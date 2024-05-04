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Роналду сделал 66-й хет-трик в карьере

вчера, 22:56
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)6 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-ВахдаМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил три гола в матче с «Аль-Вехдой». Для португальца это 66-й хет-трик в карьере.

У игрока 9 голов в 5 последних матчах Премьер-лиги Саудовской Аравии.

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02 маяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:24
Интересно, а дырявый осознаёт в какой лиге он играет и каким командам он забивает?
Да не, он же гей-нарцисс и любит только себя и скорее всего реально думает, что он лучший. Но его гнёт, что он никогда не был лучшим, есть футболист круче его и хет-трики откровенно слабым не вылячят его от бешенства.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:57
КриРо конечно же выдающийся игрок и несомненный лидер Аль Насра.
особенно это отчетливо видно по этому сезону...хотя проиграны все важные турниры))) однако тут выплывает и обратная сторона медали.
Аль Наср превратился в театр одного актера
(а-ля ПСЖ Ибры, Арсенал времен ван Перси, Атлетико Мадрид Фалькао, Ливерпуль Салаха, Барса Месси и проч.) И все таки КР7 феномен.
Величие его состоит в том, что он стал лучше как личность.
Влюбил в себя всех тех, которые его ненавидели в период игры за МЮ.
(в том числе и меня) и за Реал (мое полное безраличие)
Криштиану хорош и в том, что он не боится принимать новый вызов,
и выходит из зоны комфорта.
Когда то у Роналду было все - сильнейшие удары, прекрасная скорость и прыжки, может спокойно играть корпусом, идеальная игра головой, он также отлично играет и левой ногой, и правой.
В силу возраста некоторые качества не те.
Но голевое чутье хищника есть, было и будет.
Роналду приседает со штангой в 200 кг. Отлично))
Сильные квадрицепсы просто необходимы успешному нападающему.
Круто, продолжай в том же духе!
Долговечность и абсолютная последовательность достойны только уважения!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
Отличный результат для такого возраста.
happy 50
happy 50
вчера в 23:43
Этот человек вне времени .Роналду поражает своим профессионализмов.Только посмотрите на его форму.Она великолепна.Криштиану собирается вернуться в Европу!В его годы обычно играют по пять матчей за сезон в пятом дивизионе чемпионата Свазиленда.Рон же дает фору молодежи.Я сравниваю его с современными технарями-сравнение не в пользу современности.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:07
Авейру : Я поздравлю только Хиляль.. Скоро.. А-ха-ха-ха.. 🤭
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:05
Поздравляем с чемпионством!.. Или я не на ту ветку зашёл?.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
Futurista
Futurista
вчера в 23:00
66/57?...Да, Лео?)...
shur
shur
вчера в 22:58, ред.
...трудяга Рон, позвони в Мадрид, ребятам понравится, поздравь
с 1 местом!!!
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