Творцы двух сенсаций и авторы разгрома «Пари НН». У 26-го тура РПЛ яркая символическая сборная

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сегодня, 16:11

Молодые и дерзкие.

Вратарь

Евгений Латышонок («Балтика») – наездник тура

Потому что «оседлал» ЦСКА в Калининграде. Никто не ожидал победы «Балтики», на каком бы ходу она ни была – «армейцы» приезжали злые после поражения от «Ахмата» и 0:0 со «Спартаком». По факту Евгений вполне мог завершать матч «сухарём», но арбитр ошибся чемпионатом, командами, матчем и моментом – в аналогичной ситуации надо было засчитывать гол «Барселоны» в ворота «Реала». Но в нашем случае вратарь остановил мяч на ленточке. Совесть Латышонка чиста (как и всей «Балтики»).

Защитники

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – преображение тура

Воспитательные работы от Лички не прошли даром – Дмитрий снова хорош на левом фланге обороны «Динамо». С «Зенитом» он был настоящим «цепным псом» — без мяча оставался надёжен в обороне и вгрызался в соперника, за матч совершил 4 отбора и столько же перехватов, снимал верховые мячи.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – угол головы выходных

Парагвайский защитник сотворил гол, который возродил интригу в чемпионате и расчистил дорогу «Краснодару» на 1-е место. Карраскаль отдавал радиоуправляемую передачу в штрафную, за неё и зацепился центрбек – скидка чётко на ногу Тюкавину. И это всё – вкупе с надёжностью на своей половине (6 выносов, 3 отбора).

Сильвие Бегич («Урал») – подключение тура

За несколько дней до этого «Рубин» сенсационно остановил «Зенит» в Санкт-Петербурге – и домой вернулся в отличном настроении. С «Уралом» тоже удалось забить первыми – и «шмелям» пришлось вскрывать насыщенную оборону соперника. Ключевым оказалось подключение Бегича в концовке – защитник замкнул подачу Егорычева и спас ничью для уральцев. Очень важный гол и очень важное очко в борьбе за выживание.

Роман Зобнин («Спартак») – подключения к атакам тура

Хавбек «Спартака» — точно не образец надёжности, когда его ставят на фланг обороны – зато он даёт объём на чужой половине. Роман часто подключался к атакам, сам нанёс 4 удара. Но главное – заработал пенальти после углового, который реализовал Тео Бонгонда. Вполне добротный матч с учётом итоговой победы.

Полузащитники

Роналдо («Ростов») – бразилец тура

Вингер резво вписался в систему Валерия Карпина и «с колёс» стал давать результат. В первом же матче он оформил ассист, а в четырёх из последних 5 туров не покидал поле без забитого мяча. Против «Оренбурга» вообще выдал перформанс – вытащил для южан 3 очка. Влоть до 81-й минуты команда уступала 0:1. Потом бразилец забил – а на 90+6-й ассистировал Комличенко.

Данила Козлов («Балтика») – творец сенсации тура

Много молодых талантов в этом сезоне – Илья Ишков и Игорь Дмитриев феерят за «Урал», за ЦСКА забил 18-летний Кирилл Глебов. А у «Балтики» погоду делает Данила Козлов. На его счету уже 6 результативных действий – 2 гола и 4 ассиста. Одну голевую он записал себе в актив как раз в матче с ЦСКА . Итоговая победа – результат в том числе его влияния.

Владислав Камилов («Ахмат») – гол+ассист тура

С 42-й минуте ничего не предвещало разгрома для «Пари НН» — пропустили, но отыгрались до окончания 1-го тайма и готовились уйти на перерыв. Начало разгромной победе для грозненцев положил Камилов – отлично замкнул подачу со штрафного. А потом добил нижегородцев, отдав на гол Лечи Садулаеву – он, кстати, забил во втором матче кряду.

Алекс Фернандес («Балтика») – нацеленность на ворота и гол тура

Хавбек стал чаще цепляться за мяч в момент, когда уступавшие в счёте «армейцы» начали штурм ворот балтийцев. Мог и дубль оформлять – сам для себя создал момент перед забитым мячом. Тогда был надёжен Акинфеев. А во втором случае – прицельный дальний удар, который уже не смогли парировать.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо») – ключевой гол для всего чемпионата

Победу «Динамо» нельзя переоценить. В этом туре «Зенит» мог (как выяснилось позже) хоронить интригу – нужна была гостевая победа над «Динамо». Но то ли не настроились, то ли не смогли захватить инициативу – игра проходила не по плану петербуржцев. Важнейший гол забил уже полноправный лидер москвичей Константин Тюкавин.

Мохамед Конате («Ахмат») – форвард тура

Отработал по заметкам лучших форвардов – цеплялся за мячи, отрабатывал эпизоды до конца. Был вознаграждён дублем. Оба мяча, если так подумать, – трудовые. В первом случае опередил соперника и подправил мяч. Во втором продолжил бороться после заброса, прокинул себе на ход с Гоцуком на плечах.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо») и Сергей Игнашевич («Балтика») – идеальный тандем

Выделить одного невозможно, поскольку обе победы – и сенсационные, и ключевые. Просто одна влияет на расклады в верхней части таблицы, вторая – на расклады в подвале. «Динамо» Лички выступило в несвойственной для себя роли – удерживало минимальное преимущество и умудрилось сыграть на ноль с лидером чемпионата.

Игнашевич выпустил нацеленный только на победу коллектив биться против ЦСКА – и разницу в классе удалось нивелировать желанием, организацией. Важнейшая победа позволяет «Балтике» занимать 13-е место и даже претендовать на то, чтобы не играть в стыках за право остаться в РПЛ .

Сенсация тура. Поражение «Зенита» не повлияло на гонку

«Зенит» неожиданно уступил «Динамо» в Москве, но ещё неожиданнее – то, что «Краснодар» этим не воспользовался. Нет, если «быки» настолько равнодушны к борьбе за титул и интригу, то трофей уже сейчас пора отдавать «сине-бело-голубым».