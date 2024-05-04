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«Реал» в 36-й раз стал чемпионом Испании

вчера, 21:39

«Реал Мадрид» выиграл испанскую Примеру. Для клуба титул стал 36-м чемпионством в Испании.

Для главного тренера «королевского клуба» Карло Анчелотти Примера стала второй в карьере.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:53
Реал с более чем заслуженным чемпионством
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Без треблов? А рекорд в 6 титулов за сезон? Нет, есть куда расти.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:44
Событие года! Ждали целый сезон! Но это было очевидно, ибо Барселона не похожа на себя совсем.
Сумев выиграть Ла Лигу в прошлом сезоне, нынешний просто провалили.

Мадридистов с чемпионством!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:37
Рекорд в Ла Лиге, Лиге Чемпионов УЕФА, КЧМ (тоже вроде). А барселонские недовольны тем, что я пишу "лучший клуб в истории футбола". Разве я не прав в своих словах?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:04
Да там, весь день занято было- не дозвониться никак. Сколько раз просил его- мобильный свой мне оставить, столько раз забывал, всё, дела, дела. Завтра, еще попытаюсь...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
Успокойся. Бавария пройдёт Реал. Немцы, на данный момент, сильней. Главное чтоб ТТ на старт вывел тех, о ком я писал. Ты, кстати, ему всё по телефону передал ? ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Вместо того, чтобы вести душеспасительные беседы, лучше бы подумал, что нас ждет 7-го. Мне страшно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
Сколько не читаю..., но ты один из немногих тутошних фанов Барселоны, кто адекватно воспринимает успех её вечного соперника.
Респект за принципиальность и здравость суждений.

Осмелюсь предположить, что кроме тебя никто из барсуковых Реал не поздравит.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:55
Реал заслужил в этом сезоне чемпионство, поздравляю сливочных с победой в чемпионате.
К сожалению Барселона в самом начале еще слетела из чемпионской гонки, по сути так и не навязав борьбу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:47, ред.
Низкий поклон Карло Анчелотти
Реал больше чем клуб, это магия
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46
Единственное о чём сожалею, так это об испоганенном матче Барселона - ПСЖ. Не будь арбитр там таким идиотом, - не факт, что ПСЖ прошёл бы Барселону.
Поэтому в ЛЧ Барса мне была симпатична и могла претендовать на большее.

А по Ла Лиге согласен. Там запредельный отрыв Мадрида от всех остальных... что в турнирном раскладе (очковый перевес), что чисто в игровом смысле.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:41
Макс, будем предельно честны и откровенны и скажем, что кроме Реала, на сегодня, в Испании- НИКОГО НЕТ!!! Реал показал, в двух играх, что такое жирона, изничтожив эту посредственность с общим счетом 7:0!!!!!!! Фактически, без борьбы, Мадрид выиграл очередное чемпионство. Да, Атлетико, иногда хватало на отдельные укусы Реала, но это было несущественно. В целом, Реал- соперников не имел, он мог, их- только отыметь!!!!!!!
shur
shur
вчера в 22:35
...непросто зарабатывать победы,
...менялся тренер, соответственно состав,
...но вера в сливочных на веки,
...от их игры сломался Сити,
...Бавария испытывает страх!!!

...Сегодня снова первые ребята,
...заслуженно на поле победив,
...дождавшись с Каталонии известий,
...опять мы всех отправили в пердив...!!!

...дождёмся мы Восьмого Мая,
...набравшись сил и отдохнув,
...на Бернабеу встрепенёмся,
...мячи летят в немецкие ворота,
...победно сетку встрепенув...!!!

...Хала Мадрид, с 1 местом!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Сезон ещё рано называть феноменально-замечательным, ибо ЛЧ пока не в кармане у РМ.
Однако нельзя оспаривать факт грамотной кадровой политики снизу и до самого верха у "королевичей". Клуб, который имеет ключевых игроков далеко выше среднего возраста, очень рационально использовал их ресурсы, дав практически каждому проявить себя и, вместе с тем, сэкономить силы для ключевого соперничества на финише сезона как в национальном чемпе, так и в ЛЧ.
Поразительная, отлаженная работа на всех уровнях управления. Такой взаимодополняемости в футбольном администрировании нет ни в одном клубе мира.
Воистину Реал Мадрид - первый среди лучших в клубном футболе.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:28
Поздравляю фанатов Реала
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:25
Потенциально 99 очков + ЛЧ. Такой вот разрыв сливочных от всех остальных за все эти годы. Если б не золотой отрезок Барсы, можно было закрыть футбол в целом. Но, подумаешь, 36 чемпионств в ЛаЛиге (по версии активных фанов сине гранатовых тогда) - "Внутренние трофеи это ни о чем! Надо увольнять тренера!"
Capral
Capral
вчера в 21:46, ред.
С первой и до последней минуты не сомневался в чемпионстве Реала!!! И не только потому, что Уважаю самый Великий клуб в мире, но и потому, что видел Атлетико и Барселону- двух инвалидов, хромающих на обе ноги. Барса, в двух играх и жироной получила 8 мячей, но Хави- попрежнему y руля... Барса, которая получала дома по пять мячей от середняков, не могла и не имела права бороться за чемпионство с Реалом. Атлетико- из той же оперы...

Поэтому, мои Поздравления Реалу- самому Великому Клубу в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FERIS
FERIS
вчера в 21:45
Реал с очередным чемпионством!
allemz
allemz
вчера в 21:43
Хави пытается поздравить Реал с чемпионством
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:43
Замечательный, феноменальный сезон.

Полностью победа всех игроков, каждый нашёл что-то, что может дать команде. Лунин сразу вписался, в защите играли все, кроме нападающих, пока защитники были травмированы)) Даже Начо сильно прибавил во второй половине сезона и "фактор Начо" с МС проявил себя с лучшей стороны.

Можно отдельно выделять кого-то, но это будет неправильно, скорее, всё отдали всё, что могли.

Спасибо Пересу, папе Карло и Давиду Ачелотти, что создали такую атмосферу и мотивацию в команде.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:42
Мои поздравления. По праву сильнейшая команда в Испании сейчас.
Но Жирона все равно чемпик!))
Гость
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