Роналду сделал 66-й хет-трик в карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил три гола в матче с «Аль-Вехдой». Для португальца это 66-й хет-трик в карьере.
У игрока 9 голов в 5 последних матчах Премьер-лиги Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил три гола в матче с «Аль-Вехдой». Для португальца это 66-й хет-трик в карьере.
У игрока 9 голов в 5 последних матчах Премьер-лиги Саудовской Аравии.
особенно это отчетливо видно по этому сезону...хотя проиграны все важные турниры))) однако тут выплывает и обратная сторона медали.
Аль Наср превратился в театр одного актера
(а-ля ПСЖ Ибры, Арсенал времен ван Перси, Атлетико Мадрид Фалькао, Ливерпуль Салаха, Барса Месси и проч.) И все таки КР7 феномен.
Величие его состоит в том, что он стал лучше как личность.
Влюбил в себя всех тех, которые его ненавидели в период игры за МЮ.
(в том числе и меня) и за Реал (мое полное безраличие)
Криштиану хорош и в том, что он не боится принимать новый вызов,
и выходит из зоны комфорта.
Когда то у Роналду было все - сильнейшие удары, прекрасная скорость и прыжки, может спокойно играть корпусом, идеальная игра головой, он также отлично играет и левой ногой, и правой.
В силу возраста некоторые качества не те.
Но голевое чутье хищника есть, было и будет.
Роналду приседает со штангой в 200 кг. Отлично))
Сильные квадрицепсы просто необходимы успешному нападающему.
Круто, продолжай в том же духе!
Долговечность и абсолютная последовательность достойны только уважения!
особенно это отчетливо видно по этому сезону...хотя проиграны все важные турниры))) однако тут выплывает и обратная сторона медали.
Аль Наср превратился в театр одного актера
(а-ля ПСЖ Ибры, Арсенал времен ван Перси, Атлетико Мадрид Фалькао, Ливерпуль Салаха, Барса Месси и проч.) И все таки КР7 феномен.
Величие его состоит в том, что он стал лучше как личность.
Влюбил в себя всех тех, которые его ненавидели в период игры за МЮ.
(в том числе и меня) и за Реал (мое полное безраличие)
Криштиану хорош и в том, что он не боится принимать новый вызов,
и выходит из зоны комфорта.
Когда то у Роналду было все - сильнейшие удары, прекрасная скорость и прыжки, может спокойно играть корпусом, идеальная игра головой, он также отлично играет и левой ногой, и правой.
В силу возраста некоторые качества не те.
Но голевое чутье хищника есть, было и будет.
Роналду приседает со штангой в 200 кг. Отлично))
Сильные квадрицепсы просто необходимы успешному нападающему.
Круто, продолжай в том же духе!
Долговечность и абсолютная последовательность достойны только уважения!