварии» получилось напугать «Реал» — на старте матча и второго тайма у Анчелотти бровь поднималась от удивления.

Джамал Мусиала («Бавария»)

Лерой Сане – напарник Мусиалы на флангах атаки «Баварии», тоже хорошо обыгрывал оппонентов и забил первый гол с октября. Но юный атакующий полузащитник сборной Германии заработал важнейшее пенальти для Кейна. Также у Джамала 5 успешных обводок, 2 перехвата, 1 отбор, 1 пас под удар и 2 выстрела. Они не были удачными, но сам факт, что двадцатиоднолетний парень так уверенно работает против самого «Реала», говорит о его таланте. И о проблемах, с которыми столкнется «Бавария» летом, ведь Мусиалой интересуются в АПЛ , он ведь выбирал между сборными Англии и Германии, жил в одной комнате в расположении юношеской сборной с Беллингемом.

Проигравшие в полуфинале

Джуд Беллингем («Реал»)

У юного англичанина плохой футбол в решающих матчах сезона. Беллингема начали встречать намного активнее. Также «Бавария» заставила англичанина работать глубоко и страховать правый фланг, где Васкес и Вальверде не всегда справлялись с давлением. Беллингему пора понять, что он не свободный художник без обязанностей, ведь в обороне Джуд тоже не всегда действует идеально. Например, когда Мусиала и Сане готовили свои проходы, то Беллингему стоило помогать обороне. В атаке Джуд тоже себя не показал, хотя понятно – игрок с его талантом в любом момент может проснуться, как делал в этом сезоне Килиан Мбаппе. Интересно посмотреть на атаку «Реала» с французом, Джудом и Винисиусом. А пока британец набивает шишки.

Ким Мин-Джэ («Бавария»)

Стратегически оборона – слабое место «Баварии». Альфонсо Дэвис с левого фланга хочет в «Реал», остановился в развитии, поэтому слева играл Мазрауи. Справа Тухель использует опытного Киммиха, и это тоже превентивная мера – Йозуа не помогает созиданию, но старается закрывать зону, где Родриго, Винисиус и Менди. В центре у «Баварии» были Дайер, бывший защитник «Тоттенхэма», и Ким. Кореец сыграл неважно, именно он заработал пенальти, явно прихватив Родриго в штрафной площади. Ошибка, которая может стать роковой…

Начо Иглесиас («Реал»)

«Сливочные» вымучили победу над «Манчестер Сити». Они не проиграли в Мюнхене, хотя были ближе к такому результату, чем соперник. Конечно, у испанцев невероятная эффективность контратак, но если смотреть на перспективы сейчас и в потенциальном финале, то отсутствие в центре обороны Алабы на пике формы – проблема для Анчелотти. Формальным капитаном команды является ветеран Начо, но летом он покинет «Реал». Отдаем должное человеку, который добился успеха в спорте с диабетом. Но вчера он неверно занимал позиции, поэтому сначала Сане вырвался на ударную позицию, а затем Мусиалу не останавливал центральный защитник, а бил по ногам вблизи от чужих ворот правый латераль Васкес. Начо точно не второй Рамос.

Карло Анчелотти («Реал»)

После матча Анчелотти ничего не скрывал – считает свою работу неважной, как и действий всей команды. Итальянец абсолютно прав, поэтому не проиграл по счету, снова традиционный камбэк «Реала» в Лиге чемпионов, но уступил по наполнению матча. «Бавария» теперь верит в проход дальше. Немцы увидели, что у Анчелотти есть минусы в работе. Слово отцу Карло:

Была интересная игра, открытая игра, как должна быть в полуфинале. Думаю, мы могли играть лучше. Считаю, не были лучшей версией себя. У нас появились проблемы в первом тайме с низким блоком, располагались слишком глубоко. Во втором тайме стало лучше, но лишь когда начали применять прессинг для выравнивания игры. С низким блоком важна интенсивность действий, надо выигрывать дуэли, подбирать «вторые мячи». Но когда мы перестроились и начали работать правильнее во второй половине – пропустили дважды. Хорошо, что Винисиус научился двигаться между линиями. И хотя Кроос отдал фантастическую передачу, движением Вини тоже было невероятным.

Индивидуальный класс исполнителей выручил «Реал», но в ответном матче Анчелотти нужно отработать тоньше и с большим количеством ловушек для «Баварии», чтобы Тухель сдался. У немецкого тренера два финала Лиги чемпионов, но не только Кейн хочет сыграть на «Уэмбли».