ЦСКА скатился в середину таблицы. Тренер Федотов потерял все фазы игры

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сегодня, 19:00

Не обыграли «Спартак» и уступили Игнашевичу.

Против «Балтики» подвели все линии ЦСКА

Поединок в Калининграде идеально описывают ближайшее будущее московского клуба. Именно ЦСКА может оказаться последним из столичной четверки в общей таблице РПЛ . А ведь год назад Федотов стал вторым. И даже с «Сочи» специалист по работе во втором круге поднимался на серебряную строчку. Но теперь «армейцы» по делу в середине таблицы. Не изменили ситуацию до зимних сборов и весеннего рывка. Ушли отдыхать и тренироваться на седьмом месте, набрав всего 28 пунктов, как было у «Рубина».

Вернулись, провели восемь поединков, а выиграли всего два. Повезло, что мало поражений – тоже два, но четыре мировые убивают разговоры об удачном завершении сезона. Весной подводит оборона, пропустили 12 мячей в восьми поединках. Реализация тоже хромает, пусть не вводят в заблуждение 14 голов. ЦСКА забил четыре мяча в ворота «Факела», но в остальных семи поединках увидели всего 10 мячей, причем отдельные стали голами престижа. Федотов проигрывал не только «Балтике», но и «Ахмату».

В Калининграде гости владели мячом, но подходы не завершились серией голов. Можно винить форвардов Мусаева и Чалова, которые провели слабый матч. Можно снова поговорить о низком классе Зделара. Не тащит на себе центральную ось, поскольку ни он, ни Мендес – с «Балтикой» не сыграл, не прогрессируют. Также у ЦСКА проблемы на флангах в защите. Келвен хорошо атакует, но плохо обороняется. Молодой бразилец допускает детские ошибки. Аналогичный вердикт по игре его конкурента Гайича.

Зимой Бабаев – директор «армейцев», нашел в Бразилии левого латераля, но трансфер сорвался. В итоге серб Гайич переместился на левый фланг, где иногда запоминается в атаке и всегда оставляет зоны за спиной. Показательно, что «Балтика» молодого тренера Игнашевича, играя вторым номером, дожала «армейцев» после 75-й минуты. ЦСКА оставлял на ударных позициях опасных футболистов. Акинфееву в этот раз не повезло. Он не ошибался, просто рикошеты и коварные удары сработали против ветерана РПЛ .

Нет надежных флангов, реализации моментов, а в центре поля против скромной «Балтики» царил 19-летний соперник Данила Козлов. Кучерявый воспитанник «Зенита» спокойно бегал между линиями и отдавал умные передачи, на которые у ЦСКА способен разве что Иван Обляков. Но Федотов не нашел плеймейкеру одну идеальную позицию. Поэтому скачут между тройками атаки в надежде найти идеальное сочетание. Пока не получается, ведь ни один человек из нападения не показал стабильный футбол, даже Чалов.

Проблемы «армейцев» тяжело исправить

В клубе все понимают стратегическую ситуацию. У ЦСКА нет в планах на следующий сезон борьбы за чемпионство. Да, Акинфеев говорит, что даже не думает о завершении карьеры, не хочет уходить на минорной ноте. Но вратарю снова предложат контракт в самом конце сезона. Могут попросить подписать соглашение на худших финансовых условиях, как уже делали. Сколько у ЦСКА денег? Достаточно для переговоров с интересными футболистами. Но хотят ли крутые латиноамериканцы играть за «армейцев»?

Судя по зимним отказам – не приехали ребята из чемпионатов Бразилии и Португалии, ответ очевиден. Тренер Федотов не величина на международном уровне, чтобы с ним хотели работать игроки чемпионского класса. И одновременно целая группа футболистов ЦСКА не скрывает амбиций, мечтают попробовать свои силы в зарубежных лигах. Центральные защитники Роша и Дивеев, если будут в порядке физически, летом рассмотрят вариант с отъездом. Гайича и Зделара логично отправить в другие клубы.

Ещё важнее найти правильные замены, ведь в схеме «3-4-3» у латераля и центрального хавбека сложная и важная роль. Наконец, Чалов продлил контракт с ЦСКА , чтобы уйти за деньги. Не хочет оставлять московский клуб совсем без прибыли. Никто не скрывает, что есть сумма выкупа, агент ищет нападающему новый клуб. Представители Файзуллаева не спешат, но модой узбекский вингер боится упустить момент. Если им интересуются в топ-5, то ещё один сезон в ЦСКА ничем Аббосбеку не поможет.

По-прежнему ставка на скаутинг и трансферы

Изменился статус ЦСКА , больше не претендуют на титул в РПЛ . Подтвердить тезис помогает «чемпионат Москвы» — сводная таблица результатов столичных дерби. У ЦСКА всего одна победа в шести поединках. С соседями Федотов играет хуже, чем нестабильный «Спартак». Но у остальные тройки из Москвы больше денег, чем у «армейцев». Поэтому нужны гениальные решения, вроде подписания Файзуллаева, причем в массовом порядке, чтобы летом москвичи не стали ещё слабее, потеряв пачку ценных футболистов без адекватной замены.

Конечно, не стоит использовать методы Заремы Салиховой – бывшая владычица «Спартака» подтрунивает над ЦСКА , называя их «клячами». У Федотова есть методы для реанимации после неудачных отрезков и поединков. Также кто смотрел игру с «Балтикой», тот знает – поединок мог сложиться иначе. Можно даже сказать, что «Краснодар» и «Зенит» в новом туре выступили более вяло, чем «армейцы», невзирая на три пропущенных Акинфеевым мяча. Но игра забудется, а результат останется. Побед нет, поэтому Гинер вряд ли хвалит Федотова.