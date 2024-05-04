Роналду сделал 66-й хет-трик в карьере

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вчера, 22:56

Нападающий «Аль-Насра» забил три гола в матче с «Аль-Вехдой». Для португальца это 66-й хет-трик в карьере.

У игрока 9 голов в 5 последних матчах Премьер-лиги Саудовской Аравии.