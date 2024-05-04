«Реал» в 36-й раз стал чемпионом Испании

«Реал Мадрид» выиграл испанскую Примеру. Для клуба титул стал 36-м чемпионством в Испании.
Для главного тренера «королевского клуба» Карло Анчелотти Примера стала второй в карьере.
«Реал Мадрид» выиграл испанскую Примеру. Для клуба титул стал 36-м чемпионством в Испании.
Для главного тренера «королевского клуба» Карло Анчелотти Примера стала второй в карьере.
Полностью победа всех игроков, каждый нашёл что-то, что может дать команде. Лунин сразу вписался, в защите играли все, кроме нападающих, пока защитники были травмированы)) Даже Начо сильно прибавил во второй половине сезона и "фактор Начо" с МС проявил себя с лучшей стороны.
Можно отдельно выделять кого-то, но это будет неправильно, скорее, всё отдали всё, что могли.
Спасибо Пересу, папе Карло и Давиду Ачелотти, что создали такую атмосферу и мотивацию в команде.
Полностью победа всех игроков, каждый нашёл что-то, что может дать команде. Лунин сразу вписался, в защите играли все, кроме нападающих, пока защитники были травмированы)) Даже Начо сильно прибавил во второй половине сезона и "фактор Начо" с МС проявил себя с лучшей стороны.
Можно отдельно выделять кого-то, но это будет неправильно, скорее, всё отдали всё, что могли.
Спасибо Пересу, папе Карло и Давиду Ачелотти, что создали такую атмосферу и мотивацию в команде.
Однако нельзя оспаривать факт грамотной кадровой политики снизу и до самого верха у "королевичей". Клуб, который имеет ключевых игроков далеко выше среднего возраста, очень рационально использовал их ресурсы, дав практически каждому проявить себя и, вместе с тем, сэкономить силы для ключевого соперничества на финише сезона как в национальном чемпе, так и в ЛЧ.
Поразительная, отлаженная работа на всех уровнях управления. Такой взаимодополняемости в футбольном администрировании нет ни в одном клубе мира.
Воистину Реал Мадрид - первый среди лучших в клубном футболе.
Однако нельзя оспаривать факт грамотной кадровой политики снизу и до самого верха у "королевичей". Клуб, который имеет ключевых игроков далеко выше среднего возраста, очень рационально использовал их ресурсы, дав практически каждому проявить себя и, вместе с тем, сэкономить силы для ключевого соперничества на финише сезона как в национальном чемпе, так и в ЛЧ.
Поразительная, отлаженная работа на всех уровнях управления. Такой взаимодополняемости в футбольном администрировании нет ни в одном клубе мира.
Воистину Реал Мадрид - первый среди лучших в клубном футболе.
...менялся тренер, соответственно состав,
...но вера в сливочных на веки,
...от их игры сломался Сити,
...Бавария испытывает страх!!!
...Сегодня снова первые ребята,
...заслуженно на поле победив,
...дождавшись с Каталонии известий,
...опять мы всех отправили в пердив...!!!
...дождёмся мы Восьмого Мая,
...набравшись сил и отдохнув,
...на Бернабеу встрепенёмся,
...мячи летят в немецкие ворота,
...победно сетку встрепенув...!!!
...Хала Мадрид, с 1 местом!!!
...менялся тренер, соответственно состав,
...но вера в сливочных на веки,
...от их игры сломался Сити,
...Бавария испытывает страх!!!
...Сегодня снова первые ребята,
...заслуженно на поле победив,
...дождавшись с Каталонии известий,
...опять мы всех отправили в пердив...!!!
...дождёмся мы Восьмого Мая,
...набравшись сил и отдохнув,
...на Бернабеу встрепенёмся,
...мячи летят в немецкие ворота,
...победно сетку встрепенув...!!!
...Хала Мадрид, с 1 местом!!!